Tự ý in tranh của họa sĩ lên áo dài, doanh nghiệp nói "muốn làm lớn chuyện thì thoải mái"

Đùn đẩy trách nhiệm

Họa sĩ Bùi Trọng Dư cho biết, khoảng hơn nửa tháng trước, ông nhận được chia sẽ của một số bạn bè về việc các bức tranh của mình in trên các miếng vải áo dài. Vào mạng tìm thông tin, ông phát hiện nhiều tranh của mình bị các công ty như: In vải kỹ thuật số Phan Trần, Áo dài Lotus – Lotus House, Công ty In vải Lan Anh… cho in trên sản phẩm của họ, bày bán công khai trên thị trường.

Song khi anh liên lạc với các đơn vị này, hoặc chỉ nhận được sự im lặng hoặc trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

“Bên Lotus House nói, họ chỉ là bên phân phối thôi, chứ không có ý định xin lỗi, còn khen mình đã phát hiện ra và gửi thông tin cảm ơn mình. Tôi thấy điều này cực kỳ vô lý và buồn cười, bởi một nhà phân phối lớn, bán sỉ, bán lẻ mà không đặt hàng thì ai dám in ấn ra. Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn gọi cho công ty in thì họ trả lời, bên khách hàng đặt nên không chịu trách nhiệm. Bên nọ đổi cho bên kia nên việc đòi “công lý” vô cùng khó khăn”, họa sĩ Dư cho biết.

Một trong nhiều bức tranh của họa sĩ Dư bị in lên áo dài khi chưa xin phép

Tìm hiểu thêm, ông thấy không chỉ tranh mình mà tranh của các họa sĩ: Lâm Đức Mạnh, Ngụy Đình Hà, Nguyễn Thu Huyền, Phan Linh Bảo Hạnh, Nguyễn Quý Tâm, Nguyễn Đăng Sơn, Lê Phan Quốc… cũng bị xâm phạm bản quyền bởi các công ty In vải kỹ thuật số Phan Trần, Áo dài Lotus – Lotus House, công ty Phương Mai, Công ty In vải Lan Anh… có trụ sở tại TP.HCM nên quyết định đăng lên trang cá nhân kêu gọi các đồng nghiệp cùng lên tiếng đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người họa sĩ.

Ông nói đây như một thông điệp phản đối công khai đầu tiên về sự việc này gửi đến các đơn vị đã vi phạm bản quyền, như sự chuyển lời tới các doanh nghiệp đang có ý định xâm phạm bản quyền dừng ý định trên lại. Tuy nhiên, các họa sĩ đã không nhận được sự hồi âm nào từ phía các đơn vị vi phạm.

Tranh họa sĩ Lâm Đức Mạnh in lên áo dài

Nhiều doanh nghiệp vi phạm chưa xin lỗi họa sĩ

Phản ánh của họa sĩ Dư nhận được sự ủng hộ, chung tay của bạn bè, đồng nghiệp. Song song, với việc phản ánh thông tin lên các cơ quan truyền thông báo chí, các họa sĩ đã gửi thư đến các đơn vị vi phạm bản quyền yêu cầu xin lỗi, chấm dứt ngay các hành vi vi phạm trên.

Tuy nhiên, sau tất cả những động thái trên, họa sĩ Dự mới nhận được lời xin lỗi có thiện chí nhất qua điện thoại của Công ty in vải kỹ thuật số Phan Trần gọi ngày 9/5 cùng lời hứa sẽ gửi bản cam kết bằng văn bản.

Áo dài Lotus – Lotus House gửi thông báo ngưng cung ứng các sản phẩm in tranh vi phạm bản quyền trên Facebook

Phía Áo dài Lotus – Lotus House tuy có gửi email xin lỗi tới họa sĩ, nhưng lại cho rằng: “Chỉ là người buôn bán, bên phân phối nên không kiểm soát đầu vào đầu ra” mà theo họa sĩ giống như là sự thoái thác trách nhiệm.

Ngoài ra, có một số các doanh nghiệp khác nhắn tin nhưng không có thiện chí hoặc im lặng.

Áo dài Lutus - Lutus House xin lỗi họa sĩ Dư qua email

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, Giám đốc công ty Phan Trần xác nhận đã gọi điện xin lỗi đến họa sĩ Dư vào ngày 9/5. Trên Facebook của Công ty Áo dài Lotus – Lotus House cũng đã đăng thông báo ngừng cung cấp đối với các mẫu vải đã in những tác phẩm tranh của họa sĩ Trần Trọng Dư và họa sĩ Phan Linh Bảo Hạnh.

Trong khi đó, ông Dương Thanh Bình – Giám đốc công ty Phương Mai cho biết đã được nhân viên có đưa những link báo xem rồi. Tuy nhiên, những hình ảnh mà các họa sĩ cho là vi phạm bản quyền đó, bên công ty lấy từ một được link ảnh miễn phí, trên ảnh cũng không có logo, bút tích, dấu ấn nào để chứng minh bản quyền, nên công ty cũng có lý của công ty.

Do sự việc đã bị bung bét nên phía Phương Mai sẽ không xin lỗi hay hợp tác với các họa sĩ. “Bây giờ anh không muốn hợp tác, sự vụ nó đã ra như vậy rồi, chẳng ai muốn ai hợp tác. Còn những bản đó anh hủy được là bình thường, còn em muốn làm lớn chuyện, các họa sĩ muốn làm lớn chuyện thì thoải mái không sao cả. Tụi anh đã có cái lý của anh và bên em có cái lý của em. Vì bên anh tải hình ảnh về thì có cái lý của anh chứ”, ông nói.

Bảo Hằng