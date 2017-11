Ba trẻ mầm non nhập viện cấp cứu vì ăn nhầm bột thông bồn cầu

Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng trường mầm non xã Nam Kim (Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, hôm nay hai trong số ba học sinh bị ngộ độc do ăn nhầm bột thông bồn cầu được cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội, nạn nhân còn lại ở Nghệ An.

Theo bác sĩ Bệnh viện sản nhi Nghệ An, bệnh nhân dù không bị đe dọa tính mạng nhưng bị bỏng thực quản, nguy cơ hình thành sẹo dẫn tới hẹp thực quản. Vì vậy Bệnh viện chuyển lên tuyến trên hai trường hợp.

Buổi học chiều 14/11, bồn cầu nhà vệ sinh lớp học ở điểm trường chính Mạnh San (Trường mầm non Nam Kim) bị tắc. Giáo viên chủ nhiệm lớp bốn tuổi nhận hai gói bột thông tắc bồn cầu từ kế toán nhà trường để xử lý.

Khi vừa đưa hai gói bột này tới lớp thì một em muốn đi vệ sinh nên cô giáo bỏ tạm vào tủ đựng đồ dùng trong lớp học mà không khóa.

Vắng cô giáo, một trẻ trong lớp mở cửa tủ, lấy một gói bột xé ra chia cho các em khác. Phát hiện sự việc, giáo viên đã đưa ba trẻ tới cơ sở y tế địa phương sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên.

"Sự việc đáng tiếc do giáo viên sơ suất, trường sẽ xem xét có hình thức kỷ luật. Nhưng trước mắt, nhà trường tập trung phối hợp với gia đình để chăm sóc sức khỏe cho các cháu", Hiệu trưởng nhà trường nói.

Sáng 16/11, đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn cho hay, cơ quan điều tra đang khám nghiệm, mẫu phẩm đã được niêm phong để phục vụ điều tra, hiện chưa có kết luận.

Trường mầm non Nam Kim có khoảng 460 cháu, học tập ở 3 điểm trường. Trong đó, điểm trường Mạnh San là chính gồm 11 lớp với gần 400 cháu học tập.

