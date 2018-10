Ngắm 16 nữ sinh xinh đẹp của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018

Đây là hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa, phong trào Sinh viên 5 tốt trong hội viên, sinh viên toàn tỉnh, tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh viên Nghệ An và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

SBD 02: Trần Thị Mơ (SN 1997, sinh viên lớp 56A1 - GDMN, Trường Đại học Vinh), Chiều cao: 1m60. Cân nặng: 48kg. Số đo 3 vòng: 80-65-89. Năng khiếu: Múa, hát. Sở thích: Đi du lịch và chơi với trẻ con, múa, hát. Ước mơ: Trở thành cô giáo mần non giỏi. Châm ngôn sống: Hãy làm điều mình thích và thích điều mình làm!

SBD 03: Lê Thị Hương (SN 1999, sinh viên ĐH QTKD K13, Đại học SPKT Vinh). Chiều cao: 1m60. Cân nặng: 48kg. Số đo 3 vòng: 88-63-89. Năng khiếu: Múa. Sở thích: Đi du lịch, nghe nhạc, tìm hiểu tâm linh, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành một doanh nhân thành đạt. Châm ngôn sống: "Khi cuộc sống mang đến cho bạn hàng trăm lý do để đau khổ, thì hãy cho đời thấy có ngàn lý do để bạn mỉm cười!".

​SBD 05: Lê Thị Oanh (SN 1998, sinh viên K38D Mầm non, Trường CĐSP Nghệ An). Cao: 1m65 Cân nặng: 50kg. Số đo 3 vòng: 84-65-86. Năng khiếu: Múa. Sở thích: Đi du lịch, làm tình nguyện. Ước mơ: Trở thành một giáo viên mầm non giỏi. Châm ngôn sống: "Đừng bao giờ từ bỏ bởi khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác sẽ mở ra!".