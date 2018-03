Tuổi trung niên da nhăn, bụng phệ của các tài tử quyến rũ một thời

Russell Crowe ngày trẻ đã khiến biết bao cô gái mê mệt với vẻ đẹp lãng tử và thân hình rắn rỏi của một chàng trai Australia. Không chỉ chinh phục trái tim các khán giả nữ, nam diễn viên còn giành giải Oscar với vai diễn Đại tướng La mã Maximus trong bộ phim "Gladiator" (Võ sĩ giác đấu) năm 2000.

Khi bước sang tuổi trung niên, Russell Crowe đã xuống sắc nhanh chóng. Nhiều năm nay, Russell không thể kiểm soát được thân hình phát tướng. Tài tử 53 tuổi xuất hiện với bụng bia và râu bạc phơ trong khi đi chơi với con trai ở Sydney vào đầu tuần này.

Brendan Fraser từng gây ấn tượng với vai chàng Tazan 6 múi cao to trong phim "George of the Jungle" hay nhà khảo cổ học O'Connell mạnh mẽ, quyến rũ trong bộ 3 "The Mummy" (Xác ướp Ai Cập).

Gần 10 năm ngừng đóng phim, Brendan Fraser giờ đã thay đổi không thể nhận ra. Tài tử 49 tuổi gần đây đi tắm biển cùng 3 người con, lộ "bụng bia" vượt mặt cùng thân hình kém săn chắc.

Sean Penn những năm 1980 - 1990 là hot boy màn ảnh với chất ngông khiến biết bao cô gái thổn thức. Tài tử cũng từng khiến "biểu tượng sex" Madonna mê mệt và hai người kết hôn vào năm 1985 trước khi ly hôn năm 1989.

Sean Penn năm nay 57 tuổi, ngoại hình đã khác xa thời trẻ lẫy lừng. Nam diễn viên cũng được đánh giá là già nhanh hơn so với nhiều đồng nghiệp U60, tuy nhiên tài năng diễn xuất và vẻ nhanh nhẹn của Sean trong các phim hành động vẫn không hề sụt giảm.

Tài tử gốc Tây Ban Nha, Antonio Banderas, từng là người hùng trong lòng khán giả qua hai loạt phim ăn khách "Mặt nạ Zorro" và "Kẻ liều mạng".

Antonio Banderas hiện ở tuổi 57, vẫn giữ được phong độ và tiếp tục tham gia các bộ phim hành động (như "Security" năm ngoái), tuy nhiên, gương mặt nam diễn viên đã già đi rất nhiều.

Đầu thập niên 2000, Pierce Brosnan tạo cơn sốt với loạt phim "Điệp viên 007". Anh được nhiều fan bình chọn là James Bond quyến rũ nhất màn ảnh dù lúc đó tuổi cũng đã ngoài 40.

16 năm sau ngày đóng James Bond, Pierce Brosnan đã bước sang tuổi xế chiều. Ngôi sao 64 tuổi không mấy quan tâm đến ngoại hình mà tận hưởng cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên bà xã và hai người con.

Tài tử Richard Gere cũng từng gây thương nhớ với vai diễn tỷ phú si tình trong bộ phim "Người đàn bà đẹp" đóng cùng Julia Roberts.

Richard Gere nay đã ở tuổi 68, râu tóc bạc phơ. Ông đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện sống cùng người tình kém 34 tuổi, Alejandra Silva.

Brad Pitt không chỉ quyến rũ thời trẻ và trong suốt nhiều thập kỷ đóng phim, anh vẫn giữ được vẻ phong độ của mình...

Tuy nhiên cú sốc ly hôn với Angelina Jolie năm 2016 đã khiến Brad Pitt trở nên tiều tụy và già đi nhanh chóng. Cuộc sống của anh hiện đã ổn hơn nhưng vẻ phong độ ngày nào thì khó có thể lấy lại.

Tài tử Val Kilmer vốn là ngôi sao màn ảnh rộng thập niên 1990 qua các bộ phim như "Top Gun" hay "Batman"...

Những năm gần đây, ngôi sao 57 tuổi suy giảm sức khỏe nghiêm trọng vì chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Val Kilmer hiện đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo và nỗ lực lấy lại sức khỏe để tiếp tục theo đuổi đam mê đóng phim.

Theo Ngoisao.net