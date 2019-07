U40 còn độc thân, MC giàu nhất Việt Nam kiến tiền nhiều để làm gì?

Nam nghệ sĩ còn sáng lập nguồn quỹ An Vui với ba mục đích lớn là cầu An Lạc, xây nhà An Bình và giếng An Vui. Tính đến nay, đã có hơn 400 giếng nước sạch, hơn 70 ngôi nhà An Bình và 60 cây cầu An Lạc được đích thân nam diễn viên vận động thực hiện. Ảnh: Căn nhà An Bình trước và sau của một hộ dân nghèo được phía Đại Nghĩa góp tiền xây dựng.