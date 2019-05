Túi trà dùng “cạn” chớ vứt đi, để làm điều này mùa hè thơm mát, sướng như tiên

Mùa hè là thời điểm vi khuẩn dễ sinh sôi, nhất là khi ở trong môi trường kín như giày. Bởi vậy, nó thường tiết ra những mùi khá khó chịu ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Sau khi sử dụng xong bạn đừng vội vứt túi lọc trà đen đi ngay. Hãy tận dụng và biến nó trở thành công cụ để xóa đi mùi hôi chân.

Cách làm:

Dùng 2 túi lọc trà đen đun sôi với 3 bát nước và pha thêm nước lã, dùng để ngâm chân vào buổi tối, lên tục ngâm trong khoảng 1 tuần là sẽ hết mùi.

Với bã, bạn hãy cho vào trong giày và để đó trong vài giờ, chúng sẽ hút hết mùi khó chịu trong giày đi. Tuy nhiên, bạn nên nhớ là trước khi sử dụng phải lau sạch nước trà rơi vãi bên trong để tránh trường hợp vi khuẩn sinh sôi nhé.

Một số cách khử mùi hôi chân khác không phải ai cũng biết

Dùng tinh dầu

Những loại tinh dầu như bạch đàn, đinh hương, cây trà, oải hương… hoàn toàn có thể giúp bạn khử mùi hôi của giày. Bạn chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu vào tờ giấy và đặt trong giày để qua đêm là được. Bạn cũng có thể dùng tinh dầu cho vào nước ấm để ngâm chân vào mỗi buổi tối.

Dùng cồn

Không chỉ có tác dụng làm sạch, kháng khuẩn, kháng viêm mà cồn còn có tác dụng loại bỏ bụi bẩn cực tốt. Bởi vậy, nếu đi giày cả ngày vào mùa hè, bạn hãy dùng một ít cồn cho vào trong giày hoặc dùng bông thấm cồn lau ở mặt ngoài của giày. Sau đó, bạn mang đặt ở nơi thoáng khí trong khoảng vài ba phút để cồn tiêu diệt hết vi khuẩn gây mùi rồi hãy dùng nhé.

Chọn loại tất phù hợp

Các cụ có câu “đi giày không đi tất thà đi chân đất còn hơn” mà. Thế nên, mấy ai đi giày mà không tất đâu. Tuy nhiên, khi đi tất, bạn phải đi đôi sạch, khô và thấm mồ hôi.

Bạn không nên dùng 1 đôi tất liên tục trong nhiều ngày mà không giặt. Bởi, mồ hôi từ ngày hôm trước được thấm vào tất đã sản sinh ra vi khuẩn rồi. Nếu bạn tiếp tục sử dụng, mồ hôi chân lại tiết ra chắc chắn sẽ khiến bạn “bốc mùi” đấy.

Dùng miếng giấy thấm khô

Với những người bị mùi hôi chân thì trước khi đi giày, bạn cần lót một miếng giấy thấm khô vào trước. Miếng giấy này móng dính nên bạn không phải lo sẽ có cảm giác bị cộm đâu nhé.

Dùng hàn the

Cái này nghe có vẻ hơi lỳ lạ nhỉ. Tuy nhiên, hàn the hoàn toàn có thể “đánh bay” mùi hôi chân trong vài phút đấy. Bạn chỉ cần lấy nửa cốc hàn the hòa với nửa cốc giấm rồi sử dụng dung dịch này xịt vào bên trong giày. Nếu sợ bị ướt thì bạn có thể lấy bột hàn the và rắc vào trong giày trước khi đi.

Ngoài những mẹo trên thì bạn cần lưu ý phải rửa chân sạch sẽ mỗi ngày, nhất là trước và sau khi đi giày. Không được để chân ướt đã xỏ vào giày để vi khuẩn không có cơ hội sinh sôi và gây mùi.

Theo Eva/thoidaiplus.giadinh.net.vn