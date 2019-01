Vẻ đẹp của H'Hen Niê được thế giới công nhận, sao người Việt chê xấu?

"Tôi không thấy đẹp ở chỗ nào. Thậm chí thấy cô ấy còn xấu hơn những hoa khôi ở xóm tôi nữa", hay "Có ai cho tôi biết cô này đẹp chỗ nào? Đẹp nhân cách thì ngoài kia còn rất nhiều" là những bình luận không khó tìm về thông tin " H'Hen Niê là Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018 (Timeless Beauty 2018)" của chuyên trang Missosology.

Sẽ vô cùng dễ hiểu nếu những bình luận này được đưa ra vào một năm trước, khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và là hoa hậu "lạ mắt" nhất Việt Nam. Nhưng không dễ dàng lý giải những bình luận như vậy khi H'Hen Niê vừa trở thành "Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2018".

Đầu tiên, cần tìm hiểu vì sao H'Hen Niê đoạt danh hiệu này.

Đẹp hay không đẹp?

Lam lũ hay sang trọng, H'Hen Niê đều mang vẻ đẹp riêng. Ảnh: Hải An/Kiếng Cận.

Hai hình ảnh trên nói lên nhiều điều, và rất giống với cảm nhận của những ai từng tiếp xúc với H'Hen Niê: ở cô chứa đựng sự trái ngược thú vị. Cô có thể là hoa hậu bình dân nhất Việt Nam, "hoa hậu bánh mì", hoa hậu sống trong một căn nhà sàn cũ, nhưng khi cần, đặc biệt là trong công việc, cô có thể trở nên sang trọng không kém ai.

Trong bức ảnh với chiếc áo len hồng chóe, mũ vải che nắng đội dưới mũ bảo hiếm và nụ cười hết cỡ, cô trông như "cô gái nhà bên" thân thiện. Nhưng trong bức ảnh diễn show thời trang Đỗ Mạnh Cường, diện áo lông thú màu đen, váy xẻ lên tận đùi và kẻ mắt huyền bí, trông cô quyền lực và thu hút như một Cruella đời thực (nhân vật trong 101 chú chó đốm).

Ai nói rằng một trong hai hình ảnh này là xấu?

Khả năng biến hóa của một "beauty queen" rất khác với vẻ đẹp hot girl trăm tấm ảnh như một. Ảnh: FBNV.

Còn khi trình diễn bộ trang phục Bánh mì, H'Hen Niê lại cười thật nhiều và diễn rất vui tươi, như thể đó là bộ trang phục mà cô thích nhất trong những mẫu thiết kế dự thi.

Nhưng trả lời Zing.vn, cô bảo không phải. Mà vì tinh thần của bộ Bánh mì chính là sự vui vẻ, hài hước. Nếu đó là bộ Phố cổ hay Nữ quyền, chắc chắn cô sẽ diễn khác, trở nên lạnh lùng và sang trọng hơn.

Bởi ngoài việc là hoa hậu, H'Hen Niê còn là người mẫu. Nghề nghiệp cho cô khả năng biến hóa trong nhiều hình tượng, phong cách khác nhau. Đến bây giờ cô vẫn làm tốt. Đó chính là khả năng riêng có của một "nữ hoàng sắc đẹp" (beauty queen), để phân biệt giữa hoa hậu thực thụ và những gương mặt xinh nhàn nhạt khác.

Khí chất "beauty queen" sẽ giúp phân biệt hoa hậu và những người đẹp nhàn nhạt. Ảnh: Lê Thiện Viễn.

Đó là lý do nhiều người Việt nói họ thấy "cô hàng xóm" hay "hot girl nọ" kia đẹp hơn H'Hen Niê. Những so sánh đó, xét về bề ngoài, có vẻ hợp lý. Nhưng nếu so về khả năng biến hóa đa dạng và khí chất "beauty queen" thì sẽ ngả ngũ. Trên mạng xã hội, có bao nhiêu hot girl trăm bức ảnh như một?

Và tiêu chí đầu tiên cho danh hiệu Timeless Beauty của Missosology chính là "vẻ đẹp và sức hấp dẫn vượt thời gian". H'Hen Niê được ban giám khảo (BGK) chấm 4,318 điểm.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi ở tiêu đề, "Đẹp hay không đẹp?", tất nhiên là "Có".

Đáng chú ý, số điểm ở tiêu chí này của Mariem Velazco (Hoa hậu Quốc tế Venezuela, người đứng thứ 2 Timeless Beauty) là 4,455 - cao hơn H'Hen Niê. Điều đó có nghĩa là về vẻ đẹp ngoại hình, H'Hen Niê không phải là người được đánh giá cao nhất. Vậy tiêu chí nào của cô mới là mạnh nhất?

Truyền cảm hứng quốc tế

4,773 là số điểm ở tiêu chí "sức ảnh hưởng quốc tế" của H'Hen Niê, và cũng là cao nhất trong toàn bộ các hoa hậu được bình chọn năm nay. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là ưu điểm số một của H'Hen Niê.

"Tôi là H'Hen Niê. Tôi là người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Tôi bị ép kết hôn năm 14 tuổi nhưng tôi nói không. Từ hư vô, nay tôi đứng ở đây. Tôi làm được, bạn cũng làm được", một lời giới thiệu thật giản dị, tưởng chừng như ai cũng nói được, nhưng chỉ H'Hen Niê có thể gây sốt khắp thế giới.

"Tôi làm được, bạn cũng làm được", câu nói đơn giản nhưng gây sốt cộng đồng, ngoài H'Hen Niê thì có Sơn Tùng M-TP từng làm được với câu "Mình thích thì mình làm thôi". Ảnh: Thiên An.

Thử nghĩ xem, vì sao vô vàn thí sinh hoa hậu có thể phát biểu một thông điệp tích cực tương tự, ai cũng có thể tuyên bố mình đã vượt qua khó khăn để thành công như hiện tại, nhưng tại sao chỉ mình H'Hen Niê gây xúc động sâu sắc đến vậy?

Bởi vì cô nói lên những lời đó từ tận đáy lòng mình. Đó là câu chuyện thật của cô, không được trang điểm bởi sự hoa mỹ, che lấp đi sự thiếu trải nghiệm như nhiều người đẹp khác. Và thực tế là, trong suốt hơn một năm làm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô cũng không hay than nghèo kể khổ để lấy nước mắt dư luận.

Và thử nghĩ xem, vì sao sau Hoa hậu Hoàn vũ 2018, một thí sinh chỉ vào đến top 5 lại được dư luận thế giới quan tâm và yêu mến đến vậy? Truyền thông châu Á và thế giới đăng nhiều tin bài về khả năng truyền cảm hứng của cô đến vậy?

Điều này thật khó lý giải, trong bối cảnh đến 2 á hậu hoàn vũ người Nam Phi và Venezuela còn chìm nghỉm trên mặt báo chí quốc tế.

Vì sao một thí sinh top 5 được công chúng Việt Nam chào đón như thể hoa hậu khi trở về nhà?

Vì sao công chúng Philippines và Thái Lan vẫn còn theo dõi từng hoạt động của H'Hen Niê sau cô trở về quê nhà, đến mức áng chừng đến 90% bình luận trên Instagram của cô là đến từ công chúng của 2 quốc gia này, đặc biệt là Philippines?

Và vì sao một thí sinh top 5 được công chúng Việt Nam chào đón như thể hoa hậu khi trở về nhà?

Quá nhiều câu hỏi thuộc diện "không thể lý giải", nhưng đó là so với các người đẹp nói chung. Còn với H'Hen Niê, lý do thật rõ ràng. Mỗi độc giả đều có thể tự trả lời câu hỏi: "Điều gì ở H'Hen Niê truyền cảm hứng cho bạn?".

Kỹ năng trình diễn điêu luyện

Về trình diễn, H'Hen Niê đạt 4,636 điểm, cũng cao hơn tất cả thí sinh được bình chọn ở Timeless Beauty.

Có một sự thật là H'Hen Niê học chung huấn luyện viên (HLV) catwalk và kỹ năng trình diễn với nhiều người đẹp Việt. Nhưng chỉ mình cô có cú đánh hông điêu luyện và nhịp nhàng cùng cú hất váy đầy duyên dáng, cộng với thần thái trên mặt không một giây nào trật nhịp hay tỏ ra thiếu tự tin.

Và trên tất cả, màn trình diễn nào của cô ở Hoa hậu Hoàn vũ cũng khiến khán giả không thể rời mắt.

Điều gì khiến cô vượt trội?

Đó là tố chất. Học cùng một lò, nếu phần đông người đẹp khác chỉ có thể bắt chước rập khuôn những gì đã được dạy, thậm chí còn làm tệ, thì H'Hen Niê có đủ tố chất để sáng tạo thêm và tự tạo dấu ấn của mình. Cô thậm chí tranh cãi với HLV Anjo Santos để được đánh hông mạnh đúng như mình mong muốn.

Ngay từ khi là thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, H'Hen Niê đã là người có dáng điệu catwalk đẹp nhất. Cô đánh hông và đánh tay đều vừa phải, giữ thân mình thẳng, biết tiết chế không quá đà khi di chuyển. Tiếc thay, điều này ít được chú ý vì tất cả còn mải tranh luận về nhan sắc lạ mắt của cô.

"Khi cô ấy bắt đầu tiết mục của mình, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc dồn toàn bộ sự chú ý".

Có thể nghe lại những gì chuyên gia quốc tế bàn về kỹ năng trình diễn của H'Hen Niê để giải tỏa thắc mắc: "Mấu chốt quan trọng nhất của phần thi áo tắm là tự tin, và thí sinh Việt Nam tự tin mãnh liệt. Cô ấy bước đi tự tin, tâm thế kiêu hãnh và thực sự tỏa sáng nhất trên sân khấu".

Và về phần dạ hội: "Cô ấy biết chính xác những gì cần thể hiện. Khi cô ấy bắt đầu tiết mục của mình, chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc dồn toàn bộ sự chú ý. Cô ấy có năng lực trình diễn vượt trội ở mảng trình diễn so với hầu hết thí sinh".

Ai chê xấu vẫn sẽ chê xấu, đó là cuộc sống

Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Với tất cả những lý do trên đây, vẫn sẽ có những người không bị thuyết phục và H'Hen Niê trong mắt họ vẫn không hề đẹp. Điều đó là thực tế không thể phủ nhận.

"Người đồng nghiệp ngồi cạnh mình dè bỉu khi thấy mình chia sẻ ảnh của cô ấy, và đặt câu hỏi vì sao một người xấu như vậy có thể là hoa hậu", một khán giả than phiền trên mạng xã hội. Không thể phủ nhận, người đồng nghiệp có quyền nghĩ vậy và có quyền bày tỏ quan điểm.

Nhưng H'Hen Niê vẫn tiếp tục truyền cảm hứng theo cách của cô. Năm 2019 của cô còn đầy ắp dự định, trước mắt là một chuyến đi Mỹ đúng vào dịp Tết.

Theo Zing.vn