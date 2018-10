Cô gái đi làm 7 năm đủ tiêu cả đời tiết lộ 6 điều để trở nên giàu có

JP Livingston, cô gái sống ở New York và tốt nghiệp Đại học Havard, đã nghỉ hưu hơn một năm - từ tuổi 28, với 2,25 triệu USD đứng tên mình. Sau quá trình đi làm thuê 7 năm, cô đang thực hiện blog The Money Habit vì yêu thích viết về tài chính, kinh nghiệm tích lũy. Dưới đây là chia sẻ của cô trên Business Insidervề những bí quyết để trở nên giàu có:

Thói quen bình thường tạo ra thu nhập trung bình, muốn có thu nhập vượt trội, phải nỗ lực vượt mức

Muốn có kết quả cao, không thể hành động bình bình. Để được thảnh thơi sớm về tiền bạc, bạn sẽ cần có các chiến lược làm việc mà những người khác không có. Bạn sẽ cần có cách riêng để đầu tư tiền, sống khác biệt.

Bản thân tôi, khi có thu nhập cao và kể cả lúc tích lũy được nhiều, tôi vẫn sống trong căn nhà nhỏ, mua đồ cũ, gặp bạn bè ở những quán hàng không đắt đỏ và luôn định giá món đồ muốn mua theo giá trị giờ làm việc của mình.

JP Livingston nói rằng khi đã có đủ tiền sống tới già, cô thảnh thơi làm mọi việc theo ý thích. Ảnh: Themoneyhabit.

Thông tin là chìa khóa mở cánh cửa giàu có

Ngoài nỗ lực và kỷ luật là điều cần thiết để đạt được tới giàu có, yếu tố quan trọng nhất là biết đặt nỗ lực đó vào đâu. Hai người, ở cùng hoàn cảnh, nhưng có hiểu biết khác nhau thì cơ hội làm giàu cũng khác nhau.

Tôi quan sát và phát hiện ra rằng: Những ai tốt nghiệp đại học trong 3 năm thay vì 4 năm như thông thường sẽ thảnh thơi khi về hưu. Chi phí học hành một năm và giá trị thu nhập trong một năm đó sẽ là khoản lớn, nhất là khi bạn biết để dành hay đầu tư. Nỗ lực nhỏ nhưng biết đặt đúng chỗ hôm nay có thể mang lại những con số khổng lồ trong tương lai.

Vậy làm thế nào để biết rõ những cơ hội tốt nhất mình có thể nắm bắt? Thời đại công nghệ thông tin cho phép bạn xây đắp mạng lưới quan hệ và tiếp xúc với những ý tưởng có tầm ảnh hưởng lớn. Hãy biết vận dụng các ý tưởng đó để làm giàu.

Cần phát triển cả kỹ năng nghề nghiệp lẫn kỹ năng quản lý sự nghiệp

Đa số mọi người đều chỉ cố gắng phát triển các kỹ năng phục vụ công việc mình làm nhưng ít đầu tư vào kỹ năng quản lý sự nghiệp, trong khi đây cũng là yếu tố giúp bạn thăng tiến nhanh và đạt thu nhập cao nhất.

Chẳng hạn, một kế toán muốn có việc tốt thì phải có hiểu biết sâu về chuyên môn, nhưng để đạt được vị trí cao thì cần có trí thông minh cảm xúc, sự chủ động, biết làm việc nhóm, khả năng đàm phán. Và những kỹ năng này bạn phải tự cập nhật cho chính mình và không ngừng học hỏi từ mọi người xung quanh.

Bạn có thể kiếm được tiền nhiều từ nghề tay trái chẳng kém nghề tay phải

Chúng ta sống trong thời đại kỹ thuật số, cơ hội để phát triển bản thân rất lớn. Bạn không chỉ có thêm nguồn thu nhập mà nếu xây dựng thành công, điều này dễ dàng trở thành nguồn thu nhập chính và giúp bạn có công việc linh hoạt có thể làm ở bất nơi đâu.

Sau khi nghỉ hưu, tôi lập một blog về tài chính cá nhân, đó là do sở thích. Tình cờ, nó trở thành nguồn thu nhập thụ động. Trong năm đầu, nó mang lại cho tôi hơn 62.000 USD dù một tuần tôi chỉ mất 5 tiếng ngồi viết.

Tôi tìm hiểu và biết nhiều người khác cũng kiếm được tiền từ việc viết blog về những chủ đề họ yêu thích. Nếu không thích tạo blog, có hàng triệu lựa chọn khác dành cho bạn, như gửi ảnh cho kho ảnh trả phí như iStock, mở lớp dạy lĩnh vực mình am hiểu, thậm chí nhận trông chó...

Tiền đẻ ra tiền

Sự khác biệt giữa không có tiền hay có ít tiền với việc có nhiều tiền rất đáng kinh ngạc. Tôi từng nhớ một bài báo giải thích vì sao người nghèo khó tiết kiệm. Chẳng hạn, nếu bạn ít tiền, bạn chẳng đủ để mà mua liền số lượng nhiều để được giá tốt. Bạn biết mua một cuộn giấy thì đắt hơn cả lốc 24 cuộn nhưng chẳng thể cố được.

Đây là ví dụ nhỏ hầu hết mọi người đều hiểu nhưng nguyên tắc này áp dụng cho cả những điều lớn. Nếu công việc hiện tại không đủ khả năng để trả các hóa đơn, bạn sao dám nghĩ tới việc phát triển sở thích tốn 5h một tuần?

Nếu bạn có 50.000 USD tiết kiệm, bạn sẽ cố để mua nhà trả góp thay vì hàng tháng "mất trắng" một khoản đi thuê. Nếu bạn có 100.000 hay 200.000 USD, nhiều ngân hàng và các công ty có thể chào mời bạn đầu tư với mức lãi suất cao đáng kể. Nếu bạn có một triệu USD, bạn có thể rót vốn vào các công ty khởi nghiệp, dự án bất động sản hay mua nhà rồi cho thuê lại...

Nhiều tiền hơn nghĩa là nhiều cơ hội hơn mở ra, nhiều lựa chọn hơn. Tiền đẻ ra tiền, vì vậy đáng để bạn làm việc chăm chỉ và hy sinh để có khoản tích lũy nhiều hơn.

Bắt đầu hành trình đi tới sự giàu có bằng việc theo dõi nguồn tiền vào, tiền ra

Việc đầu tiên và đơn giản nhất bạn có thể làm ngay để bắt đầu hành trình giàu có chính là theo dõi thu nhập, các chi phí và tổng tài sản của mình. Nhờ việc này bạn sẽ hiểu rõ mình đang sử dụng tiền thế nào và tìm ra cơ hội để phát triển nhanh hơn.

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng bạn có thể dùng để theo dõi thu chi và hoạch định kế hoạch tài chính cho mình. Bước này chỉ mất vài phút nhưng sẽ mang lại cho bạn hiệu quả lớn.

Theo Vương Linh

VnExpress