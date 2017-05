10 lý do bạn nên nghỉ việc sau 3-5 năm

Con người luôn thích những thói quen, và cả sự an toàn nữa. Bay lượn như đại bàng dĩ nhiên rất vui, nhưng đào hang và sống yên ổn trong đó mới là điều hầu hết mọi người muốn. Chúng ta thường tìm kiếm sự an toàn nhiều hơn cần thiết. Đó là lý do mọi người cứ dính chặt lấy một công việc suốt nhiều năm.

Càng ở lâu trong một tổ chức, bạn sẽ càng "yếu" đi đấy. Những lý do mọi người thường đưa ra cho việc làm mãi một công việc là:

- Tôi sẽ làm thêm năm nữa vì rất yêu mến các đồng nghiệp.

- Chắc tôi sẽ học được thêm điều gì mới trong năm 2017 này.

- Gia đình tôi còn nhiều vấn đề lắm, chuyển việc bây giờ lại phiền phức thêm.

- Nhảy việc rủi ro lắm, tôi làm tiếp còn hơn.

Nhảy việc là điều phần lớn mọi người lưỡng lự. Ảnh: Think Stock

Phần lớn mọi người không nghĩ nhiều về sự nghiệp của mình. Họ không nhảy việc cho đến khi bị sa thải. Phần lớn họ ngủ quên trên chuyến xe sự nghiệp của mình mà không nhận ra rằng họ mới chính là người lái.

Dưới đây là 10 lý do để đổi việc sau mỗi 3-5 năm, không phải vì bắt buộc, mà là vì bạn muốn vậy:

1. Người chuyển việc thường xuyên sẽ có kỹ năng làm việc nội bộ rất tốt mà hầu hết chúng ta đều cần trong môi trường ngày nay. Mỗi lần bước vào một công ty mới và học hỏi một công việc mới, bạn sẽ mạnh mẽ hơn, theo cái cách bạn không thể có được ở công việc cũ.

2. Những người này sẽ có khả năng phát hiện những môi trường làm việc không tốt và né tránh chúng.

3. Chuyển việc thường xuyên sẽ giúp bạn không ngần ngại dứt áo ra đi nếu có vấn đề xảy ra.

4. Nếu làm một công việc quá lâu, kể cả nhiều công việc nhưng trong cùng một công ty, mạng lưới quen biết của bạn sẽ bị bó hẹp.

5. Khi tìm việc nhiều hơn, bạn sẽ thành chuyên gia trong việc quảng cáo bản thân. Bạn biết thị trường cần gì, vì bạn thường xuyên quăng mình vào đó.

6. Khi ngủ quên trên sự nghiệp và tập trung toàn bộ năng lượng vào việc làm một nhân viên tốt, hay một vị sếp tốt, sự tập trung của bạn sẽ hướng vào nội bộ. Bạn cần tìm việc vài năm một lần để biết những gì đang xảy ra bên ngoài văn phòng nữa.

7. Khi nhảy việc, bạn sẽ biết rõ giá trị thị trường của bản thân nữa.

8. Mỗi lần chuyển sang công ty khác, bạn có thể học hỏi quy trình, chiến lược và hoạt động nhanh hơn. Bạn sẽ học được cách gặp người mới, làm việc với họ mà không mất thời gian làm quen. Đó là những kỹ năng vô giá.

9. Khi dính chặt lấy một công việc, kỹ năng phỏng vấn của bạn sẽ bị mai một.

10. Khi chuyển việc, bạn sẽ nhận ra có rất nhiều người ngoài kia không cần bạn. Chẳng sao cả. Bạn không cần cả thế giới phải yêu mến mình. Bạn chỉ cần tìm một người hiểu được giá trị của mình mà thôi.

Đó sẽ là lúc cuộc đời bạn sang trang mới. Sự nghiệp là của bản thân bạn, và không ai có thể lái nó tốt hơn bạn được đâu. Đầu năm là thời điểm lý tưởng để tuyển dụng và tìm việc. Hãy cân nhắc kỹ để có quyết định sáng suốt.

Theo Hà Thu

VnExpress/Forbes