Ngày 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hải Phòng có thông báo điều chỉnh thời gian công bố điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 của thành phố. Theo đó, thời gian công bố điểm sẽ lùi sang ngày 18/6, thay vì ngày 16/6 như dự kiến.

Hơn 19.000 thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2019 - 2020 tại TP. Hải Phòng

Lý do mà Sở công bố chậm hơn so với dự kiến do lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT năm nay lớn. Mặt khác, Sở cần thêm thời gian để kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan khi công bố điểm thi. Điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 được đăng công khai trên trang thông tin tại địa chỉ: www.haiphong.edu.vn.

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập

Trước đó, khi công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường THPT trên địa bàn, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng cho hay, lượng thí sinh dự thi vào 10 công lập năm học 2019-2020 có giảm khá nhiều so với năm học trước. Theo đó, chỉ tiêu giao các trường đều có sự giảm trung bình từ 1-2 lớp. Cụ thể, trong hai ngày 5 và 6/6, toàn thành phố có 19.117 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập với các môn: Toán, Ngữ Văn, Tổ hợp (Ngoại ngữ và Lịch sử).

Kỳ thi được đánh giá an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Đề thi năm nay được nhiều học sinh và giáo viên đánh giá là không quá khó, bám sát chương trình lớp 9 THCS.

Minh Lý