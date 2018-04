Vợ chồng David Beckham thích thú vì được con gái Harper trang điểm

Mới đây, cựu thành viên Spice Girls đăng tải những hình ảnh hậu trường buổi trang điểm được thực hiện bởi... Harper Beckham. Vợ chồng cựu danh thủ đội tuyển Anh và CLB Manchester United tỏ ra rất thích thú. Bà mẹ nổi tiếng còn gọi con gái 6 tuổi là "một nghệ sĩ trang điểm trong tương lai".

Trong ảnh, Harper dùng một cây cọ nhỏ vẽ lên khuôn mặt của mẹ Vic chiếc mũi màu hồng và bông hoa trên trán. Nhà thiết kế người Anh cho rằng con gái sẽ biến mình thành một chú mèo. Cô hào hứng chia sẻ hình ảnh này trên Instagram kèm dòng chú thích: "Here We Go! (Tạm dịch: Chúng ta bắt đầu thôi!).

Harper Beckham khiến dân mạng thích thú khi tự tay trang điểm cho ba mẹ.

Đến lượt David Beckham , cô bé Harper quyết định "họa" cho ba mình một chiếc mũi đen với vầng trán lấp lánh kim tuyến. Theo tiết lộ, ban đầu chỉ có Victoria và con gái chơi đùa cùng nhau nhưng ngay lúc đó ông bố cầu thủ về đúng lúc nên được hai mẹ con rủ rê.

Sau khi hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, người hâm mộ không chỉ tỏ ra thích thú vì những hành động đáng yêu của gia đình Beckham mà còn khen ngợi năng khiếu hội họa của cô bé.

"Harper, cô bé chỉ mới 6 tuổi nhưng đã bộc lộ nhiều tài năng thiên bẩm" hay "Đúng là con của siêu sao, chỉ có thể được miêu tả là tài năng hơn người" là hai trong rất nhiều lời khen ngợi dành cho cô con gái út gia đình Beckham.

Gia đình Beckham luôn khiến người khác ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ bên nhau.

Người khác bình luận: "Chúng tôi luôn mong chờ được nhìn thấy những hình ảnh mới nhất của gia đình bạn bởi nó mang đến nguồn năng lượng tích cực". Ngược lại, một ý kiến phản bác rằng "Gia đình Beckham đang cố gắng gây sự chú ý từ các con của mình".

Bỏ qua ý kiến trái chiều, gia đình Beckham luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi những khoảnh khắc đời thường hết sức giản dị. Là những tên tuổi nổi tiếng nhưng khi trở về nhà họ lại là ông bố bà mẹ thân thiện và gần gũi bên các con.

Trước đó, vợ chồng David Beckham thường xuyên cập nhật hình ảnh vui vẻ bên các con của mình trên Instagram. Mới đây, nhà thiết kế nổi tiếng người Anh cũng khiến dân mạng hào hứng khi đăng tải đoạn video về cô con gái út đọc rành mạch, rõ ràng một đoạn văn giới thiệu về mình.

Theo Zing