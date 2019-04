9 món đồ cũ bạn tuyệt đối không nên mua

Dưới đây là 9 thứ bạn không nên mua cũ, theo khuyến cáo từ Thisisinsider:

1. Mũ bảo hiểm

Các loại mũ bảo hiểm xe đạp, xe máy... chỉ được thiết kế để bảo vệ người dùng khỏi một lần tai nạn. Bạn không thể biết chiếc mũ cũ mà mình mua lại từng bị hỏng do tai nạn của chủ trước hay chưa.

Vì thế, theo chuyên gia một hãng sản xuất mũ bảo hiểm lớn của Mỹ, không nên mua lại mũ cũ, thậm chí cần phải thay mới mũ bảo hiểm sau 3 - 5 năm sử dụng. Điều này, theo ông, là dựa trên việc quan sát thực tế người sử dụng, cũng như các yếu tố như hao mòn theo thời gian, thời tiết, sự xuống cấp của sản phẩm... Ngoài ra, công nghệ sản xuất mũ bảo hiểm cũng được cải thiện đáng kể theo thời gian, và vì thế, sử dụng sản phẩm mới là cần thiết.

2. Nôi và đồ nội thất trẻ em

Một số sản phẩm nội thất trẻ em từng bị thu hồi vì tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt thở hay bị mắc kẹt... Chẳng hạn, tủ đa ngăn của một hãng nội thất nổi tiếng từng bị thu hồi hàng loạt vì dễ đổ vào người trẻ, khi trẻ mở ngăn kéo và bám vào nó.

Nếu bạn mua sản phẩm cũ mà không tìm hiểu về việc nó có bị lỗi sản xuất hay không, bạn có thể đưa về nhà một sản phẩm nguy hiểm tiềm tàng mà bản thân không hay biết. Vì sự an toàn của con, luôn mua đồ mới.

3. Giày

Đừng quên một đôi giày được đóng riêng cho chân ai đó có thể không vừa vặn với chân bạn, nhất là khi người sở hữu đầu tiên đã đi nó một thời gian. Giày không vừa chân có thể dẫn tới chấn thương bàn chân, viêm, phồng rộp chân, đau lưng...

4. Ghế ngồi ôtô cho trẻ em

Ủy ban An toàn Giao thông Tiểu bang New York khuyến cáo người dùng không nên mua ghế ôtô đã qua sử dụng. Theo đó, không có gì đảm bảo an toàn khi mua sản phẩm này tại các gara ôtô, chợ trời, hoặc một cửa hàng tiết kiệm. Những chiếc ghế có thể đã bị hết hạn, bị thiếu một vài bộ phận, bị hư hại, thậm chí có thể đã bị thu hồi. Bạn cũng không thể biết được liệu những chiếc ghế này có bị sự cố hay chưa, bởi nếu có, bạn cũng không nhìn thấy sự cố ấy bằng mắt thường.

5. Nệm và giường

Mua nệm và giường cũ tiềm ẩn nguy cơ đem bọ, rệp vào phòng ngủ của bạn. Tất nhiên, giặt thật kỹ đồ đã qua sử dụng giúp tiêu diệt các loại ký sinh, nhưng không thể hoàn toàn loại bỏ nguy cơ. Và việc bạn mua chiếc nệm cũ mang bọ, rệp vào nhà còn khiến bạn tốn kém hơn mua cái mới.

6. Máy tính

"Mua một chiếc máy mới đã qua sử dụng là một câu hỏi lớn", người viết sách chuyên về tài chính Maryalene LaPonsie chia sẻ với CBS News: "Bạn không biết nó từng được sử dụng thế nào trừ phi là một người am hiểu công nghệ. Bạn cũng không biết được những chương trình nào đang ẩn trong ổ cứng. Nếu bạn không muốn bỏ tiền mua máy mới, tốt hơn cả là mua một chiếc đã được phục chế lại (refurbish).

7. Hộp đựng thức ăn bằng nhựa

Các hộp thức ăn bằng nhựa đã qua sử dụng có thể chứa các chất hóa học độc hại. Theo Stacy Genovese - giám đốc kỹ thuật của Viện Nghiên cứu Việc nội trợ Gia đình, việc mua các sản phẩm qua sử dụng là không cần thiết, bởi các sản phẩm này dễ dàng mua mới với mức giá vừa tầm.

8. Trang sức trẻ em

Khi không biết nguồn gốc của món trang sức, bạn không thể chắc chắn nó có an toàn hay không. Ủy ban An toàn Các sản phẩm Tiêu dùng Mỹ từng ghi nhận hơn 50 vụ thu hồi, liên quan đến hơn 180 triệu món trang sức, do chứa quá nhiều chì. Giám đốc cấp cao về sự an toàn sản phẩm tại Consumer Reports chia sẻ với The Times, không có gì đảm bảo rằng những trang sức trẻ em đã qua sử dụng không chứa chất độc hại có thể làm ảnh hưởng đến con bạn.

9. Đồ trang điểm

Sử dụng đồ trang điểm của người khác khiến bạn có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh như nhiễm trùng mắt, nhiễm trùng tụ cầu khuẩn..., theo tư vấn từ chuyên khoa da liễu Westlake Dermatology. Dù sản phẩm mới đắt tiền, bạn vẫn nên đầu tư mua, cũng như không dùng chung với bất cứ ai.

Theo Nguyễn Linh

ThisInsider/VnExpress