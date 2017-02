Năm 2017 trường công an không xét tuyển khối C

Theo thông báo ngày 7/2 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, năm 2017 các trường công an nhân dân sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để xét tuyển. Khác với mọi năm, tổ hợp truyền thống khối C Văn - Sử - Địa không được sử dụng để xét tuyển.

Để xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ an ninh, Cảnh sát, các trường sử dụng 3 tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Để xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành Luật, các trường sử dụng 2 tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử).

Để xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, 2 tổ hợp được sử dụng là D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng một tổ hợp môn A00 (Toán, Vật lý, Hóa học). Ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, sử dụng một tổ hợp môn D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Các năm trước khối C được sử dụng để xét tuyển vào khá nhiều ngành như: Nghiệp vụ an ninh, Nghiệp vụ cảnh sát, Luật...

Theo VnExpress