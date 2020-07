Đề thi “dễ thở”, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội có tăng?

Dự báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 tại Hà Nội ở những trường “tốp đầu” sẽ tăng nhẹ. Ảnh: Q.Anh

Đề dễ, phổ điểm sẽ rất đẹp

Kỳ thi vào lớp 10 THPT (hệ không chuyên) năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội đã chính thức kết thúc, để lại nhiều ấn tượng bởi kỳ thi được dự báo căng thẳng hơn vào đại học, tuy nhiên ảnh hưởng nghỉ dài vì COVID-19, đề thi có phần "dễ thở" hơn so với lo lắng của thí sinh, phụ huynh. Đặc biệt, năm nay các thí sinh chỉ phải thi 3 môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ nên có nhiều thời gian để chuẩn bị, ôn tập, do đó điểm thi năm nay dự báo sẽ đẹp hơn so với năm trước.

Nhận định về môn Toán, thầy Nguyễn Mạnh Cường - Giáo viên Toán (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) cho biết: "Đề Toán kỳ thi vào lớp 10 hệ không chuyên của Hà nội có cấu trúc tương tự các năm trước, nhưng nhẹ nhàng hơn so với các năm trước. Đề thi thiếu vắng phần định lý Vi-ét thay phân loại bằng bất đẳng thức bởi phương trình vô tỷ… Nhìn chung, đề phù hợp với đa số học sinh. Sẽ có nhiều điểm cao, phổ điểm sẽ rơi nhiều vào 7,5 - 8 điểm".

Cũng tại môn Toán, một số giáo viên Toán của THCS, THPT cũng nhận định, đề thi năm nay có sự đổi mới so với nhiều năm trước, đã cho những bài toán về ứng dụng của hình không gian. Đề thi môn Toán cũng đã được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh do học sinh nghỉ học nhiều ở học kỳ II nên một số đơn vị kiến thức được tập trung kiểm tra ở học kỳ I. Mức độ đề thi nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái. Phổ điểm năm nay sẽ cao hơn, phổ biến ở mức 7 - 8 điểm. Mong đề thi năm sau có nhiều bài toán ứng dụng thực tế hơn.

Đối với môn Tiếng Anh, thầy Nguyễn Trung Nguyên - Giáo viên Tiếng Anh tại Hà Nội cho biết, đề thi Tiếng Anh vào 10 năm nay tại Hà Nội rất hay. Không chỉ khai thác các kiến thức quan trọng mà học sinh đã học trong suốt quá trình học THCS, đặc biệt là chương trình của lớp 9, đề thi cũng cung cấp kiến thức văn hoá hấp dẫn cho các em ở trong bài đọc hiểu (về Vịnh Hạ Long và môi trường). Đề thi năm nay hoàn toàn trắc nghiệm, khác với đề thi năm ngoái. Điều này phù hợp với chương trình giảm tải của Bộ GD&ĐT do dịch COVID-19, nên đề thi môn Tiếng Anh năm nay dễ hơn đề thi năm trước và sẽ có thể có nhiều điểm 9, 10.

Điểm chuẩn tăng nhẹ?

Trong khi các tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội chưa thực hiện chấm thi, các trường chuyên của đại học đóng trên địa bàn đã công bố điểm chuẩn. Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn (trúng tuyển) vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 - 2021. Cụ thể, điểm trúng tuyển năm học 2020 - 2021 đối với Chuyên Toán học: 20,50 điểm; Chuyên Tin học: 20,50 điểm; Chuyên Vật lý: 16,50 điểm; Chuyên Hoá học: 16,50 điểm; Chuyên Sinh học: 16,50 điểm. Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi thông báo trúng tuyển cho thí sinh. Nhà trường lưu ý, các thí sinh trúng tuyển nếu nhập học vào trường thì không xác nhận nhập học trực tuyến vào các trường THPT khác.

Tương tự, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đã chính thức thông báo kết quả và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020 - 2021. Cao nhất là lớp Tiếng Anh: 29,19 điểm - Hệ chuyên có học bổng; Hệ chuyên - 26,0 điểm; Hệ không chuyên - 25,0 điểm. Tiếng Nga: D1, 28,76 điểm - Hệ chuyên có học bổng; 23,50 - hệ chuyên, D2, 28,76 điểm - Hệ chuyên có học bổng; 27,75 điểm - Hệ chuyên… Thấp nhất là Tiếng Hàn: 28,94 - Hệ chuyên có học bổng; 25,13 - Hệ chuyên (D1); 25,21 - Hệ chuyên D7.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận được 3.962 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10 năm nay trong khi chỉ có 475 chỉ tiêu. Trong đó, khối chuyên Anh có số lượng hồ sơ đăng ký nhiều nhất là 2.174 bộ. Với số chỉ tiêu của hệ chuyên và chuyên có học bổng là 195, tỷ lệ "chọi" của khối chuyên Anh xấp xỉ 1/11,2. Ở khối chuyên Tiếng Nga (với 167 hồ sơ đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu là 15), tỷ lệ "chọi" xấp xỉ 1/11,1…

Căn cứ vào đề thi, dự báo phổ điểm sẽ rất đẹp (7 - 8 điểm chiếm đa số), điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên của đại học… Một số giáo viên THPT tại Hà Nội nhận định, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội cuộc đua vào các trường chuyên, THPT công lập "tốp đầu" cũng khá căng thẳng. Điểm thi năm nay chỉ xét tổng điểm 3 môn (năm 2019 là 4 môn), nên tổng điểm chuẩn trúng tuyển tuy sẽ không bằng năm ngoái, nhưng xét về 3 môn thì lại tăng nhẹ, dao động khoảng 0,5 đến 2 điểm. Cơ hội cho các thí sinh nguyện vọng 2 vào các trường công lập "tốp đầu" là không nhiều, bởi đa số các trường này xét nguyện vọng 1 đã hết chỉ tiêu.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở sẽ tiến hành chấm thi. Dự kiến, chậm nhất ngày 31/7 sẽ hoàn tất công tác chấm thi. Theo lịch tuyển sinh, trước ngày 3/8 công bố kết quả thi của thí sinh và điểm chuẩn của từng trường THPT công lập. Ngày 3/8, các phòng GD&ĐT và trường THCS sẽ nhận phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ Sở GD&ĐT và trả cho học sinh. Sau khi biết kết quả thi, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài làm của mình sẽ nộp đơn phúc khảo (theo mẫu) tại trường THCS (nơi học lớp 9).

Dự kiến ngày 20/8, học sinh sẽ nhận kết quả phúc khảo. Sau khi Sở GD&ĐT công bố kết quả thi và điểm chuẩn, nếu trúng tuyển nhiều nguyện vọng, học sinh muốn học tại nguyện vọng nào, phải xác nhận nhập học từ ngày 3 - 5/8. Đối với với trường THPT công lập, học sinh có thể lựa chọn hình thức xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Đối với hình thức trực tuyến, từ ngày 3 - 5/8, học sinh được quyền thay đổi nguyện vọng nếu trúng tuyển nhiều nguyện vọng. Đến 24 giờ ngày 5/8, tài khoản sổ liên lạc điện tử của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa, học sinh không thể xác nhận nhập học hoặc thay đổi nguyện vọng nữa.

Sau ngày 5/8, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tiến hành thống kê học sinh đã xác nhận nhập học ở từng trường, thông báo số lượng học sinh thừa, thiếu so với chỉ tiêu. Đối với các trường THPT chuyên, THPT công lập, nếu số học sinh đã xác nhận nhập học sau ngày 5/8 còn thiếu so với chỉ tiêu được giao, Sở GD&ĐT sẽ xem xét để duyệt điểm chuẩn bổ sung. Đối với nhập học trực tiếp, thời gian quy định là từ ngày 12 - 15/8. Học sinh nộp bản sao phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 trên địa bàn TP Hà Nội được tổ chức tại 172 điểm thi. Kỳ thi có gần 89.000 thí sinh tham gia dự thi, sẽ có 65.000 em trúng vào trường THPT công lập. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong buổi thi môn Toán sáng ngày 18/7, có 88.050 thí sinh dự thi tại 3.773 phòng thi của 172 điểm thi. Buổi thi này có 476 thí sinh vắng mặt, 4 thí sinh vi phạm Quy chế thi bị xử lý theo đúng quy định. Trong buổi thi môn Toán có 28 cán bộ coi thi vắng mặt. Trước đó, chiều 17/7, môn Ngoại ngữ có 88.057 thí sinh dự thi trên tổng số 88.526 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 469 thí sinh. Môn Ngoại ngữ không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Sáng 17/7, buổi thi Ngữ văn có 88.526 thí sinh đến dự thi trên tổng số 88.901 thí sinh đăng ký dự thi, 446 thí sinh vắng mặt. Buổi thi Ngữ văn đã xảy ra 3 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi.



Quang Anh