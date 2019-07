Phòng Giáo dục huyện gây tranh cãi khi ra công văn bán... áo lót cho nữ sinh!

Vào ngày 18/7/2019, Phó Trưởng phòng GD&ĐT Cần Đước đã ký công văn với nội dung: Phối hợp công ty dệt may N.D triển khai kế hoạch giới thiệu dòng sản phẩm "Áo lá kháng khuẩn". Cụ thể, phòng GD&ĐT Cần Đước đã thông tin đến hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc giới thiệu dòng sản phẩm "Áo lá kháng khuẩn" với giá 129.000 đồng đến học sinh nữ của trường.

Đặc biệt, văn bản đề nghị trường triển khai, giới thiệu sản phẩm "Áo lá kháng khuẩn" đến học sinh, thông báo các em mua sử dụng với tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Chưa hết, nhà trường còn phải lập danh sách học sinh có nhu cầu mua sử dụng, liên hệ công ty N.D để đăng ký và thanh toán trực tiếp với công ty.

Theo Dân trí, Sở GD&ĐT tỉnh Long An đã xác nhận Sở có giới thiệu công ty may N.D với sản phẩm áo lá kháng khuẩn. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở cho rằng việc này hoàn toàn thực hiện trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh chứ không ép buộc. Theo giới thiệu sản phẩm trên trang web của công ty dệt may N.D, áo lá kháng khuẩn là một kiểu áo lót dành cho nữ sinh tuổi mới lớn.

Ngay sau khi văn bản này được đăng tải, đã gây bất ngờ và không ít các trường tỏ vẻ ngần ngại. Có người cho rằng việc ra một công văn để giúp một thương hiệu bán những sản phẩm nhạy cảm trong môi trường lành mạnh như giáo dục có phần hài hước và thể hiện sự làm việc tắc trách của những người có trách nhiệm.

