Trầm trồ trước chữ viết “đẹp như tranh” của các giáo viên tiểu học

Những giờ qua, mạng xã hội chia sẻ chóng mặt những bức ảnh ghi lại cảnh giáo viên của Trường Tiểu học Trưng Vương (Quảng Trị) say mê viết từng nét chữ lên bảng đen.

Nét chữ của các cô đẹp đến nỗi khiến mọi người phải trầm trồ, được ví như “rồng bay phượng múa”.

Đặc biệt, các cô giáo còn thể hiện sự sáng tạo khi không chỉ chép lại những bài thơ, văn trong sách giáo khoa bằng những nét chữ uốn lượn, mà còn biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật.

Những nét chữ uốn lượn của giáo viên tiểu học nhiều người trầm trồ. Ảnh: FB Dung Bui

Tự tay giáo viên đã vẽ những hoạt cảnh sống động cho từng khổ thơ văn quen thuộc, gắn với các chủ đề về con người, quê hương đất nước. Tấm bảng đen, dưới bàn tay của giáo viên đã biến thành những bức tranh.

Theo thầy Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch hội đồng quản trị Trường Tiểu học Trưng Vương (Quảng Trị), những bức ảnh ghi lại cảnh giáo viên của trường viết chữ thực ra là một hoạt động trong hội thi “Viết chữ đẹp” do nhà trường tổ chức vào ngày 13.10.

Clip giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương viết chữ trong Hội thi viết chữ đẹp do trường tổ chức. Clip: FB Dung Bui

Cuộc thi này dành cho giáo viên khối tiểu học của trường. Để trở thành một giáo viên tiểu học thì tiêu chí đầu tiên phải là viết chữ đẹp. Chữ các cô đẹp mới có thể uốn nắn nét chữ cho học sinh.

Nhà trường tổ chức cuộc thi nhằm ghi lại những ấn tượng đẹp cho giáo viên, học sinh, phụ huynh và xã hội, cũng là dịp để giáo viên của trường trau dồi kinh nghiệm, tích cực rèn luyện chữ viết.

Thầy Dũng cũng không ngờ 18 bài thi viết chữ của giáo viên khi thầy chia sẻ trên trang cá nhân lại nhận được sự quan tâm của mọi người đến vậy.

Đến nay đã có hàng trăm nghìn lượt thích, lượt chia sẻ cùng với rất nhiều bình luận tán thưởng chữ viết của giáo viên.

Ngắm những "tác phẩm nghệ thuật" do bàn tay giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương thể hiện: