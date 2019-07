Xót xa tiếng gọi mẹ và câu hỏi của con trai Angela Baby khi 2 mẹ con phải tách xa nhau ngay chốn đông người

Chiều ngày 7/7, Angela Baby xuất hiện tại sân bay Thượng Hải với hình ảnh mệt mỏi, phờ phạc. Giữa cơn bão lùm xùm vụ ly hôn, ngoại tình, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đội mũ và đeo khẩu trang che kín gương mặt. Tuy nhiên, điều đáng nói, bên cạnh sự xuất hiện của cô còn có Bọt Biển Nhỏ - cậu con trai cưng 2 tuổi rưỡi cũng theo mẹ đi làm. Để tránh sự săn đuổi của báo giới, Angela Baby và để trợ lý bế con, còn mình đi đằng trước.

Hình ảnh Angela Baby và con trai Bọt Biển Nhỏ được bế ở đằng sau

Tuy nhiên, điều bất ngờ chính là việc Bọt Biển Nhỏ bất ngờ hét to giữa sân bay: "Mẹ ơi". Angela Baby giật mình quay người lại nhưng tiếp tục đi tiếp, dường như có ý muốn kiểm tra xem con trai có gặp vấn đề gì không.

Bọt Biển Nhỏ gọi với Angela Baby "Mẹ ơi" giữa sân bay, muốn mẹ đợi con đi cùng

Sau đó, theo lời kể của rất nhiều fan có mặt tại đây, khi Bọt Biển Nhỏ gọi mẹ, trợ lý có nói rằng: "Để mẹ đi trước", Bọt Biển Nhỏ đã dùng tiếng Anh và hỏi lại: "Why are you going" (Tại sao mẹ lại đi trước?), giọng chực chờ như sắp khóc.

Có thể nói, trong khoảng thời gian bận rộn, Angela Baby vẫn luôn cố gắng chăm sóc và bảo vệ con. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Bọt Biển Nhỏ hẳn sẽ rất tủi thân khi luôn phải rời xa mẹ, ngay cả khi được đi cùng mẹ rồi nhưng em vẫn không được mẹ bồng bế, cưng nựng.

Theo Helino