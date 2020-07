Thí sinh mắc COVID-19 sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2020?

Sẽ phân loại thí sinh thành 4 nhóm



Ngày 29/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19), thông tin về công tác tổ chức thi tốt nghiệp, đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 9 - 10/8. Hiện nay, Bộ đã xây dựng phương án tổ chức kỳ thi trước diễn biế́n của tình hình dịch COVID-19. Đối với những địa phương có dịch, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Y tế để thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn rất cụ thể để các địa phương áp dụng phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại cơ sở.

Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ phân các đối tượng thí sinh theo 4 nhóm: F0, F1, F2 và các thí sinh khác. Với nhóm đối tượng thí sinh F0 (phải điều trị trong bệnh viện và không có điều kiện dự thi), các em sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo quy định. Bộ GD&ĐT sẽ chỉ đạo các trường đại học có phương thức xét tuyển phù hợp, đảm bảo tối đa quyền lợi cho các học sinh, đồng thời bảo đảm quyền chủ động tuyển sinh của các trường.

Đối với nhóm đối tượng thí sinh F1 (phải cách ly tại các khu cách ly tập trung), Bộ GD&ĐT chỉ đạo các địa phương theo hướng tổ chức thi tại các điểm thi đặt ở trong khu cách ly hoặc khu vực phù hợp, lân cận khu cách ly tùy theo số lượng đối tượng thí sinh.

Đối với nhóm thí sinh F2 (tiếp xúc gần với F1), tùy theo số lượng, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương tổ chức thi tại phòng thi dự phòng của điểm thi. Nếu số lượng các học sinh động thì tổ chức một điểm thi riêng và có phương án đưa đón các học sinh phù hợp. Trường hợp còn lại, các em thi tại các điểm thi bình thường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/8. Ảnh minh họa: Q.Anh

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Cụ thể, Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ đạo phương án tổ chức thi theo hướng phân loại thí sinh theo các mức độ nguy cơ lây nhiễm để bố trí điểm thi, phòng thi, cán bộ làm công tác tổ chức thi phù hợp, bảo đảm an toàn và quyền lợi tối đa cho thí sinh. Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương chỉ đạo các nhà trường rà soát, cập nhật tình trạng sức khỏe của tất cả thí sinh, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh để kịp thời xử lý; bố trí đủ cán bộ dự phòng để tổ chức thi trong điều kiện dịch bệnh; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh tại khu vực in sao đề thi, các điểm thi và các khu vực chấm thi.

Thí sinh được khuyến cáo đeo khẩu trang

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra trong bối cảnh một số địa phương có ca nhiễm COVID-19 lây trong cộng đồng. Vì thế việc thi cử tổ chức ra sao được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Một số địa phương cũng đã có chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong kỳ thi năm nay. Tại Đà Nẵng, Sở GD&ĐT thành phố đã có chỉ đạo các biện pháp bảo đảm an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ trong kỳ thi sắp tới. Theo bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, các trường, trung tâm phối hợp với phụ huynh dặn dò học sinh mang theo bình nước uống cá nhân (bình nhựa hoặc thủy tinh trong suốt, không dán nhãn); khẩu trang (một cái để đeo và 1-2 cái dự phòng).

Trong thời gian học quy chế thi và dự thi, 100% thí sinh dự thi phải được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi vào phòng học quy chế, phòng thi. Cách sắp xếp đảm bảo giãn cách trong quá trình cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi. Thí sinh đứng giữ khoảng cách an toàn, gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang để vào phòng thi. Các điểm thi đánh dấu vị trí đứng của thí sinh và cán bộ coi thi để làm thủ tục vào phòng thi. Thí sinh tham gia kỳ thi đeo khẩu trang từ nhà đến điểm thi, trong suốt buổi thi và từ điểm thi về nhà. Phụ huynh đưa con em đến điểm thi đứng cách cổng điểm thi 50m, nhanh chóng rời khỏi khu vực điểm thi.

Cũng theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trưởng các điểm thi tại Đà Nẵng có trách nhiệm bố trí mỗi điểm thi ít nhất 2 phòng dự phòng, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách giữa các bàn dành cho thí sinh. Làm việc trực tiếp với Phó, Trưởng điểm phụ trách cơ sở vật chất để kiểm tra, rà soát tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn cho các cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ và thí sinh dự thi.

Còn tại Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, các nhà trường phải đảm bảo đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế như: Kiểm tra hệ thống cấp nước, đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay và nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang theo quy định.

Nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ GD&ĐT đã có đề nghị Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế, bệnh viện các tuyến của các tỉnh chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc y tế cho các trường hợp đau ốm bất thường của thí sinh trong các ngày thi; đồng thời có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác, hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời xử lý các tình huống về dịch bệnh, hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức các khâu của kỳ thi.



Quang Anh