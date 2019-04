Tuấn Hưng phạm luật khi quay lại nhìn thí sinh trong vòng Giấu mặt 'Giọng hát Việt'?

Tập đầu tiên của vòng Giấu mặt "The Voice - Giọng hát Việt 2019" đã chính thức lên sóng. Luật chơi ở vòng này là để các HLV lựa chọn thành viên về đội dựa trên giọng hát nên tất cả phải đồng loạt quay lưng lại với thí sinh, chỉ riêng HLV Hồ Hoài Anh là người duy nhất có "đặc quyền" được nhìn thấy toàn bộ diễn biến của buổi thi nhờ luật chơi mới từ chương trình.

Tuy nhiên, dường như có một vị HLV khác cũng nôn nóng được biết mặt thí sinh trước khi bấm chọn về đội và đó chính là Tuấn Hưng. Điểm sơ sơ thì có khoảng 2 lần giọng ca "Nắm lấy tay anh" quay lại "nhìn trộm" thí sinh rồi mới quyết định chọn hay không.

Tuấn Hưng đứng dậy nhìn thí sinh rồi mới bấm chọn

Lần khác thì quay lại nhìn nhưng không chọn

Còn nhớ tại "The Voice Kids 2013", HLV Hiền Thục cũng bị "tuýt còi" khi quay lại nhìn thí sinh rồi mới quyết định lựa chọn.

Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 4 giây nhưng vẫn đủ để các khán giả xem truyền hình thấy khá rõ từng chi tiết. Nếu theo đúng như format gốc, hành động của Hiền Thục có thể đã vô tình "vi phạm luật chơi" của "The Voice Kids".

BTC "The Voice Kids" đã phản hồi về trường hợp này như sau: "Chúng tôi xác nhận lại là chi tiết Hiền Thục có xoay mặt qua lại do tâm trạng đang khá phấn khích vì giọng hát của thí sinh này. Tuy nhiên, do góc máy quay nên khi lên TV tạo cảm giác Hiền Thục đã quay hẳn mặt lại nhìn thí sinh, thực tế tại trường quay thì lại khác, HLV này vẫn chưa thấy được gì cả".

Hiền Thục từng bị "tuýt còi" khi lén nhìn thí sinh

Tuy nhiên, với trường hợp xoay hẳn người lại như Tuấn Hưng thì nam HLV chắc chắn đã thấy mặt thí sinh trước khi bấm chọn, vậy thì Tuấn Hưng đã vi phạm luật chơi rồi còn gì?

Theo Helino