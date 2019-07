6 loại lưới bảo vệ ban công an toàn, giảm thiểu nỗi lo tai nạn cho bé đang ngày một nhiều

Vụ việc thương tâm xảy ra với bé trai 5 tuổi vào tối 18/7 vừa qua tại một chung cư thuộc quận Bình Tân, TP. HCM. Khi mẹ đang bận làm việc nhà, bé hiếu động đã trèo qua máy giặt ngoài ban công căn hộ chơi đùa. Trong một phút bất cẩn đã khiến bé rơi vào nguy kịch khi rơi từ tầng 12 xuống đất. Sự việc đau lòng xảy ra khiến người nhà của bé xót xa, ân hận. Đây cũng là lời nhắc nhở các bậc cha mẹ có con nhỏ hãy dành thời gian xem xét lại toàn bộ ngôi nhà của mình, tìm hiểu và lựa chọn các loại lưới bảo vệ xung quanh các khoảng trống như cửa sổ, ban công..., tránh các trường hợp đáng tiếc, đau lòng có thể xảy ra.

1. Lưới inox an toàn

Hầu hết các nhà phố hay các căn hộ chung cư hiện nay thường sử dụng lưới inox an toàn bởi độ bền, độ vững chắc khá tốt. Bên cạnh đó, lắp đặt lưới inox an toàn khá đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo độ thẩm mỹ cao. Các sợi inox bền đẹp nhờ được bọc nhựa PE bên ngoài, dai bền bỉ với mọi điều kiện thời tiết. Tùy vào thương hiệu lưới an toàn để có giá cả khác nhau. Lưới inox 304 không gỉ 2.5mm có giá dao động từ 140.000đ - 160.000đ/m2. Lưới 305 3mm có giá dao động từ 160.000đ - 180.000đ/m2.

2. Lưới che nắng an toàn

Với những ban công có nắng nhiều thì lưới che nắng an toàn được làm từ vải bóng có khả năng chống tia UV lên đến 90%. Lưới có độ thông gió tuyệt vời mang lại cảm giác mát mẻ và độ sáng cho không gian. Bốn cạnh của lưới đều có lỗ và dây thừng chắc chắn nhằm cố định căng lưới sát vào từng thành ban công.

Nhà có trẻ nhỏ chập chững biết đi thì đây là loại lưới vừa tạo sự thông thoáng vừa tạo sự an toàn cho các bé khi vui chơi gần ban công. Giá 265.000đ cho 1 cuộn có kích thước 180x100cm.

3. Lưới Polyester bảo vệ ban công

Một bộ lưới Polyester bao gồm lưới bảo vệ, khóa treo, dây buộc, có cạnh gia cố tăng sự ổn định. Lưới lắp đặt cố định mang lại sự an toàn cho trẻ nhỏ. Bạn có thể giúp các bé nhỏ thoải mái vui chơi quanh khu vực có lan can ban công. Lắp lưới vẫn đảm bảo việc sử dụng thoải mái.

Việc lắp đặt khá đơn giản và nhanh chóng. Sản phẩm thích hợp lắp đặt ở cửa sổ, hành lang, cầu thang, ban công... Loại lưới này có giá thành khá mềm. Chỉ 271.000đ cho kích thước 300x74cm.

4. Lưới ban công Composite Eyesin

Một bộ lưới ban công thương hiệu Composite Eyesin có kích thước từ 2 - 3m với chiều cao là 76cm. Lưới có thể lắp đặt dễ dàng ở ban công, cửa sổ hay cầu thang tránh việc các bé có thể thò đầu hay tò mò nhìn xuống phía dưới. Giá khoảng 350.000đ - 380.000đ/ 1 bộ.

5. Lưới an toàn sợi polyester nylon

Với những gia đình có chi phí hạn hẹp thì lưới an toàn sợi polyester nylon chắc chắn, có độ đàn hồi nhỏ, độ bền cao, chống nắng, chống mài mòn này là sản phẩm phù hợp. Lưới có nhiều chức năng hữu ích, trong đó có thể bảo vệ ban công gia đình, cầu thang, giúp các bé vui chơi phía bên trong được thoải mái hơn. Lưới bán theo gói với trọng lượng 0,65kg có giá khoảng 250.000đ.

6. Lưới kim loại đục lỗ không rỉ

Với nhiều ban công hiện nay có sử dụng loại lưới kim loại đục lỗ không gỉ được làm bằng thép không gỉ, nhôm, thép nóng và lạnh... Lưới cũng có nhiều hình dạng lỗ dài, vuông, tròn, lục giác... Lưới được dùng phổ biến trong việc bảo vệ an toàn cho các cầu thang, ban công... Giá 577.000đ cho kích thước 60x120cm.

Theo Afamily/Helino