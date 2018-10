Trước khi Nguyễn Thị Hà xuống tóc, đã có hoa hậu, người đẹp tìm đến cửa Phật

Mới đây, trên trang cá nhân của người đẹp Bảo Như chia sẻ hình ảnh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Thị Hà xuống tóc đi tu. Trên trang cá nhân, Á hậu Bảo Như viết: "Cô gái có mái tóc đẹp nhất Hoa Hậu Việt Nam 2014. Vẫn còn nhớ ngày chị em mình sát cánh bên nhau. Giờ em đã trút bỏ được bụi trần chọn chốn yên bình, đời chỉ là cõi tạm. Mong em luôn bình an, thương em!".

Được biết sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, cô gái gốc Quảng Bình Nguyễn Thị Hà không dấn thân vào showbiz. Cô chọn cách sống im lặng và không dùng mạng xã hội như nhiều người người đẹp khác. Theo Bảo Như tâm sự, cô chỉ liên lạc với Nguyễn Thị Hà qua điện thoại. Còn về lý do Nguyễn Thị Hà xuống tóc đi tu, Bảo Như vẫn chưa biết nguyên nhân thực sự.

Thực tế, trong làng giải trí đã có nhiều người đẹp tìm đến cửa Phật. Đó là ai...

Năm 2015, Hoa hậu Võ Bích Liên đã chính thức xuống tóc, xuất gia. Được biết, quê gốc của người đẹp ở tỉnh Quảng Nam nhưng sinh ra và lớn lên tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Cô sang Mỹ từ những năm 1980.

Hoa hậu Võ Bích Liên quy y cửa Phật.

Năm 1986, cô đã đoạt giải Hoa hậu Áo dài Kansas, Mỹ. Năm 1996, trong chương trình vinh danh phụ nữ vùng Bắc California, cô đoạt giải đệ nhất Á hậu. Năm 2004, tại thành phố Rosemead, hạt Los Angeles, cô được bầu làm Hoa hậu Phu nhân. Năm 2006 tại Trung tâm giải trí và điện ảnh Hollywood, cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Công nương Á Châu.

Đặc biệt, cô đã đem vinh dự về cho phụ nữ Việt Nam khi đoạt giải Hoa hậu Asia International 2012. Đây là cuộc thi nhằm vinh danh sắc đẹp, tài năng, trí tuệ và giá trị văn hóa truyền thống của hàng ngàn thí sinh gốc Á Châu đến từ 58 quốc gia trên toàn thế giới được tổ chức hàng năm tại Mỹ.

Cô tâm sự sau khi đăng quang Hoa hậu Phu nhân Á Châu Thế giới: “Bích Liên muốn chứng minh nét độc đáo của phụ nữ Việt Nam với thế giới. Bích Liên chỉ là người phụ nữ mở đường, chỉ là viên gạch lót đường, để những năm kế tiếp, sẽ có những phụ nữ Việt Nam khác trẻ đẹp, tài giỏi hơn Bích Liên đoạt được chiến thắng vẻ vang như Bích Liên ngày hôm nay hầu làm rạng rỡ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trên thế giới”.

Tuy nhiên, thời gian gần đây không biết vì nguyên nhân gì người đẹp Bích Liên quyết định xuống tóc đi tu.

Trương Thị May ăn chay trường, tìm đến cửa Phật từ khi còn nhỏ.

Á hậu Trương Thị May cũng là một người đẹp tìm đến cửa Phật từ lúc nhỏ, dù không có hình ảnh cô xuống tóc đi tu nhưng người đẹp này vẫn nổi tiếng gắn liền với những câu chuyện Phật pháp.

Trương Thị May được chú ý vì lối sống giản dị và gần gũi với cửa chùa, cô đã quy y Tam Bảo ở Quan Âm Tu Viện (Đồng Nai) từ khi mới 13 tuổi, với pháp danh Tâm Lạc.

Từ đó, cô được chỉ dạy hiểu đạo Phật như thế nào và phải làm gì để xứng đáng là người con của đức Phật. Hiện nay, ngoài việc phát tâm ăn chay trường, Á hậu Trương Thị May thường xuyên lên chùa đọc kinh niệm Phật nhằm nguyện cầu người thân luôn được mạnh khỏe, bình an.

Thậm chí, còn có tin Trương Thị May nguyện không lấy chồng để báo hiếu mẹ. Nói về điều này, Trương Thị May thành thật: "Cứ để tùy duyên thôi! Tôi vẫn mong muốn sống vậy cho an phận vì được ở bên bà ngoại, mẹ và các em".

Không chỉ Trương Thị May, Võ Bích Liên mà ca sĩ Phương Thanh cũng có duyên cửa Phật. Tháng 9/2016, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi xuống tóc đi tu. Được biết, Phương Thanh là một tín đồ Phật giáo từ nhiều năm nay. Năm ngoái, nữ ca sĩ cũng tham gia vài chuyến hành hương đến Ấn Độ - nơi được mệnh danh là miền đất Phật - nhưng không xuống tóc.

Hình ảnh gây bất ngờ của ca sĩ Phương Thanh.

Nói về việc xuống tóc, Phương Thanh cho biết đây chỉ là một hành động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát để xả hết những nghiệp xưa, nhân quả trước đây... theo quan niệm nhà Phật. "Đỉnh đầu là nơi ta thờ Phật, cửu huyền, cha mẹ theo ý niệm Tâm linh... Đầu càng rộng và thoáng càng nhẹ nhàng thì thuận thành cho việc tôn tâm kính", Phương Thanh chia sẻ.

Ngoài những cái tên trên còn rất nhiều người đẹp trong làng trí như Kim Hiền, Tina Tình, Trang Trần... tìm đến cửa Phật để tĩnh tâm và vượt qua những cú sốc trong đời sống tinh thần.

Đỗ Quyên (th)