Sáu cách diễn đạt giúp bạn giao tiếp tiếng Anh tự nhiên

Bạn có thường bị nhận xét là nói tiếng Anh quá nghiêm túc hoặc sử dụng những cách diễn đạt lỗi thời? Tiếng Anh đang thay đổi theo từng ngày, từ mới luôn được tạo ra và từ cũ có thêm nhiều nghĩa mới. Do vậy, nếu bạn muốn giao tiếp bằng ngôn ngữ này một cách thoải mái và tự nhiên, hãy ghi nhớ sáu cách diễn đạt phổ biến trên toàn thế giới dưới đây.

1. Cool

Một trong những từ lóng được dùng nhiều nhất là "cool", bắt đầu từ những năm 1950 và vẫn phổ biến đến tận bây giờ. Tính từ này mang nghĩa chung chung là "tốt", "tuyệt vời".

Ảnh: EF English Live

Nếu thấy một bộ phim hay, bạn có thể nhận xét bằng từ "cool". Nếu muốn khen một người bạn, bạn có thể gọi họ là "a cool person". Nếu ai hỏi "How are you?" và bạn trả lời "I'm cool", điều đó thể hiện bạn đang cảm thấy bình tĩnh, thoải mái và hài lòng.

2. Chill out - Chilling

Khi muốn nói về việc thư giãn. bạn có thể sử dụng cụm động từ "chill out" hoặc chuyển thành "chilling". Lúc nói to và nhanh, "g" thường bị nuốt âm nên sẽ nghe giống "chillin". Từ này có nghĩa dành thời gian nghỉ ngơi, không làm gì cụ thể nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ. Chẳng hạn: "I spent Friday night chilling with my friends".

3. Do you feel me?

Để nói về việc thấu hiểu nhau ở mức độ sâu sắc, bạn có thể hỏi, "Do you feel me?". Câu hỏi này tương tự "Do you understand what I’m telling you?". Câu trả lời lịch sự là "Yeah, I feel you". Bạn hãy sử dụng cách diễn đạt này khi thảo luận về các chủ đề mà bạn thực sự yêu thích và đam mê.

4. That’s messed up

Nếu một người bạn đến tâm sự rằng chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với họ, bạn có thể bày tỏ sự đồng cảm bằng câu nói: "That’s messed up". Nó có nghĩa bạn đồng ý rằng tình huống người kia đang trải qua thật bất công hoặc không đúng đắn.

5. How are you holding up?

Sau khi nói "That's messed up", bạn có thể hỏi "How are you holding up?", có nghĩa bạn muốn biết họ đã đối phó thế nào với tình huống đó.

6. Yo, What’s up? và I’ll catch you late

Thay vì chào bạn bè hoặc người quen bằng các từ "hello" và "goodbye", bạn có thể dùng những cách nói vui vẻ, thân mật hơn. Chẳng hạn, những từ Tây Ban Nha như "Hola" (hello) và "Adios" (goodbye) rất phổ biến ở Mỹ. Bạn cũng có thể nói "Yo" khi gặp một người, sau đó hỏi "What's up?", tương tự "How are you doing?". Ngoài "See you later" (Gặp lại sau nhé), bạn có thể ghi nhớ câu "I'll catch you later".

Như vậy, mẹo để sử dụng tiếng Anh tự nhiên là học những từ lóng người bản xứ thường dùng. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng khi áp dụng vào bối cảnh cụ thể. Chẳng hạn, bạn không thể chào sếp bằng cách hét lên "Yo!". Hoặc nếu bạn 50 tuổi, những cách diễn đạt phổ biến với lứa tuổi thanh thiếu niên có thể không phù hợp.

Khi học từ lóng, bạn hãy chọn những từ mà mọi người nói tiếng Anh có thể hiểu. Nếu không chắc chắn, bạn nên thử hỏi người bản xứ hoặc kiểm tra bằng từ điển online.

Theo EF English Live/VnExpress