Biệt thự phong cách Địa Trung Hải bề ngoài lộng lẫy bên trong giản dị của "Nữ hoàng ảnh lịch"

Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch" của điện ảnh Việt thập niên 80, 90. Chị tham gia nhiều bộ phim như Tiếng sóng, Rừng lạnh, Vết thù năm tháng, Bí mật thành phố cấm, Dòng sông hoa trắng, Phía sau cuộc chiến…

Nhan sắc thời hoàng kim của Diễm My

Dù đóng nhiều phim song khán giả vẫn biết đến chị với tư cách là một người mẫu ảnh lịch xuất sắc nhất. Nhan sắc kiêu sa, đài các của Diễm My đã tạo ra một cơn sốt ảnh lịch rầm rộ nhất lúc bấy giờ, đến nỗi đi vào nhà nào cũng thấy hình cô trong quãng thời gian gần 10 năm.

Dù đóng nhiều phim song khán giả vẫn biết đến chị với tư cách là một người mẫu ảnh lịch xuất sắc nhất.

Trong thời hoàng kim, Diễm My vừa đắt show lại có mức cát-xê cao ngất. Cuối năm 1989 đầu năm 1990, Diễm My liên tục được mời show cát-xê lên đến 4 triệu đồng cho 2 đêm.

Cũng trong thời gian nhan sắc đỉnh cao, có hàng chục đại gia say đắm Diễm My. Ấy thế mà, bao nhiêu người đàn ông có nhà đẹp xe sang cô không chọn, lại chọn một anh Việt Kiều ở nhà thuê, đi xe mướn. Song cô đã không nhìn lầm. Chàng trai Hồ Tôn Đức tay trắng năm nào nay đã trở thành ông chủ giàu có, thành đạt. 10 năm tái xuất làng giải trí, Diễm My còn sang trọng, quý phái, túi ‘rủng rỉnh’ hơn thời vàng son.

Diễm My và ông xã có hai cô con gái, càng lớn càng xinh đẹp. Dù đã ngoài 50 nhưng cô vẫn thường được mời đóng phim, chụp mẫu thời trang, đại diện thương hiệu. Vợ chồng ‘Nữ hoàng ảnh lịch’ một thời sống trong căn biệt thự sang trọng với khuôn viên rộng 3.000 m2 ở Q.2 (Tp.HCM).

Vợ chồng diễn viên Diễm My mua nhà năm 1997 tại khu Thảo Điền, một vị trí đắc địa nằm ven sông Sài Gòn, (Q.2, TP HCM). Đây là nơi sang trọng nhất nhì của Sài Thành, chỉ sau Phú Mỹ Hưng.

Ngôi biệt thự 2 tầng rộng hơn 1.000 mét vuông, gam màu trắng và mái ngói đỏ tươi tạo sự hài hòa, đẹp mắt. Thảm cỏ xanh non mát mắt bên hông nhà tạo cảm giác bình yên, trong lành, sảng khoái.

Căn biệt thự được thiết kế như một tòa bạch dinh sang trọng mang phong cách Địa Trung Hải.

Bể bơi xanh trong trải dài quanh khuôn viên sau nhà.

Lối vào căn biệt thự xanh mát được chăm chút giống như lối đi ở các công viên.

Các chi tiết trang trí cách điệu bằng sắt uốn mềm mại cùng nền gạch đỏ trong phòng khách như gợi nhớ tới những căn nhà biệt thự cũ ở Sài Gòn.

Phòng ăn thoáng sáng với thiết kế mở hướng ra vườn.

Khu bếp thoáng rộng thỏa mãn niềm yêu thích nấu nướng của nữ chủ nhân.

Cách phòng bếp vài bước chân là khu vườn xanh mướt, cây lá sum suê với bụi chuối, giàn hoa leo xinh xắn, dưới những tán cây rợp bóng anh chị đã cho kê bộ bàn ghế mây, tre để làm nơi nghỉ chân uống trà.

Vườn rau nhỏ của bà chủ Diễm My.

Phòng khách rộng với gam màu trắng sang trọng..

Đẹp giản dị mà hút hồn

Lily (th)