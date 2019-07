4 bước để tránh khủng hoảng tài chính khi về hưu

Nghỉ hưu chứa đầy sự không chắc chắn. Một số người nghỉ hưu có những vấn đề sức khỏe không lường trước, trong khi những người khác thì thoải mái với tiền bạc. Theo đó, Business Insider đã trao đổi với các chuyên gia tài chính chuyên về hưu trí để tìm hiểu những điều cần làm bây giờ nhằm tránh khủng hoảng tài chính khi nghỉ hưu. Sau đây là 4 bước cơ bản.

Lập kế hoạch thu nhập tuổi hưu

Kế hoạch kém và bội chi là cách nhanh nhất để phá vỡ quỹ hưu trí. Dana Anspach - Nhà sáng lập kiêm CEO Sensible Money khuyến nghị phải lập kế hoạch thu nhập hưu trí từ sớm. Để tạo kế hoạch này, bạn phải tự vấn mình một vài câu hỏi.

"Bạn sẽ nhận được bao nhiêu từ lương hưu, tiền trợ cấp hoặc thu nhập cho thuê?Bạn sẽ rút tiền từ tài khoản tiết kiệm và đầu tư của mình như thế nào? Bạn sẽ theo dõi kế hoạch của mình ra sao, để chắc rằng không rút tiền nhiều đến mức sẽ gặp rủi ro về sau", vị chuyên gia gợi ý các câu hỏi.

Những câu hỏi này có thể khó trả lời cho hầu hết những người 20 và 30 tuổi, nhưng ít nhất là bạn nên nghĩ đến chúng sớm. Những người sắp về hưu thì phải biết câu trả lời cho các câu hỏi trước khi thay đổi lối sống. Nếu bạn có thể trả lời những câu hỏi này trước khi nghỉ hưu, bạn sẽ có lợi hơn về sau.

Tiết kiệm 10% thu nhập

Theo Anspach, mọi người nên tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập. Càng bắt đầu sớm thì càng có nhiều tài chính khi về hưu. Cô nói rằng nhiều người không tiết kiệm cho đến khi sắp nghỉ hưu. Vì thế, họ buộc lòng phải tiết kiệm với tỷ lệ cao hơn.

"Một người 30 tuổi, kiếm 40.000 USD mỗi năm và dự định làm việc cho đến năm 66 tuổi chỉ cần tiết kiệm 10% thu nhập để duy trì lối sống. Nhưng mặt khác, một người 45 tuổi, kiếm được 200.000 USD mỗi năm có thể cần tiết kiệm 30% hoặc hơn nếu muốn duy trì mức sống hưu trí tương tự", Anspach nêu ví dụ.

Kiếm thêm thu nhập

Một cách khác để tăng thu nhập khi nghỉ hưu là dùng một phần thời gian rảnh rỗi trong độ tuổi 30-40 để kiếm thêm tiền. Ở Mỹ, một số người nhận thêm việc bán thời gian có thể tăng thêm thu nhập hàng năm từ 1.000 USD đến 30.000 USD. Ken Steiner - Giám đốc điều hành How Much Can I Afford to Spend in Retirement nói rằng số tiền kiếm thêm có thể đi thẳng vào tài khoản tiết kiệm cho hưu trí.

Gặp cố vấn tài chính

Gặp gỡ với một cố vấn tài chính sớm có thể giúp bạn có sức khỏe tài chính tốt ở tuổi già. Vấn đề quan trọng cần thảo luận với cố vấn là làm thế nào để tiết kiệm cho nghỉ hưu, một số quyết định quan trọng nào cần được đưa ra.

"Một nhà lập kế hoạch có thể giải thích giá trị thời gian của tiền bạc, sức mạnh của lãi kép và khái niệm vốn nhân lực. Đây là những yếu tố quan trọng để tìm ra con đường đúng đắn để cho tài chính tuổi hưu", Dirk Cotton, chuyên gia tài chính và blogger của Retirement Cafe nói.

Theo Phiên An

Business Insider/VnExpress