Căn biệt thự rộng 250 m2 của nữ ca sĩ U60 từng khiến bạn trai kém 8 tuổi bất ngờ vì được cầu hôn

Trong nhà Thanh Hà dùng nhiều câu thành ngữ có ý nghĩa để trang trí trên tường. “Family, where life begins and love never ends” (Tạm dịch: Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc), đây là câu nói nhắc nhở nữ ca sĩ về cuộc sống gia đình của mình.