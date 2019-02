Ba gương mặt giáo dục “tuổi Hợi” người Việt nổi bật ở nước ngoài

Người bơm "oxy tăng trưởng" cho Google – Nguyễn Thành Nhân

Là lứa đầu tiên của thế hệ trẻ Việt Nam được làm việc tại thung lũng công nghệ cao Silicon, nơi có tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Google, Nguyễn Thành Nhân (sinh năm 1983) được ví là “nguồn oxy” cho sự tăng trưởng của Google.

Nhân từng đoạt được rất nhiều giải thưởng về Tin, Toán trong nước và quốc tế, được đặc cách mời làm trợ lý khoa học cho chương trình nghiên cứu quan sát vệ tinh trái đất của Chính phủ Canada khi mới học năm 2 ÐH Simon Fraser (Canada).

Với nhiệm vụ tạo thời gian biểu cho ba vệ tinh trị giá lên đến hàng tỷ đô la, giữ vai trò tham gia viết chương trình xếp lịch, tối ưu các thuật toán để điều khiển vệ tinh khi còn học năm 2 ÐH, Nguyễn Thành Nhân đã tạo ra một bệ phóng vững chắc để bước chân vào thung lũng công nghệ cao Silicon, nơi có tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Google sau khi tốt nghiệp ÐH Simon Fraser.

Năm 2008, thực tập tại Google, Nhân đã tạo tiếng vang lớn khi giúp “gã khổng lồ tìm kiếm” giải được bài toán khó lúc bấy giờ là phân loại nội dung quảng cáo. Người phỏng vấn nhân sự viết thư thuyết phục Nhân ở lại Google với lý do “kỹ năng của bạn sẽ phục vụ được rất nhiều người trên thế giới”.

Tuy nhiên lúc đó, chàng trai Việt Nam này lại từ chối để “đầu quân” cho một công ty công nghệ khác - Chai Labs với vai trò nhà đồng sáng lập. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thành Nhân đã đưa Chai Labs từ công ty mới ra đời thành thương hiệu đáng chú ý và sau đó được Facebook mua lại.

Sau khi công ty Chai Labs được Facebook mua lại, Nguyễn Thành Nhân về làm cho Google, ở bộ phận quảng cáo, nơi mang lại thu nhập lớn nhất cho công ty.

Thành Nhân cho biết: “Ðể tăng doanh thu cho Google không phải là chuyện đơn giản và nó cần sự chăm chỉ. Kết quả tăng doanh thu được thể hiện rõ ở sự thay đổi của những con số trong Google. Chạy song song 2 hệ thống: 50% hiện tại và 50% hệ thống mới thì sẽ tính được doanh thu thay đổi. Có nghĩa 50% người dùng sử dụng hệ thống cũ, còn lại sử dụng hệ thống mới và máy tính hoàn toàn có thể tính doanh thu của từng hệ thống”.

Với sự nỗ lực sau hơn một năm làm việc, Nhân được nhận hai bằng khen vì thành tích làm tăng doanh thu cho Google. “Ngoài ra, giám đốc tài chính còn viết thư cho mình với nội dung: “Mức tiến bộ đột phá của nhóm Nhân là nguồn gốc sự phát triển của Google và bạn chính là nguồn oxy để tăng trưởng cho Google”, Nhân nhớ lại.

Hiện tại Nguyễn Thành Nhân cùng vợ và hai con đang định cư tại thung lũng Silicon, nơi đặt trụ sở của những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Thành Nhân vẫn mong muốn ngày trở về quê hương để giúp đỡ bạn trẻ Việt.

Chàng 9X đa tài giành học bổng 7 trường Đại học Mỹ - Nguyễn Siêu

Nguyễn Siêu (sinh năm 1995) là chàng trai có thành tích học tập xuất sắc, gây ấn tượng với nhiều bài quan điểm, góc nhìn sắc sảo trong cộng đồng du học sinh Việt.

Vừa giỏi viết báo, chụp ảnh đẹp, đam mê làm phim... chàng trai đa tài còn khiến bạn bè đồng trang lứa phải nể phục khi nhận được lời mời từ 7 trường ĐH danh tiếng của Mỹ năm 2013 là: Vassar College, Tufts University, Oberlin College, Franklin and Marshall College, Dickinson College, Saint John’s University, Yale-NUS College in Singapore.

Cuối cùng, cựu học sinh chuyên Ams chọn học trường Vassar (top 12 đại học khai phóng nước Mỹ) - nơi Siêu được học bổng 100%.

Tháng 5/2018, Siêu tốt nghiệp bằng Cử nhân Điện ảnh và Truyền thông tại đại học Vassar, New York (top 12 nước Mỹ) loại xuất sắc (GPA: 3.9/4.0) và hiện đang làm việc tại Paramount Network ở vị trí Junior Associate Producer-Editor sau khi trải qua một thời gian thực tập tại các công ty: Walt Disney, MTV, Blumhouse...

Học tập và công tác trong lĩnh vực truyền thông nên Nguyễn Siêu thường xuyên chia sẻ những bài viết về các vấn đề văn hoá, xã hội của cả Mỹ và Việt Nam, được nhiều người quan tâm.

Đặc biệt, trên trang cá nhân, chàng trai 9X còn chia sẻ nhiều bài viết hữu ích dành cho các bạn trẻ Việt du học tại nước Mỹ. 9X này từng gây sốt với phát biểu về việc cuồng hoa hậu người Việt vào năm 2015.

Những chia sẻ của Nguyễn Siêu mang đến một cái nhìn chân thực hơn, gần gũi hơn về nước Mỹ cho tất cả những ai ấp ủ một "giấc mơ Mỹ", vì nước Mỹ của một du học sinh không hoàn toàn không hào nhoáng như trên phim ảnh, báo chí.

"Đất khách quê người" với một du học sinh thì luôn đầy cam go, thách thức và có cả cạm bẫy. Và bằng sự nỗ lực không ngừng, Siêu đã minh chứng, khẳng định được bản thân trên con đường đam mê truyền thông – điện ảnh ở Mỹ.

Cô gái Việt nhận 4 bằng khen từ cựu Tổng thống Mỹ Obama – Lê Ngọc Tường Vân

Sinh năm 1995 tại Thừa Thiên Huế, Lê Ngọc Tường Vân (sinh viên Việt ĐH Harvard) sở hữu thành tích “khủng” khi từng đạt học bổng của 7 trường đại học danh tiếng của Mỹ, 4 lần nhận bằng khen từ Tổng thống Obama.

Trong cộng đồng du học sinh Việt Nam, Lê Ngọc Tường Vân là gương mặt nổi bật về nghị lực và sự năng động. Vân sớm có ước mơ du học, đã thuyết phục được bố mẹ để cùng anh trai sang Mỹ năm 2007.

Ngay trong năm đầu tiên tại trường cấp 2 Kernan Middle, Vân được tặng danh hiệu "Học sinh toàn diện". Ở trường cấp 3 Stanton College Preparatory, Lê Ngọc Tường Vân tiếp tục giữ vững thành tích "khủng". Cô hoàn thành xong chương trình THPT với điểm GPA 3.93/4, điểm thi SAT 2.310/2.400, TOEFL đạt 118/120.

Chính những điều xuất sắc ấy giúp Tường Vân được 7 đại học danh tiếng ở Mỹ đồng ý trao học bổng toàn phần: Harvard, Princeton, Yale, Stanford, University of Pennsylvania, Emory University, University of California at Berkeley. Cuối cùng, cô quyết định chọn đại học danh giá nhất thế giới - Harvard, chuyên ngành Kinh tế và Thống kê. Cô gái Việt vinh dự nhận 4 bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng Thống đốc bang Florida.

Trong môi trường đại học, Vân tiếp tục khẳng định bản thân khi tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Cô từng là trưởng ban tổ chức nội dung Hội nghị Intercollegiate Business Convention (Hội nghị kinh doanh quốc tế).

Mỗi năm hội nghị có hơn 1.200 đại biểu đến từ hơn 40 quốc gia tham dự; thu hút nhiều công ty danh tiếng tại Mỹ tham gia như McKinsey, BCG, Goldman Sachs, Airbnb..

Cô cũng là quản lý của hội nghị khoa học máy tính WECode tại ĐH Harvard, dành cho nữ sinh theo học ngành công nghệ thông tin. Ngoài ra, cô còn tham gia các lớp học nhảy, lớp học làm gốm và lớp ballet ở trường.

Theo học chuyên ngành Kinh tế và Thống kê (ĐH Harvard) và tham gia nhiều hoạt động kinh doanh, hướng nghiệp, Tường Vân đang nỗ lực thực hiện ước mơ lập công ty, trở thành doanh nhân thành đạt, có nhiều cống hiến cho đất nước.

