Trấn Thành nhắn nhủ Hari Won nhân 1 năm ngày cưới: 'Cảm ơn em đã đến bên anh'

Mới đây, để kỉ niệm 1 năm ngày cưới, nam danh hài Trấn Thành đã gửi tới Hari Won đoạn trạng thái vô cùng ngọt ngào: "Happy 1 year anniversary bà xã! Thanks for coming!" - Tạm dịch: "Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới, bà xã! Cảm ơn em đã đến bên anh".

Bên cạnh lời nhắn nhủ vô cùng tình cảm, Trấn Thành còn đăng kèm thêm hai bức ảnh. Một bức ảnh cả hai mặc đồ đôi và hàng nghìn những khoảnh khắc mà cặp đôi bên nhau trong suốt thời gian qua.

Trấn Thành đăng tải đoạn trạng thái kèm hình ảnh ngọt ngào dành tặng bà xã Hari Won.

Trước đó, cặp vợ chồng nổi tiếng Trấn Thành và Hari Won vừa có chuyến du lịch ý nghĩa tại Hồng Kông nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Để chuẩn bị cho chuyến đi này, cặp đôi đã phải lên kế hoạch từ rất lâu. Cả hai quyết tạm dừng mọi công việc, rời xa Sài Gòn để dành 4 ngày trọn vẹn bên nhau: "Chỉ còn một ngày nữa là 25/12 rồi, đúng 1 năm hai đứa gọi nhau tiếng: Mình ơi! Cảm ơn bà xã đã đồng ý gánh cục nợ đời này! I love you, forever! Để kỷ niệm 1 năm ngày cưới, 2 đứa em xin phép cả nhà cho tụi em off khỏi Sài Gòn 4 ngày nha" - MC họ Huỳnh chia sẻ.

Theo Khám phá