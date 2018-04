Bức ảnh nữ sinh xinh đẹp đi học quân sự khiến bao chàng say đắm

Bức ảnh nữ sinh mặc trang phục huấn luyện quân sự đang mải mê thoa kem chống nắng đang được cộng đồng mạng chia sẻ. Trước vẻ đẹp cuốn hút của nữ sinh trong ảnh, nhiều dân mạng tò mò muốn tìm hiểu thêm về cô.

Cô được dân mạng đặt biệt danh là "hot girl kem chống nắng", hay là "hot girl quân sự".

Bức ảnh nữ sinh thoa kem chống nắng với góc nghiêng xinh đẹp đang được lan truyền trên mạng.

Thực tế, cô gái trong ảnh không quá xa lạ với một bộ phận giới trẻ bởi cách đây không lâu cô từng tham gia cuộc thi Miss Teen 2017, nhưng cũng chưa phải là một cái tên nổi tiếng.

Cô là Nguyễn Thị Minh Tuyền đang là sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh tế TP.HCM, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế.

Liên hệ với Tuyền, cô cho biết bức ảnh do chính cô đăng tải lên mạng xã hội. Bức ảnh được chụp bởi một người bạn, khi Tuyền và các bạn đang tham gia học môn giáo dục quốc phòng ở Trung tâm giáo dục an ninh quốc phòng ở Dĩ An Bình Dương.

Minh Tuyền và các bạn học quân sự trong vòng 1 tháng ở nội trú.

Thêm những hình ảnh khác của Minh Tuyền - hot girl kem chống nắng đang được dân mạng quan tâm

Góc nghiêng rất xinh

Và nụ cười toả nắng

Đây không phải là lần đầu tiên Minh Tuyền có mặt trên báo. Còn nhớ mùa Miss Teen năm ngoái, Tuyền là một trong những gương mặt sáng giá.

Sau cuộc thi, cô tập trung cho việc học nhiều hơn, chưa có cơ hội để trở thành một ngôi sao như mơ ước của cô khi đến với cuộc thi kia.

Tuyền chia sẻ: “Nhờ cuộc thi ấy mà em đón nhận rất nhiều sự yêu mến cũng như quan tâm từ mọi người nhưng kết thúc cuộc thi em không muốn dừng lại ở đó. Em cảm thấy bản thân mình có thể làm được nhiều hơn thế và phải nỗ lực rất nhiều phát triển bản thân, nên em tích cực đi casting nhiều quảng cáo, đóng phim, làm mẫu ảnh. Em muốn thử sức trong lĩnh vực này dù biết khả năng của mình chưa tốt nhưng em sẽ không ngừng cố gắng”.

Những khoảnh khắc "dìm hàng" cũng không che lấp được vẻ đẹp của Tuyền

Dự định trong tương lai gần của Tuyền là sẽ cố gắng hoàn thiện khả năng diễn xuất của mình vì cô muốn hướng mình tới vai trò là một diễn viên.

Ước mơ của Tuyền là trở thành một nữ doanh nhân, đồng thời là một diễn viên. Cô hi vọng có thể hoàn thành tốt 2 vai trò này.

Tuyền có tự tin vì gương mặt ưa nhìn và cô có khả năng nhảy khá tốt, hát tạm ổn và có năng khiếu diễn xuất.

Hình ảnh trên Facebook của Minh Tuyền - hot girl kem chống nắng

Khi Tuyền còn là học sinh

Vẻ đẹp tự nhiên của cô gái Sài thành

