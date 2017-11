15 người thành tỷ phú không có bằng đại học

Bill Gates bỏ ĐH Harvard, sau đó lập nên Microsoft. Mark Zuckerberg từ bỏ ngôi trường hàng đầu thế giới nhằm dốc toàn lực cho Facebook. Ông lớn công nghệ Steve Jobs cũng chưa tốt nghiệp đại học.

Không chỉ họ, khảo sát của Wealth-X cho thấy gần 30% số tỷ phú trên thế giới không có bằng đại học. Trong số này, nhiều người rời giảng đường để theo đuổi ước mơ lập nghiệp.

Một số khác không thể hoàn thành chương trình do khó khăn tài chính. Họ thành công mà không cần đến tấm bằng đại học. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa việc học không có giá trị gì.

Trên thực tế, điểm chung của các triệu phú, tỷ phú không bằng cấp này là dù không được đào tạo chính quy, họ vẫn luôn nỗ lực tự học về lĩnh vực bản thân đam mê.

1. Ellen DeGeneres

Năm sinh: 1958 Diễn viên kịch, dẫn chương trình hàng đầu tại Hollywood Học ĐH Orleans, bỏ học sau một năm Từng làm thợ sơn, nhân viên bán hàng, phục vụ nhà hàng trước khi bắt đầu diễn kịch Tài sản: 400 triệu USD

2. Ted Turner

Năm sinh: 1938 Trùm truyền thông, nhà từ thiện nổi tiếng, người sáng lập CNN Học ĐH Brown nhưng bị đuổi học Gia nhập công ty quảng cáo của cha, chuyển sang công ty Turner trước khi thành lập CNN Tài sản: 2,2 tỷ USD

3. Anna Wintour

Sinh năm: 1949 Nhà báo nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang Tốt nghiệp trường Nữ sinh North London nhưng không học đại học Theo nghiệp cha, bà dấn thân vào làm báo, trở thành tổng biên tập tạp chí thời trang hàng đầu thế giới Vogue Tài sản: 35 triệu USD

4. Larry Ellison

Sinh năm: 1944 Trùm tư bản ở Mỹ, đồng sáng lập và là CEO của tập đoàn Oracle Nghỉ học tại ĐH Illinois vì dì mất và bỏ học ĐH Chicago sau một học kỳ Làm nhiều việc để tự học về máy tính và lập trình trước khi thành lập Oracle, trở thành huyền thoại công nghệ Tài sản: 61,1 tỷ USD

5. Russell Simmons

Sinh năm: 1957 Chủ tịch, CEO công ty Rush Communications Bỏ học tại ĐH Thành phố New York để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc Đồng sáng lập hãng ghi âm Def Jam, đưa ra các dòng thời trang Phat Farrm, Argyleculture và Tantris Tài sản: 340 triệu USD

6. Steve Jobs

Sinh năm: 1955 Đồng sáng lập, cựu chủ tịch, tổng giám đốc điều hành Apple Từng học ĐH Reed nhưng nghỉ sau một học kỳ Sang Ấn Độ theo đuổi thuyết duy linh trước khi về Mỹ thuyết phục Steve Wozniak cùng sáng lập Apple Tài sản (tại thời điểm qua đời): 10,2 tỷ USD

7. Micheal Dell

Sinh năm: 1965 Nhà sáng lập, CEO tập đoàn máy tính Dell Inc Bỏ dở việc học tại ĐH Texas ở Austin Mở công ty máy tính PC's Limited từ khi còn đi học, sự nghiệp thành công nên không có thời gian cho học tập Tài sản: 23,5 tỷ USD

8. Rachael Ray

Sinh năm: 1968 Ngôi sao truyền hình, doanh nhân, đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Không bằng đại học cũng không được đào tạo về nấu ăn Làm thu ngân tại quầy bán kẹo trước khi chuyển sang làm việc tại nhà hàng và bắt đầu sự nghiệp liên quan đến ẩm thực Tài sản: 60 triệu USD

9. David Geffen

Sinh năm: 1943 Trùm tư bản, nhà sản xuất, giám đốc phòng thu Từng học ĐH Brooklyn và ĐH Texas nhưng đều bỏ dở Sáng lập (hoặc đồng sáng lập) hãng thu âm DreamWorks và hãng Geffen, trở thành người giàu nhất Hollywood Tài sản: 8,2 tỷ USD

10. Kim Kardashian

Sinh năm: 1980 Người mẫu, diễn viên, nhân vật truyền hình, chủ cửa hàng thời trang Từng theo học ĐH Pierce nhưng bỏ học trước khi tốt nghiệp Tham gia chương trình truyền hình Keep Up with the Kardashians, đóng phim, làm người mẫu, ra video hướng dẫn tập gym Tài sản: 175 triệu USD

11. Paul Allen

Sinh năm: 1953 Đồng sáng lập Microsoft, Chủ tịch Seattle Seahawks Bỏ học tại ĐH bang Washington Làm lập trình viên cho Honeywell, thuyết phục Bill Gates dừng việc học ở Harvard để thành lập Microsoft Tài sản: 20,7 tỷ USD

12. John D. Rockefeller

Sinh năm: 1839 Trùm dầu mỏ, một trong những người giàu nhất lịch sử nước Mỹ Bỏ học từ năm 16 tuổi để kiếm việc làm Làm nhiều công việc như bán hàng, đào khoai tây rồi thành lập hãng lọc dầu Standard Oil, trở thành tỷ phú Tài sản (quy đổi theo giá hiện tại): 340 tỷ USD

13. Dave Thomas

Sinh năm: 1932 Nhà sáng lập, CEO chuỗi cửa hàng Wendy's Chưa tốt nghiệp trung học Làm việc cho cửa hàng Hobby House, mở cửa hàng đầu tiên trong chuỗi Wendy's vào năm 1969, nhanh chóng biến nó thành đế chế bán đồ ăn nhanh Tài sản (tại thời điểm qua đời): 99 triệu USD

14. Kevin Rose

Sinh năm: 1977 Doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực Internet Bỏ dở sau hai năm học tại ĐH Nevada Đồng sáng lập các công ty Internet, mạng truyền hình Digg, Revision 3, Pownce, Milk, thành viên hội đồng quản trị Tony Hawk, cố vấn đầu tư tại Google Tài sản: 8 triệu USD

15. Henry Ford

Sinh năm: 1863 Người sáng lập Công ty Ford Motor Bỏ học năm 16 tuổi Học nghề tại một cửa hàng cơ khí, lắp ráp chiếc xe đầu tiên vào năm 1896 và thành lập Ford Motor năm 1903 Tài sản (quy đổi theo tỷ giá hiện tại): 199 tỷ USD

Theo Tri thức trực tuyến