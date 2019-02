Bill Gates: 'Tiền giúp tôi hạnh phúc hơn'

Khi tham gia chương trình hỏi đáp "Ask Me Anything" trên mạng xã hội Reddit hôm thứ Hai, Bill Gates nhận được câu hỏi: "Ông có cho rằng là tỷ phú giúp ông hạnh phúc hơn so với chỉ ở tầng lớp trung lưu không?". Ông đã trả lời: "Có. Tôi không phải suy nghĩ về chi phí y tế hay học phí đại học. Dẹp bỏ được các mối lo về tài chính thực sự là điều đáng mừng".

Dù vậy, đồng sáng lập Microsoft cũng khẳng định: "Dĩ nhiên, bạn không cần tới một tỷ đôla để đạt đến trạng thái đó. Chúng ta cần giảm tốc độ tăng chi phí y tế và giáo dục để mọi người đều có thể tiếp cận". Đây là hai lĩnh vực ông và vợ - Melinda đã đổ vào hàng tỷ USD và cam kết cải thiện trên toàn cầu.

Gates hiện có khối tài sản gần 100 tỷ USD và là người giàu nhì thế giới, theo Forbes. Ông cũng không phải người giàu duy nhất có suy nghĩ này. Theo Steve Siebold - tác giả sách chuyên nghiên cứu về triệu phú tự thân, người giàu không hề ngần ngại thừa nhận tiền có thể giải quyết hầu hết vấn đề.

"Người giàu coi tiền là công cụ tích cực, mang đến sự tự do và cơ hội cho bản thân cũng như cả gia đình họ. Nếu bạn có một vấn đề nào đó, nhưng có thể giải quyết nó bằng tiền, đó không còn là vấn đề nữa", Siebold cho biết trong cuốn "Cách suy nghĩ của người giàu".

Suy nghĩ rằng tiền có thể mang đến nhiều sự lựa chọn là động lực chính giúp người giàu tiếp tục tạo ra nhiều của cải. "Trong khi người giàu coi tiền là tài nguyên cần thiết để mở ra khả năng vô hạn, tầng lớp trung lưu lại phủ nhận tầm quan trọng của nó", ông viết.

Đó là lý do Siebold khuyên mọi người thay đổi tư duy: "Hãy bắt đầu nói với bản thân hàng ngày rằng tiền chính là bạn của mình, là nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Tâm trí của bạn sẽ hoạt động theo cách giúp bạn kiếm được nhiều hơn".

Dù vậy, Gates cũng nói rằng còn nhiều thứ khác giúp bạn hạnh phúc hơn là tiền. "Có người nói rằng khi thấy các con thành công, đó là điều rất đặc biệt. Là một người cha, tôi hoàn toàn đồng ý. Thỉnh thoảng, làm những việc có lợi cho bản thân, như tập thể dục nhiều hơn chẳng hạn, cũng khiến bạn hạnh phúc thêm nữa", ông kết luận.

