Cách trồng dưa chuột tại nhà sau hơn 1 tháng thu hoạch cả rổ

Theo tiết lộ của những người trồng vườn, dưa chuột là loại rau củ hay bệnh tật và nhiều sâu bệnh "ghé thăm" nhất. Chính vì thế, người vun trồng trường phải sử dụng đến nhiều loại thuốc trừ sâu mới có thể tiêu diệt được hết lượng sâu tấn công vào vườn.

Vậy, để có những trái dưa chuột to, ngon và an toàn, tốt nhất là các chị em nên tự trồng dưa chuột tại nhà bằng thùng xốp hoặc chậu để an tâm sử dụng.

Cách trồng dưa chuột tại nhà

Chuẩn bị hạt giống dưa chuột, bạn có thể mua ở ngoài các cửa hàng tạp hóa chuyên bán các loại hạt giống rau củ.

Cây mầm dưa chuột

Trồng hạt giống: Tận dụng những khay nhựa nhỏ như hình để trồng cây giống. Mỗi ô đặt 3 hạt và tưới nước đều đặn, hạt sẽ nảy mầm. Để cây phát triển nhanh và tốt có thể trộn thêm một ít phân bón.

Khi cây mầm đã phát triển, đem cây ra vườn trồng hoặc chuyển sang những chậu riêng để cây phát triển tốt hơn. Lưu ý, lúc mới trồng, dưa chuột ở dạng cây con non nên tránh tưới nước quá nhiều vì nó có thể khiến cây bị ngập úng.

Khi cây dưa chuột đã phát triển tốt hơn, bạn có thể cắm thêm cọc để thân cây leo lên. Nếu không cắm cọc, cây vẫn phát triển lan bình thường ở dưới chậu nhưng do tiếp xúc với đất ẩm, quả dưa chuột sẽ dễ bị hỏng, thối. Lúc này bạn cần lót thêm một lớp rơm khô, nếu không có rơm có thể thay thế bằng bìa cát - tông để bảo vệ phần quả.

Ở thời điểm cây phát triển mạnh nhất cần cung cấp đủ nước để tránh cây trong tình trạng thiếu nước.

Khi dưa chuột bắt đầu ra hoa, bạn có thể ngắt hoa đực (loại hoa không có quả dưa chuột con mọc ra ở phía cuống hoa) để đảm bảo quả dưa thu hoạch sẽ không bị đắng.

Khi quả dưa chuột dài khoảng 10 - 15 cm (sau 50-70 ngày trồng) là có thể thu hoạch được. Càng thu hoạch nhiều dưa càng nhanh phát triển.

Khi chăm sóc cây dưa chuột cần quan tâm đến các yếu tố:

1. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời: Điều này là rất quan trọng đối với dưa chuột. Cây dưa chuột cần khoảng 6-8 giờ nắng mỗi ngày. Con số này nên được tính toán một cách chính xác nhất để cây phát triển tốt và cho ra trái năng suất.

Theo Vũ Nga

Eva/Khám phá