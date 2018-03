9 cặp nam thanh nữ tú "hot" nhất trường Phan Đình Phùng

Để chuẩn bị cho dạ hội thường niên của trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) - FETH vào ngày 18/3 tới đây, ban tổ chức mở ra cuộc bầu chọn cặp đôi đẹp nhất trường.

Trên fanpage của dạ hội, cuộc bầu chọn cặp nam thanh – nữ tú đẹp và có nhiều thành tích nổi bật nhất đang đến hồi gay cấn, khi mà chỉ còn vài ngày nữa (tới 17/3) là cổng bình chọn Facebook sẽ khép lại.

Hãy cùng điểm qua những cặp đôi ấn tượng của cuộc thi này nhé...

Đại diện cho làng Uy mạnh mẽ và đầy bản lĩnh: cặp đôi Quốc Anh – Khánh Linh.

Trần Quốc Anh 2 năm liên tiếp giữ chức Phó Bí thư Đoàn trường; nhận bằng khen khuyến học khuyến tài của Quận đoàn Ba Đình, bằng khen của cán bộ đoàn xuất sắc năm học 2016-2017.

Khánh Linh với tài năng múa và biên đạo đã xuất sắc đạt giải nhì Liên hoan Múa Dân gian dân tộc lần II năm 2017.

Đại diện cho làng Thuần: cặp đôi Hồng Đăng - Ngọc Ánh

Nam thanh Phạm Hồng Đăng với khả năng diễn xuất và làm người mẫu, đã tham gia đóng MV ca nhạc và là người mẫu ảnh cho nhiều báo tuổi học trò.

Nữ tú Bùi Ngọc Ánh sở hữu cho mình khả năng ca hát, đặc biệt nổi bật trong thể loại hát nhạc dân ca. Ánh hiện là một giọng ca của CLB Glee Phan Đình Phùng. Ngoài ra, cô nàng còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện như: quyên góp tiền Giáng sinh cho trẻ em Bệnh viện K, hát từ thiện trên Phố đi bộ, ...

Đại diện làng Thoáng mang trong mình đầy sự phóng khoáng và chân thành: cặp đôi Việt Long - Hà Chi.

Nữ tú Hà Chi với lực học đáng nể, đã đạt giải Ba môn Ngữ văn cấp Quận. Không những học giỏi, Chi còn thể hiện sự năng nổ của mình thông qua việc là thành viên chính thức của CLB nhảy nổi tiếng - POT Crew.

Nam thanh đầy tài năng của làng Thoáng, Việt Long, là thành viên BTC cuộc thi ảnh "Capture The Moment" của câu lạc bộ PCC. Ngoài đam mê với nhiếp ảnh, lợi thế chiều cao đáng nể của Việt Long còn giúp cậu bạn trở thành một trong những thành viên "ăn điểm" nhất câu lạc bộ bóng rổ tại THPT Phan Đình Phùng - PBC.

Đại diện làng Ngộ với nét đẹp vô cùng "Tây": cặp đôi Diana Trần - Nhật Minh

Diana Trần là thành viên tích cực của câu lạc bộ nhảy PDC. Cô nàng thể hiện sự năng nổ, sôi nổi của mình khi sở hữu một bề dày "thành tích" các hoạt động ngoại khoá qua việc tham gia các chương trình như Wise, Show Us You Worth It...

Nhật Minh là thành viên CLB LOB. Minh chia sẻ, sở thích lớn nhất là được đi du lịch, tham quan và khám phá cảnh đẹp cũng như con người khắp mọi nơi.

Đại diện cho làng Dại: cặp đôi Trọng Hoàng - Trà Vy.

Nữ tú Trà Vy xinh đẹp cùng với tài năng hát và nhảy, sẽ là một ẩn số vô cùng thú vị.

Nam thanh Trọng Hoàng là thành viên CLB GLEE gen 2 đồng thời là sáng lập viên của PIC và BTC các chương trình “Lẩu”, “Cháy”. Câu bạn từng lọt top 15 đợt thi tuyển chọn của Ladykillah và nhận được rất nhiều lời mời tham dự của các chương trình lớn.

Đại diện làng Nhã: cặp đôi Trung Kiên - An Khanh.

Trung Kiên đã từng góp mặt trong vở nhạc kịch Think Something - vở nhạc kịch của Đại học Ngoại thương với vai trò diễn viên. Không chỉ có tài năng diễn xuất, cậu bạn còn sở hữu một giọng hát xuất sắc, là "viên ngọc" của CLB ca hát Glee PDP.

Nữ tú An Khanh cũng có chung niềm đam mê ca hát, với nhiều thành tích từ khi còn nhỏ, hứa hẹn sẽ là một nửa hoàn hảo cùng Trung Kiên trong hành trình tiến tới giành ngôi vị cao nhất!

Đại diện Láu mang tính cách đầy tự tin và cá tính: cặp đôi Đức Tùng – Mai Hương.

Đức Tùng từng đạt huy chương đồng Pencat Silat thành phố. Tùng đã tham gia nhiều chuyến từ thiện trong cả 3 năm cấp 3 tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Nghệ An,...

Mai Hương với niềm đam mê với thể thao đã từng đạt giải nhì, giải ba môn điền kinh và bật xa cấp thành phố.

Đại diện làng Sang: cặp đôi Văn Bảo - Phương Hoa

Phương Hoa là vocalist của CLB GLEE PĐP. Ngoài khả năng ca hát tuyệt đỉnh, cô nàng còn tham gia vào vở kịch Think Something của Đại học Ngoại thương với vai trò diễn viên chính.

Văn Bảo là một học viên ưu tú của SMOKE - học viện của PD Minh Trí. Mới đây Bảo đã cho ra mắt một bản Yaermix 2017 và được cộng đồng EDM Việt biết tới và đặc biệt yêu thích.

Đại diện cho những tâm hồn mộng mơ, nghệ sĩ và đầy hoài bão của những con người làng Mộng: cặp đôi Mạnh Hưng – Nguyên Phương.

Nam thanh Mạnh Hưng sở hữu Giải Nhì piano thành phố và Giải nhì Tiếng Anh cấp trường.

Nữ tú Nguyên Phương từng đạt Giải ba Sử cấp trường, Giải ba Sử thành phố, Giải nhì Văn cấp trường, Giải ba Văn thành phố và Giải ba múa triển vọng thành phố.

Theo Dân Trí