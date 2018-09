Sáu sai lầm về tiền bạc có thể dẫn đến ly hôn

Có thể một số người không nhận ra rằng, cách quản lý và đề cập đến tiền bạc có thể gây ảnh hưởng lớn đến đời sống tình cảm.

Ngân hàng TD (Mỹ) tiến hành cuộc khảo sát về vấn đề tình yêu và tài chính hàng năm lần thứ tư với 1.749 cặp đôi nước này. Họ bao gồm những người đã kết hôn, đang hứa hôn và đã ly hôn. Nội dung là cách họ ứng phó với vấn đề tài chính trong cuộc sống hôn nhân.

Kết quả của cuộc khảo sát giúp rút ra những điều nên và không nên làm nếu bạn muốn kéo dài cuộc hôn nhân. Sau đây là 6 sai lầm lớn nhất được rút ra.

Giữ tài khoản ngân hàng riêng biệt

Nhiều vợ chồng thường dùng chung tiền bạc và hầu hết thường kết hợp tài khoản ngân hàng của họ.

Hơn một nửa số cặp được hỏi (55%), cho biết họ kết hợp tất cả các khoản tài chính và xem tất cả khoản tài chính đều là “tiền của chúng ta”. 29% giữ lại tiền riêng và chỉ kết hợp một phần. 15% giữ tiền hoàn toàn riêng biệt.

Cùng với đó, 60% cặp vợ chồng cho biết họ có tài khoản ngân hàng chung và chỉ có 19% cho biết có tài khoản ngân hàng riêng biệt. 21% cho biết có nhiều tài khoản ngân hàng, gồm cả chung và riêng.

Lý do sai lầm này có thể dẫn đến ly hôn:

19% số cặp có tài khoản ngân hàng riêng biệt có thể sẽ hối hận vì quyết định này. Bởi vì tài khoản chung có nhiều lợi ích.

“Mọi người thường miễn cưỡng bắt đầu chia sẻ tài chính hay tài khoản ngân hàng. Họ nghĩ rằng bằng cách giữ tiền riêng biệt, họ ít bị phụ thuộc hơn và kiểm soát nhiều hơn trong mối quan hệ", tiến sĩ Jane Greer - Chuyên gia về mối quan hệ, nhà tâm lý trị liệu đồng thời là tác giả quyển “What about Me? Stop selfishness from Ruining Your Relationship” nhận xét.

Theo chuyên gia này, các cặp đôi cần phải quyết định các mục tiêu chung là gì, đưa ra một kế hoạch và xác định vai trò của từng người một cách rõ ràng. Điều này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ. Cùng nhau mở một tài khoản ngân hàng có thể giúp một cặp vợ chồng tích góp hướng tới tương lai chung.

Sử dụng thẻ tín dụng riêng

Hầu hết cặp đôi yêu nhau (52%), cho biết họ sử dụng thẻ tín dụng chung. Đây là sự gia tăng kể từ năm 2017, khi chỉ có 46% cặp đôi yêu nhau cho biết họ dùng chung một tài khoản thẻ tín dụng.

Ít hơn một phần ba (31%) các cặp vợ chồng cho biết họ chỉ sử dụng thẻ tín dụng riêng biệt. 17% sử dụng cả thẻ tín dụng chung và cá nhân.

Lý do sai lầm này có thể dẫn đến ly hôn:

Kết hợp thẻ tín dụng không chỉ cho phép bạn kiếm điểm thưởng nhanh hơn mà nó còn có thể mang lại lợi ích cho mối quan hệ bằng cách cùng nhau lập ngân sách gia đình.

“Cùng nhau lập một ngân sách dùng cho những khoản chi phí chungvà đồng thuận về vấn đề thu chi của ngân sách đó. Cho dù là tài khoản hay tín dụng chung, đây là phương thức và chiến thuật giúp bạn sắp xếp tiền bạc và ngân sách trong suốt một tháng", Jason Thacker - Giám đốc mảng tiền gửi và thanh toán người tiêu dùng Ngân hàng TD gợi ý.

Không thảo luận sớm về tài chính

Gần một nửa số cặp vợ chồng người Mỹ (45%) đã thảo luận về tài chính trong vòng ba tháng đầu tiên kết hôn. Chỉ 5% chờ 3-5 năm trở lên mới thảo luận về vấn đề này.

Ngoài ra, những cặp đôi tin rằng họ phạm phải một sai lầm về tài chính, hầu hết (18%) nói rằng không sớm thảo luận với nhau về tài chính là sai lầm lớn nhất.

Lý do sai lầm này có thể dẫn đến ly hôn:

Nếu không sớm thảo luận về tài chính, bạn sẽ không biết liệu bạn đời có đồng quan điểm về cách xử lý tài chính hay không. Điều này có thể dẫn đến tình huống tranh cãi.

“Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ là giao tiếp. Thảo luận sớm về việc phân chia các khoản thanh toán, về cách đưa ra quyết định về tài chính và cảm xúc của nhau về tiền bạc có thể giúp bạn hướng việc mối quan hệ tích cực ngay từ đầu", tiến sĩ Greer nói.

Không thích thảo luận về tiền bạc

80% các cặp đôi và cặp vợ chồng cho biết họ cực kỳ thoải mái hay rất thoải mái khi trò chuyện với nhau về tiền bạc.

Chỉ 43% cặp đôi đã ly hôn cho biết họ thảo luận với nhau về vấn đề tài chính hàng tuần. Trong khi đó, các cặp đôi thảo luận với nhau hàng tuần lại nói rằng họ vô cùng hay rất hạnh phúc (80%) và hài lòng với sự thân mật này (64%).

Lý do sai lầm này có thể dẫn đến ly hôn:

Thảo luận về tài chính có thể giúp cặp đôi gần nhau hơn. Những cặp đôi không nói về điều này có thể cũng không thân mật trên các phương diện khác.

“Nếu thảo luận về tài chính, bạn càng cởi mở càng tốt. Bạn càng thảo luận với nhau về nhu cầu cá nhân đồng thời lưu tâm và nhận thức được nhu cầu chung, bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái hơn với nhau”, tiến sĩ Greer nói.

Tranh luận về tài chính quá thường xuyên

Không có gì đáng ngạc nhiên khi theo báo cáo thì các cặp vợ chồng đã ly hôn tranh cãi về tài chính thường xuyên hơn những cặp đôi kết hôn hay đang yêu nhau. 23% số cặp đôi đã ly hôn cho biết họ tranh luận về tiền bạc hàng tuần khi kết hôn, trong khi chỉ 19% các cặp đôi kết hôn hoặc hứa hôn cho biết họ tranh cãi về tiền bạc hàng tuần.

Lý do sai lầm này có thể dẫn đến ly hôn:

Các cuộc trò chuyện về tiền bạc phải là các cuộc thảo luận cởi mở, không phải là tranh luận.

"Mọi người thường nghĩ giao tiếp chỉ là nói cho người nghe biết những gì họ muốn. Nhưng giao tiếp còn bao hàm nhiều hơn thế. Nó bao gồm việc giải thích về nhu cầu và sở thích của bạn, thương thuyết về các nhu cầu đó thuộc về tập thể hay là của cá nhân. Đồng thời, cần sắp đặt thời gian để thảo luận với nhau về các vấn đề nhạy cảm như tài chính mà không ai cảm thấy bị chỉ trích", tiến sĩ Greer phân tích.

Giữ bí mật về tài chính

Chỉ 12% cặp đôi kết hôn hay yêu nhau cho biết họ giữ bí mật về tài chính. Đàn ông có nhiều khả năng giữ bí mật tài chính hơn phụ nữ. Khoản nợ thẻ tín dụng là bí mật về tài chính lớn nhất mà người Mỹ công nhận là không cho người yêu của mình hay biết.

Lý do sai lầm này có thể dẫn đến ly hôn:

“Những bí mật có thể là điểm chí tử. Bất cứ khi nào chúng bị phát hiện, mọi người đều cảm thấy bị phản bội. Sự không minh bạch về tài chính khiến người khác cảm thấy bị lừa dối và thất vọng, điều này có thể làm hỏng vĩnh viễn mối quan hệ", tiến sĩ Greer cảnh báo.

Theo Phiên An

Aol/VnExpress