Tỷ lệ chọi lớp 10 trường Lê Hồng Phong cao nhất TP HCM

Sáng 5/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM công bố số liệu ban đầu về học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2017-2018. Trường Lê Hồng Phong có tỷ lệ chọi cao nhất, theo nguyện vọng 1 là 1 chọi 3,9.

Một số trường có thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn so với chỉ tiêu như THPT Năng khiếu Thể dục thể thao (85 thí sinh so với 270 chỉ tiêu); THPT Lê Thị Hồng Gấm (324 so với 360); THPT Phạm Phú Thứ (310 so với 675); Phước Kiển (134 so với 495)...

Trước đó, Sở công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2017-2018 là 63.440 - tăng 1.000 so với năm trước. Năm nay có khoảng 20.000 em sẽ rớt THPT công, phải vào các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường nghề...

Lịch thi lớp 10 tại TP HCM. Ảnh: Mạnh Tùng.

Sở cho biết, từ nay đến hết ngày 11/5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng vào các trường THPT.

Theo VnExpress