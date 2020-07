Vợ tài tử Hollywood bị tố ngoại tình với người đàn ông kém 21 tuổi

Xuất hiện trong chương trình phát thanh The Breakfast Club, August Alsina bất ngờ tiết lộ anh và Jada Pinkett Smith - bà xã Will Smith - từng có mối quan hệ yêu đương bất chính. Tuy nhiên, đại diện phát ngôn của Jada đã sớm phủ nhận việc này, khẳng định thông tin "hoàn toàn sai sự thật".

Chưa hết, August Alsina còn bạo dạn phát ngôn: "Tôi đã nói với Will Smith chuyện này do cuộc hôn nhân của hai người giờ hoàn toàn mở, chỉ như mối quan hệ giữa hai người bạn. Và Will đã gửi lời chúc phúc tới tôi".

August Alsina trong chương trình The Breakfast Club.

Theo Page Six, Alsina quen Jada từ năm 2015, thông qua Jaden Smith. Một năm sau, hai người trở nên thân thiết, thậm chí còn cùng đi nghỉ dưỡng cùng ở quần đảo Hawaii. Năm 2017, cặp đôi chênh lệch 21 tuổi còn sánh bước trên thảm đỏ BET.

Chia sẻ với The Breakfast Club, ca sĩ 27 tuổi cho biết: "Tôi toàn tâm toàn ý với mối quan hệ này trong nhiều năm. Tôi yêu chị ấy một cách sâu sắc. Tôi thậm chí có thể hy sinh tính mạng của mình vì chị ấy". Alsina bộc bạch rằng Jada đã cho anh biết thế nào là yêu, điều mà không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm trong cuộc đời.

Nam ca sĩ cũng nhận thức được rằng mối quan hệ dễ gây phản ứng trái chiều. "Thế nhưng, tôi muốn nói ra sự thật vì nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi", Alsina nhận định. Đặc biệt, nam ca sĩ cũng phủ nhận việc chia sẻ đời tư nhằm tạo scandal gây chú ý.

Jada Pinkett Smith từng xuất hiện trên thảm đỏ BET 2017 cùng Alsina.

Jada Pinkett và Will Smith kết hôn năm 1997, có chung hai người con là Jaden và Willow Smith. Gần nhất, bà xã nhà Smith phủ nhận tin đồn cô và chồng đang trong mối quan hệ mở (open relationship), đồng thời khẳng định họ sẽ không bao giờ ly dị.

"Will và tôi tự do làm những điều mình muốn vì chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Đây không phải kiểu mối quan hệ mở, đây là sự trưởng thành", cô nói.

August Alsina sinh năm 1992, là một ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Trước đây, anh đã ký hợp đồng với Def Jam Recordings và được khán giả biết đến qua đĩa đơn I Luv This Shit. Năm 2017, nam ca sĩ tiết lộ mình mắc bệnh về gan. Bệnh tình khiến anh từng nhiều lần ngất xỉu trong quá khứ.

Theo Zing.vn