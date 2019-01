5 việc cần làm để tiền bạc năm mới dư dả hơn

Muốn làm giàu thì phải có kế hoạch lâu dài. Đó là lý do mà những quyết định nhỏ bạn thực hiện từ hôm nay, như nơi bạn gửi tiết kiệm hoặc chi bao nhiêu cho nhà ở, rất quan trọng. Khi John - một blogger về tài chính cá nhân - phỏng vấn 100 triệu phú USD, ông phát hiện nhiều người trong số họ giàu có bởi bí quyết "Kiếm được nhiều, tiết kiệm cao và đầu tư từ lâu". Do vậy, để bước sang năm 2019 dư dả hơn và tiến tới mục tiêu giàu có, bạn có thể tham khảo các bước sau do Business Insider tổng hợp.

Gửi tiết kiệm tự động

Chỉ mất vài phút thao tác trên máy tính hoặc điện thoại là có thể mở tài khoản tiết kiệm tự động.

Nếu chưa tham gia gửi tiết kiệm tự động bao giờ thì đây là lúc bạn nên sử dụng dịch vụ này, vốn có ở hầu hết ngân hàng. Việc mở một tài khoản tiết kiệm tự động ngày nay rất nhanh chóng và dễ dàng. Ở nhiều ngân hàng, bạn hoàn toàn có thể thao tác chỉ trong vài phút, qua Internet Banking hay Mobile Banking.

Tiết kiệm tự động là cách để tạo động lực và giúp bạn chi tiêu có kiểm soát hơn. "Bằng cách ưu tiên tiết kiệm, điều tuyệt vời sẽ xảy ra. Bạn thậm chí sẽ không chú ý đến khoản tiền thiếu hụt và không phải điều chỉnh cách sống nhằm đáp ứng các mục tiêu tiết kiệm của mình. Thay vào đó, chi tiêu của bạn sẽ cố định quanh số tiền còn lại, khiến bạn cảm thấy như mình đang sống cuộc sống tuyệt vời, đồng thời tiết kiệm được cả một gia tài", Sean, một blogger 28 tuổi, người nghe theo The Money Wizard và tiết kiệm được hơn 260.000 USD nói.

Yêu cầu tăng lương hoặc đổi việc

Bạn cần chứng tỏ mình không xin tăng lương mà xứng đáng được tăng lương. Ảnh: WOCinTech Chat

Thương lượng lại mức lương có thể tạo ra sự khác biệt cho thu nhập của bạn. "Bạn cần sẵn sàng nói về giá trị bản thân. Hãy nói về cách bạn giúp công ty tăng doanh thu, tăng khả năng ký kết hợp đồng, hoặc cách bạn hoàn thành toàn bộ công việc dù chỉ được hỗ trợ một phần... Bạn không cần tăng lương mà là xứng đáng được tăng lương", siêu mẫu kiêm doanh nhân Tyra Banks chia sẻ.

Chuyển đổi công việc cũng có thể là chìa khóa giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Theo phân tích của công ty dịch vụ tài chính Nomura, so với những người ở lại, những nhân viên thay đổi công việc tại Mỹ kiếm được nhiều hơn khoảng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Nomura cũng cho rằng, người chuyển việc càng được nâng cao về năng lực thương lượng nên càng có khả năng được tăng lương. Đó cũng là dịp họ có khả năng tìm thấy một vị trí mới, với mức lương cao hơn và phù hợp hơn với tài năng của họ.

Không để nhiều tiền trong tài khoản

Gửi tiền kiệm sẽ tạo ra hiệu ứng như lăn quả cầu tuyết. Ảnh: Kamyar Adl

Để quá nhiều tiền trong tài khoản thanh toán có thể ngăn cản bước làm giàu của bạn. Giữ khoảng một tháng lương trong tài khoản thanh toán, nhằm giúp bạn dễ dàng thanh toán các hóa đơn mỗi tháng. Khi bạn làm được điều đó, hãy bắt đầu tạo một quỹ khẩn cấp với giá trị ít nhất ba tháng lương.

Cho phép tài khoản thanh toán vượt quá số tiền cần thiết có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ lợi ích của lãi kép, hay hiệu ứng quả cầu tuyết rất quan trọng trong tài chính cá nhân. Do đó, hãy gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao, nơi mà bạn có thể kiếm được 1% tiền lãi, thay vì chỉ có 0,01% khi để trong tài khoản tiết kiệm hay thanh toán theo truyền thống. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các kênh đầu tư khác, phù hợp với khả năng tài chính, hiểu biết và tình hình thị trường.

Tìm nhà rẻ hơn

Có thể bạn cần ngôi nhà với không gian bé hơn bạn nghĩ. Ảnh: Vanessa Porter

Nếu bạn tốn quá nhiều chi phí cho căn nhà đang ở, đặc biệt là nhà thuê, thì hãy tìm một nơi ở mới đáp ứng được giới hạn tiêu chuẩn cho khả năng chi trả. Chi phí cho ngôi nhà hàng tháng nên từ 30% mức thu nhập trở xuống.

Sean, còn được gọi là The Money Wizard (Phù thủy về tiền bạc), cho biết tìm nhà ở giá rẻ tại khu vực có giá cả phải chăng là một trong những động thái tài chính tốt nhất mà ông thực hiện. Lời khuyên của ông là gì? Bạn sẽ có nhiều tiền hơn nếu sống xa khu vực "thời thượng" và bạn có thể cần ít không gian hơn bạn nghĩ. Ngay cả tỷ phú Warren Buffett cũng lựa chọn nhà ở giá rẻ. Buffett sống trong một ngôi nhà khiêm tốn, trị giá 0,001% tổng giá trị tài sản của ông.

Sở hữu một tài sản cho thuê

Mua nhà để ở và cho thuê là hai dạng đầu tư rất khác nhau. Ảnh: Ron Malone

Đầu tư vào bất động sản và mua nhà để ở là hai điều hoàn toàn khác nhau. Khi bạn mua nhà để ở lâu dài, bạn không đảm bảo sẽ kiếm được tiền lãi từ khoản đầu tư này, đặc biệt là trong tương lai gần.

Nếu bạn có tiền để đầu tư, việc mua nhà hoặc căn hộ chung cư làm tài sản cho thuê sẽ có khả năng mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, cũng chính là bản thân bạn. Cuối cùng, thu nhập từ việc cho thuê mà bạn kiếm được có thể đủ chi trả cho khoản thế chấp và hơn thế nữa. Điều đó khác xa với mong đợi đạt được khoản lợi nhuận lớn khi đến lúc bán nhà. Và đó cũng là cách tuyệt vời để kiếm tiền từ bất động sản ngay bây giờ thay vì trong tương lai.

Theo Phiên An

Business Insider/VnExpress