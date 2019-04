Giáo viên sờ vào vùng kín học sinh không thể “núp bóng” trêu đùa, thương mến

Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nơi cơ quan chức năng đang xác minh nghi vấn thầy giáo sàm sỡ học sinh. Ảnh: Q.Anh

Cứ chạm vào bộ phận sinh dục là dâm ô

Sự việc một giáo viên Trường Tiểu học Tiên Sơn (Bắc Giang) có hành vi sờ đùi, sờ mông học sinh trong giờ học vẫn còn chưa lắng xuống. Mới đây, tại Hà Nội, một thầy giáo tại Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị phụ huynh phản ánh có những hành vi tố dâm ô với 7 nam sinh tại lớp ôn luyện thi học sinh giỏi của trường. Dù vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, song khiến dư luận hết sức quan tâm.

Thông tin về việc này, bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết: “Vào ngày 10/4, nhà trường nhận được thông tin từ một phụ huynh phản ánh việc thầy giáo dạy Toán có hành vi trêu đùa quá mức đối với các học sinh nam trong đội tuyển Toán. Vị phụ huynh đó đề nghị nhà trường kiểm tra lại thông tin. Hiện tại, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc để làm rõ. Thầy dạy Toán sinh năm 1975, có vợ và 2 con trai. Thầy giáo này được đánh giá là một cán bộ có chuyên môn cao và uy tín, được đồng nghiệp tin yêu”.

Theo BS Nguyễn Trọng An, nếu thầy giáo có hành vi sờ vào vùng kín của học sinh dưới 16 tuổi là hành vi dâm ô trẻ em, cần phải điều tra rõ để xử lý theo pháp luật. Bộ luật Hình sự nước ta quy định rõ dâm ô là có những hành vi để thỏa mãn dục vọng. Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới nêu rõ, sờ vào vùng kín của nhau, gợi chuyện tình dục, sờ vào bộ phận sinh dục, hôn… đối với trẻ em đều là hành vi dâm ô trẻ em, bị phạt rất nặng.

“Tuy nhiên, nhiều học sinh chưa ý thức được việc giáo viên sờ vào vùng kín là hành vi dâm ô, các em còn sợ sệt, lo lắng vì nếu nói ra thầy sẽ phạt, hoặc không dạy kiến thức cho nữa. Bản thân gia đình, trường hợp phát hiện ra nhưng vẫn tiếp tục để con như vậy cũng do thiếu hiểu biết về quy định pháp luật. Do đó, ngoài tăng cường kỹ năng sống cho học sinh như hiểu về bản thân, cách giữ gìn cơ thể, phòng tránh tai nạn… cũng cần nâng cao nhận thức đối với các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, học sinh và cả xã hội hiểu biết về vấn đề này”, BS Trọng An chia sẻ.

Cần lập “đường dây nóng” phản ánh vi phạm

Thầy Trần Mạnh Tùng, Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng, các vi phạm của giáo viên vừa qua xảy ra liên tục trong một thời gian ngắn, bất chấp truyền thông đã thông tin và lên án gay gắt. Điều này cho thấy, có một bộ phận giáo viên được cho là xuống cấp đạo đức. “Các câu chuyện vừa qua khiến tôi thấy buồn và lo lắng. Tôi buồn vì hình ảnh tốt đẹp của người thầy bị ảnh hưởng. Tôi lo lắng vì nơi an toàn là nhà trường lại có thể trở nên mất an toàn, nơi được phụ huynh, xã hội tin tưởng, giao phó con, em mình lại có thể gây huy hiểm cho các em bởi một số giáo viên thiếu tư cách đạo đức”, thầy Mạnh Tùng chia sẻ.

Đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức như vừa qua, thầy Trần Mạnh Tùng cho rằng, cần phải lắp camera trong trường học. Trong trường cần có phòng tham vấn tâm lý để phòng chống xâm hại tình dục và các nội dung khác. Các em học sinh phải thể hiện được tính dân chủ trong nhà trường, chẳng hạn như biết có quyền làm gì, bày tỏ ý kiến của mình với ai. Việc phổ biến kiến thức cho học sinh phải được thực hiện từ bậc mẫu giáo trở lên. Mỗi Sở Giáo dục các địa phương nên có “đường dây nóng” để phản ánh các vi phạm về đạo đức nhà giáo.

“Các trường học cần tổ chức các buổi sinh hoạt chung với giáo viên để rút kinh nghiệm các sự việc vừa qua để phổ biến, học tập các quy định của ngành, của pháp luật có liên quan. Coi đánh giá về đạo đức, lối sống của giáo viên là một tiêu chuẩn quan trọng trong đánh giá cán bộ, viên chức. Đối với các bậc phụ huynh, hàng ngày nói chuyện, quan tâm để biết được sự thay đổi bất thường trong cảm xúc, tâm tư, tình cảm của con. Phụ huynh cũng phải trang bị những kiến thức, kỹ năng và giáo dục cho con”, thầy Mạnh Tùng chia sẻ.

Để bảo vệ học sinh tránh các hành vi sàm sỡ, dâm ô, xâm hại tình dục, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, vai trò của gia đình - nhà trường - xã hội cần gắn bó mật thiết hơn. Từ thực tế các vụ việc cho thấy, phụ huynh biết chuyện đã xảy ra trước đó một thời gian dài mà chưa nắm bắt được tâm lý, biểu hiện của con cái hàng ngày để kịp thời ngăn chặn, tố giác các hành vi vi phạm của giáo viên. Đối với nhà giáo có hành vi sàm sỡ học sinh, nhiều người cho rằng, ngoài việc bị cho ra khỏi ngành chứ không phải chỉ bị phạt hành chính, điều chuyển sang làm bộ phận khác như một số nơi.

Sau hàng loạt vụ bạo hành, xâm hại học sinh diễn ra trong thời gian qua, mới đây Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT trên phạm vi cả nước về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Bộ GD&ĐT cho rằng, cần phải nhận thức về những vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức vừa qua là bài học sâu sắc đối với ngành để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.

Quang Anh