Thí sinh bị tai nạn, ốm đau, có người thân qua đời được đặc cách tốt nghiệp?

Theo đánh giá chung của Bộ GD&ĐT, ngày thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (ngày 9/8) các địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nên ngày thi đầu tiên diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, tạo sự tin tưởng cho học sinh, giáo viên và phụ huynh. Các hội đồng thi đều hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi...



Tuy nhiên, cũng trong ngày thi đầu tiên đã xảy ra một số trường hợp thí sinh vì lý do bất khả kháng mà không thể tiếp tục tham dự kỳ thi. Cụ thể, tại An Giang trong buổi thi môn Ngữ Văn có 2 thí sinh bị đau ruột thừa phải nhập viện điều trị. Cũng ở môn Ngữ văn sáng 9/8 tại Đắk Nông, một trường hợp thí sinh có người thân đột ngột qua đời. Chiều 9/8, tại Hà Nội, một thí sinh sau khi thi xong trên đường về nhà không may bị tai nạn…

Được biết, những trường hợp trên đều thuộc diện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD&ĐT có quy định rõ đối tượng được xét đặc cách tốt nghiệp. Theo đó, thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT bị ốm đau, tai nạn hoặc có việc đột xuất trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên (tức sáng 9/8) không thể dự thi sẽ được xem xét đặc cách tốt nghiệp.

Theo Bộ GD&ĐT, thí sinh đang mắc COVID-19 (F0) cũng sẽ được xét đặc cách thay vì tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 8 - 10/8. Điều kiện để xét đặc cách đối với nhóm thí sinh không thể dự thi không quá 10 ngày là phải xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt từ khá trở lên.

Thí sinh phải nộp hồ sơ bao gồm hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn hoặc bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm lớp 12.

Đối với trường hợp thí sinh đã tham gia ít nhất một bài thi nhưng sau đó không thể tiếp tục dự thi do bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất cũng sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT nếu điểm bài thi đã làm đạt từ 5 trở lên, xếp loại lớp 12 có học lực từ trung bình và hạnh kiểm từ khá trở lên.

Thí sinh bị tai nạn, ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt không thể dự thi những buổi đầu nhưng tự nguyện dự thi số bài thi còn lại cũng cần đạt điều kiện trên để được xét đặc cách. Hồ sơ xét của hai nhóm này tương tự với nhóm đầu tiên.

Về thủ tục, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho hiệu trưởng nơi đăng ký dự thi chậm nhất 7 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi (chiều 10/8).

