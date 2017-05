Giáo viên mách nước ôn thi Quốc gia hiệu quả chặng “nước rút”

Cần ôn chắc, tránh dàn trải

Thời điểm này các thí sinh đã hoàn thành năm học và chính thức bước vào đợt cao điểm ôn thi THPT Quốc gia 2017. Nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả, chuẩn bị kĩ lưỡng về mặt kiến thức và tâm lí cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Ngày 27/5, tại Hà Nội, Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã tổ chức sự kiện Hạt giống 2017 với chủ đề “Học để trưởng thành” với sự tham gia tư vấn của hơn 20 thầy, cô giáo cùng gần 500 học sinh tới tham dự.

Chia sẻ tới các thí sinh trong ôn tập môn Ngữ văn, TS Trịnh Thu Tuyết đưa lời khuyên, trong tháng cuối cùng, các em không còn thời gian để lan man dàn trải mà cần tập trung những vấn đề chính. Về mặt kiến thức, các em cần ôn tập hệ thống hoá toàn bộ các tác phẩm văn học lớp 12 trong giới hạn ôn thi THPT quốc gia.

“Thí sinh cần lưu ý yêu cầu và phương pháp làm bài với mỗi kiểu câu hỏi. Thời gian hợp lí dành cho nghị luận văn học là khoảng 60 - 70 phút. Học sinh cần nhanh chóng xác định vấn đề nghị luận cơ bản theo yêu cầu của đề, phân tích hoặc trình bày cảm nhận về một nhân vật/ một đoạn thơ/ một đoạn văn xuôi... trên cơ sở những kiến thức đã được trang bị về giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm” - TS Tuyết lưu ý.

Còn đối với môn Toán, ThS. Lê Anh Tuấn (Giảng viên ĐH Công nghiệp Hà Nội) nhấn mạnh, năm nay, đề Toán theo hình thức trắc nghiệm nhưng các em sẽ không thể sử dụng thủ thuật hay mẹo mực. Máy tính Casio hay các mẹo giải nhanh chỉ phần nào đó hỗ trợ các em chọn đáp án nhanh hơn mà thôi. “Trong thời gian cuối cùng, học sinh nên tập trung ôn luyện lí thuyết, chăm chỉ rèn luyện đề thi, nghiên cứu kĩ và làm thuần thục các dạng bài được ra ở 3 đề thi minh họa mà Bộ GD&ĐT đã công bố” - ThS Tuấn chia sẻ.

Thí sinh tham sự kiện Hạt giống 2017 do Hệ thống Giáo dục HOCMAI tổ chức.

Đừng “ngó lơ” kiến thức lớp 10, 11

Giải đáp thắc mắc của học sinh, thầy Vũ Khắc Ngọc (Giáo viên môn Hóa) nhấn mạnh: Khi đi thi, lí thuyết sẽ quyết định điểm số của em cao hay thấp. Rất nhiều bạn học khá, vì lúc ôn tập chỉ chú trọng các phương pháp giải toán cao siêu nhưng khi đi thi lại mất điểm ở những câu lí thuyết. Khi vào phòng thi, các em nên làm một lượt lí thuyết trước khi bắt tay vào làm bài tập.

Theo tư vấn của thầy Ngọc: “Càng về thời gian cuối cùng, học sinh càng cần tập trung thời gian để hệ thống hóa lại kiến thức lí thuyết, làm thật nhiều đề thi lí thuyết. Đề thi sẽ tập trung vào chương trình học lớp 12 nên nhiều bạn có suy nghĩ sai lầm là loại bỏ tất cả kiến thức lớp 10, 11. Trong đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT, có rất nhiều câu hỏi nếu không vận dụng dụng kiến thức lớp 10, 11 thì các em sẽ không thể làm được”.

Đối với môn Sinh học, thầy giáo, ThS. Nguyễn Thành Công (THPT Chuyên ĐH Sư phạm) cho rằng: “Từ đề thi tham khảo mà Bộ mới công bố, chúng ta có thể thấy các em chỉ cần học tốt, nắm chắc SGK và sách bài tập cơ bản lớp 12 là có thể làm tốt 30 câu hỏi đầu tiên. Làm tốt 30 câu hỏi này, các em đã có thể có 6, 7 điểm”.

Đưa ra lời khuyên thí sinh không nên hy vọng vào ăn may khi chọn bừa đáp án, ThS.Đinh Đức Hiền (Giáo viên dạy Sinh học) cho biết: “Từ đề thi tham khảo, không có gì chắc chắn về việc đề thi THPT Quốc gia sẽ sắp xếp đáp án A, B, C, D bằng nhau. Vì vậy, việc hi vọng để “lụi” đáp án là không có cơ sở, tất cả phải xuất phát từ nền tảng kiến thức”.

Quang Huy