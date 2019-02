Sàn gỗ cũ rích cũng sáng bóng với thứ rẻ như cho, nhà nào cũng có

Sàn gỗ trong nhà nếu đã sử dụng lâu ngày sẽ bị phai bạc màu, xuất hiện nhiều vết xước, mủn... khiến cho chúng không còn đẹp, làm giảm thẩm mỹ của cả căn nhà.

Thế nhưng, nếu thay sàn gỗ mới thì quá tốn kém và không cần thiết, do đó, chị em hãy xem ngay vài mẹo hay ho dưới đây, sàn nhà sẽ sạch bong sáng bóng, thay đổi diện mạo hoàn toàn.

1. Dầu gội của trẻ em

Dầu gội trẻ em có chứa Natri Lauryl Sunfat (SLS) - hợp chất tẩy rửa dịu nhẹ, an toàn. Do đó, khi sử dụng nó để tẩy các vết bẩn trên sàn gỗ sẽ đảm bảo vừa sạch vừa không làm phai thêm màu tự nhiên của gỗ như khi dùng hóa chất tẩy rửa.

Chỉ cần cho một ít dầu gội trẻ em hòa vào cùng nước lau nhà, dùng khăn sạch thấm ướt hỗn hợp đó và lau lên sàn gỗ. Chỉ sau 1 - 2 lần lau, sàn sẽ sáng bóng như mới ngay.

2. Rượu

Rượu không chỉ để uống hay để nấu ăn mà còn là trợ thủ đắc lực trong việc dọn dẹp nhà cửa. Chất cồn có trong rượu sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các vết mực, bút bi, sơn móng tay... đặc biệt là các vết bẩn cứng đầu ở sàn gỗ.

Chị em chỉ cần lấy một chiếc khăn thấm vào rượu rồi lau lên vết bẩn. Sau đó để yên khoảng 10 giây rồi lau lại là xong. Kết quả mang lại sẽ rất bất ngờ đó.

3. Giấm

Giấm gạo hay giấm táo thì quá nổi tiếng vì công dụng tẩy sạch vết bẩn, làm sáng bóng các vật dụng trong nhà rồi nên với sàn gỗ cũng không ngoại lệ. Pha giấm vào nước theo tỷ lệ 50:50, sau đó lấy khăn thấm hỗn hợp và lau lên sàn gỗ thật nhẹ nhàng. Không chỉ giúp sàn gỗ sáng sạch hơn mà còn tạo một lớp mỏng bảo vệ sàn khỏi phai màu.

4. Loại bỏ các tiếng kêu trên sàn gỗ bằng bột phấn rôm

Sàn gỗ đã qua thời gian sử dụng nhiều năm sẽ dễ bị mủn và xuất hiện tiếng kêu "cọt kẹt" rất khó chịu. Để giải quyết "nỗi khổ" này, hãy lấy bột phấn rôm, rắc vào các vết nứt. Tiếp theo dùng một cây cọ nhỏ, lăn cho bột phấn rôm rải đều cho tới khi sàn không phát ra tiếng ồn nữa là được.

5. Làm sạch nước tiểu vật nuôi trên sàn gỗ bằng baking soda

Với những gia đình nuôi thú cưng như chó, mèo... thì không thể tránh được việc chúng đi tiểu trên sàn gỗ gây mùi rất kinh khủng. Để loại bỏ mùi hôi và vết bẩn của chúng, chỉ cần pha một ít baking soda (bột nở) với nước tạo thành hỗn hợp sệt rồi đổ lên vị trí có nước tiểu bám lại. Sau đó, để qua đêm và lau sạch lại vào sáng hôm sau.

6. Khắc phục sàn gỗ bị xô vênh, có khe hở

Sàn gỗ rất dễ bị xô vênh hay hở khe, có khoảng cách trống do nhiều nguyên nhân khác nhau như lỗi lắp đặt, sàn bị ngập nước, do nhiệt độ quá nóng hay quá lạnh mà giãn nở ra hay co lại... Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ trong nhà để gỗ tự biến đổi cho phù hợp. Hoặc nếu vết hở quá lớn thì tốt nhất hãy gọi thợ đến để sửa chữa, lắp lại sàn.

Một số lưu ý để bảo quản sàn gỗ được mới, sáng màu lâu hơn

- Không làm ướt sàn gỗ:

Muốt sàn gỗ bền lâu thì khi lau dọn tuyệt đối không nên để sàn quá ướt, ngập nước bởi khi gỗ bị ẩm lâu ngày sẽ nhanh mủn, hỏng, mốc, kênh lênh... Do đó, chỉ nên xịt dung dịch tẩy rửa lên sàn rồi dùng khăn khô lau sạch ngay lập tức.

- Dùng khăn vải sợi lau sàn để tránh gây ra các vết xước:

Khăn lau sàn gỗ nên là loại có chất liệu mềm của vải sợi nhỏ thì sẽ giúp ngăn ngừa các vết trầy xước khi làm sạch. Tuyệt đối không dùng chổi rơm để quét sàn gỗ.

- Tránh mang giày vào nhà:

Giày là vật luôn mang theo vô số bụi bẩn bên ngoài nên nếu đi vào nhà, đặc biệt là sàn gỗ sẽ vừa gây bẩn, vừa làm xước, bạc màu của gỗ, khiến gỗ nhanh chóng xuống cấp, hỏng hóc.

- Vệ sinh thường xuyên:

Sàn gỗ không được dọn dẹp vệ sinh thường xuyên sẽ nhanh cũ kỹ và mất đi màu gỗ tự nhiên do bụi bẩn bám chặt lại. Tốt nhất hãy lau sàn 2 lần/ tuần để đảm bảo sàn được bền màu và chất lượng tốt hơn.

