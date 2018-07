Nam sinh xứ Nghệ giành học bổng đắt giá thế giới

Nghiêm Mạnh Cầm, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) nhận được học bổng từ trường THINK Global School vài tháng trước. Là trường trung học tư thục nổi tiếng thế giới, THINK Global School có trụ sở chính ở New York (Mỹ), học phí mỗi năm hàng chục nghìn USD.

“Trường có cách đào tạo thú vị bởi mỗi lần nhập học học sinh sẽ học hai tháng liên tục tại một quốc gia, mỗi năm sẽ học tại bốn quốc gia, thời gian còn lại sẽ trở về Việt Nam tự nghiên cứu tài liệu”, Cầm nói. Em xin được giữ bí mật về giá trị chính xác gói học bổng bởi đây là yêu cầu của nhà trường.

Nghiêm Mạnh Cầm từng học chuyên Tin trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Kể về hành trình săn học bổng danh giá, Cầm cho hay từ năm lên lớp 6 đã ước mơ du học, nhưng vì còn ít tuổi, kinh tế gia đình không mấy dư giả nên không dám thổ lộ cùng mẹ. Nhằm tạo bước đệm cho việc du học, những năm THCS, Cầm tự hứa với bản thân phải tích lũy kiến thức thật tốt. Thi vào lớp 10, nam sinh TP Vinh đỗ vào lớp chuyên Tin trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Trong lần đăng ký vào trường United World Colleges (Trường Thế giới Liên kết - UWC) mỗi năm lấy 10 học sinh xuất sắc ở Việt Nam, Cầm lọt vào tốp 36 người được đi phỏng vấn, nhưng không gặp may. Hơn ba tháng trước, Cầm tiếp tục ứng tuyển vào THINK Global School nhưng giấu mẹ. Cho đến khi lọt vào vòng trong, trường yêu cầu phải chứng minh nhân thân thì mẹ em mới hay biết.

Nam sinh Nghệ An cho rằng, bài luận là một trong những yếu tố giúp ghi điểm cao trong quá trình săn học bổng. Một trong hai bài luận thì có một đề bài yêu cầu “kể câu chuyện về gia đình”.

Vốn thiếu thốn tình cảm của bố từ bé nên với đề bài này Cầm rất trăn trở. “Không phải ai sinh ra cũng may mắn có một gia đình hạnh phúc, điều quan trọng là bản thân phải biết vươn lên… Nếu sau này được làm về mảng trẻ em, em sẽ kết nối để mọi trẻ em trên thế giới dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ hạnh phúc…”, Cầm viết trong bài luận dài hơn một nghìn từ.

Trong quá trình phỏng vấn, làm các bài test để nhận được học bổng, ngoài học sinh còn có cả sự tham gia của phụ huynh. Đến vòng thứ ba, mẹ Cầm được gọi đến phỏng vấn. Những chia sẻ của người mẹ về đứa con trai độc nhất khiến người phỏng vấn rất ấn tượng.

Cầm còn ghi điểm qua hồ sơ cá nhân với những thành tích như là một trong những người sáng lập và điều hành đội tình nguyện Book for you ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu và có kinh nghiệm nhiều năm tham gia hoạt động về Hội nghị mô phỏng của Liên Hợp Quốc.

Cầm đang chuẩn bị hành trang cho chặng đường du học.

Năm học đầu tiên, Cầm sẽ lần lượt đến Botswana, Ấn Độ, Nhật Bản và Tây Ban Nha để học. Chương trình học nặng bởi ngoài kiến thức phổ thông ở mức độ cao, mỗi kỳ học sinh sẽ thực hiện 3 dự án nhóm và một dự án cá nhân.

"Trường tập trung việc học các kỹ năng nên việc làm dự án là chủ yếu còn học văn hóa để thi cử thì sẽ phụ thuộc vào khả năng tự học của bạn. Điều này phù hợp với bạn thích du lịch, có kỹ năng tự chăm sóc bản thân và tự học tốt...", Cầm nói.

THINK Global School không hoạt động giống như mô hình giáo dục của bất kỳ trường nào trên thế giới. Có trụ sở chính tại New York (Mỹ), nhưng trường không có khuôn viên, lớp học... Thay vào đó, mỗi học kỳ học sinh sẽ được học tại một nơi khác nhau trên thế giới, theo Business Insider. Lee Carlton, một nhà phân tích tại THINK Global School cho biết, THINK xây dựng phương pháp sư phạm dựa trên nghiên cứu rằng con người sẽ thực sự xây dựng được sự đồng cảm, kinh nghiệm sống tốt nhất khi họ được trải nghiệm hoàn cảnh thực tế cuộc sống. “Kể từ khi thành lập vào năm 2010, sứ mệnh của nhà trường là giáo dục một thế hệ trẻ có thể tạo ra được sự thay đổi. Chúng tôi cảm thấy cách tốt nhất để làm việc này là giúp học sinh đến với thế giới trực tiếp trong phạm vi đa quốc gia", ông nói. Trường được Tổ chức Tú tài quốc tế cấp giấy phép toàn diện vào tháng 4/2012. Lứa học sinh THINK Global School tốt nghiệp khóa đầu tiên vào ngày 31/5/2014.

Theo VnExpress