Chiều nay (21/8), Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương - Nguyễn Dương Thái ký Quyết định về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.



Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về kế hoạch, thời gian năm học mới 2020 - 2021. Ảnh: TL





Theo đó, các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tựu trường vào 03/9 và khai giảng vào 05/9. Học kỳ I bắt đầu vào 07/9/2020 và kết thúc 08/01/2021 đối với bậc học Mầm non, Tiểu học; hết ngày 09/01/2021 đối với bậc THCS, THPT, GDTX. Học kỳ II bắt đầu từ 11/01/2021 đến hết 21/5/2021 đối với bậc Mầm non, Tiểu học; hết ngày 22/5/2021 đối với bậc THCS, THPT, GDTX.

Tình đến 18h chiều nay (21/8), 2 ngày liên tiếp trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận thêm ca bệnh mới nào nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, đã có 13 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP. Hải Dương); trong đó có 3 bệnh nhân là học sinh đang học trên địa bàn thành phố.

Nhiều khu phố, con ngõ tại TP. Hải Dương đang thực hiện phong tỏa, cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy





Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã thiết lập vùng cách ly phong tỏa, cách ly y tế đối với 5 khu phố, 2 con ngõ và 1 thôn; trong đó, TP. Hải Dương có 4 khu phố và 2 con ngõ. Riêng huyện Nam Sách có khu phố Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách) và toàn bộ thôn Trực Trì (xã Quốc Tuấn).

Trước đó, vào chiều 18/8/2020, trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội về khai giảng năm học, kế hoạch năm học mới, bà Nguyễn Thị Tiến - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương thông tin:

Đối với TP. Hải Dương khả năng tổ chức khai giảng năm học tập trung là rất khó, trong khi ổ dịch nằm trong địa phương này, kể cả không có người trên địa bàn mắc COVID-19 thì việc đảm bảo an toàn cho học sinh là vấn đề quan tâm, vì học sinh TP. Hải Dương hầu hết theo khu vực, theo tuyến, nhưng việc bố trí các tuyến theo địa bàn có sự đan xen. Trong khi đó, toàn bộ thành bố đang thực hiện cách ly xã hội và nhiều khu dân cư cũng đang phong tỏa, cách ly y tế.

Các bậc học trong tỉnh Hải Dương sẽ đồng loạt tựu trường vào 3/9 và khai giảng vào 5/9. Ảnh: Đ.Tùy





Đối với những địa phương chưa có người người mắc COVID-19, đơn vị sở tại sẽ theo dõi, nắm bắt tình hình sức khoẻ của học sinh, giáo viên, nhân viên cùng những vấn đề liên quan đến các trường hợp F1, F2 trên địa bàn, từ đó đưa ra giải pháp và hình thức khai giảng phù hợp.

Về hình thức tổ chức dạy học, Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị lựa chọn cho phù hợp đảm bảo thực hiện kế hoạch năm học. Trường hợp dịch kéo dài, chưa ổn định mà không tổ chức học tập trung được, các đơn vị sẽ tổ chức dạy học trực tuyến

