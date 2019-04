Vì sao phủ sóng dày đặc phim giờ vàng của VTV nhưng Lan Phương, Bình An vẫn không vừa lòng khán giả?

Lan Phương và Bình An hiện tại là những gương mặt được VFC mời vào nhiều bộ phim phát sóng trên khung giờ vàng. Sau "Cả một đời ân oán", Lan Phương tiếp tục vào vai chính Lam Lam trong phim "Nàng dâu order", còn Bình An, anh cũng song song "chạy" 2 phim "Chạy trốn thanh xuân" và "Những cô gái trong thành phố".

Tuy cả hai cùng được xuất hiện trên sóng khung giờ "hot" của nhà đài nhưng họ vẫn mờ nhạt trong ấn tượng của khán giả.

Không cần làm phép so sánh thì độ "hot" của Lan Phương và Bình An vẫn vượt qua được những cái tên quen thuộc của VFC như: Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Hồng Đăng, Mạnh Trường hay mới đây nhất là Doãn Quốc Đam. Vì sao dù cùng được lựa chọn xuất hiện trên sóng giờ vàng của VTV mà Lan Phương lẫn Bình An đều không thực sự nổi bật.

Lan Phương ra Bắc với phim "Cả một đời ân oán".

Lan Phương sinh năm 1983, nổi tiếng là nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng. Nói về trình độ học vấn thì khó ai qua được Lan Phương, ngoài ra, cô cũng nổi bật ở sân khấu kịch phía Nam và được nhiều khán giả ở lĩnh vực này biết đến. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất, những năm gần đây, Lan Phương còn xuất hiện với vai trò đạo diễn.

Dù xuất sắc trong làng kịch nói phía Nam với quá nhiều vở diễn trên sân khấu nhưng để khán giả biết đến thì Lan Phương phải nhờ đến vai Mai Lan trong "Cô gái xấu xí". Bắt đầu từ đó, hàng chục bộ phim từ truyền hình đến điện ảnh đều tìm đến cô.

Những năm gần đây, khi VFC hướng tới những gương mặt phía Nam thì Lan Phương cũng là lựa chọn hàng đầu. Cô được lựa chọn vào dự án phim "Cả một đời ân oán" với vai Diệu. Vai diễn này được xem là "nặng ký" và phù hợp với một người có thực lực như Lan Phương. Song thực tế, cô chưa vẫn chưa đủ gây ấn tượng mạnh trong lòng khán giả bởi giọng nói thiên về kịch hơn là phim của mình.

Lan Phương lại lên sóng với vai diễn Lam Lam trong "Nàng dâu order".

Nhiều người nhận xét, Lan Phương đóng kịch rất hay nhưng cô chưa tiết chế được giọng nói để phù hợp với phim. Chính giọng nói của Lan Phương đã khiến cho nhân vật trở nên "kịch hóa" và không được tự nhiên.

Thêm vào đó, do sự giao thoa giọng nói 2 miền Nam - Bắc trong Lan Phương nên mỗi khi thoại, lời của nhân vật do cô đảm nhiệm trở nên gượng gạo. Đây bị coi là bất lợi của người đẹp sinh năm 1983 này và đó cũng là điểm khiến khán giả chưa thực sự hài lòng về cách diễn xuất của Lan Phương.

Về Bình An, anh là lứa diễn viên trẻ được VFC kỳ vọng, sinh năm 1993 nhưng anh sở hữu rất nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng như: Đi qua mùa hạ, Tình khúc Bạch dương, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân và Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi...

Tuy không được vào vai chính nhưng Bình An đều được đạo diễn lựa chọn cho những nhân vật "có đất" để phát huy tài năng.

Chàng diễn viên trẻ sinh năm 1993 bị khán giả không thích vì chỉ chuyên nhíu mày trong "Chạy trốn thanh xuân".

Gương mặt "hotboy" và tên tuổi cũng được giới trẻ quan tâm nhưng thực sự Bình An chưa gây được ấn tượng sâu đậm với khán giả. Được biết, dù đảm nhận vai thứ chính có đất diễn, diễn xuất của Bình An ở những tập đầu không thuyết phục. Anh lạm dụng nhướn mày, trợn mắt và gồng mình để thể hiện vai diễn một sinh viên. Ở hai phim gần đây, diễn xuất của nam diễn viên đã khá hơn, nhưng vẫn chưa thực sự gây ấn tượng.

Bình An bị khán giả nhận xét vẫn diễn xuất "một màu" chưa có nhiều đột phá để bước ra khỏi một hình ảnh mới cá tính và đậm nét hơn. Thậm chí, mới đây, nhiều khán giả còn chán nản với nhân vật nam chính của Bình An trong phim "Mối tình đầu của tôi". Được biết, phim được "cover" từ bản gốc gốc "She was pretty" từng thành công ở Hàn Quốc, tuy nhiên khi về Việt Nam, phim khiến khán giả thất vọng.

Bình An bị fan của bản gốc "She was pretty" không ấn tượng vì biểu cảm nhạt nhòa.

So với nam chính của "She was pretty" thì Bình An bị "lép vế" bởi biểu cảm gương mặt cùng giọng nói bị lồng tiếng miền Nam. Nhiều người còn hài hước bình luận, nam diễn viên sinh năm 1993 có biểu cảm "buồn ngủ" suốt từ đầu đến cuối phim. Tuy nhiên, dù hiện tại Bình An chưa thực sự vừa lòng khán giả nhưng với tuổi đời còn trẻ, anh vẫn còn thời gian để hoàn thiện bản thân và phát triển tài năng cống hiến cho nghề.

