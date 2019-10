Trầm cảm khiến nghệ sĩ Việt điêu đứng, khủng hoảng ra sao?

Là đất nước có nền công nghiệp giải trí hàng đầu châu Á nhưng nhiều năm qua, Hàn Quốc cũng là nước có tỷ lệ nghệ sĩ tự tử thuộc hàng cao nhất khu vực. Người ta cho rằng nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là bởi sự khắc nghiệt của ngành giải trí nước này, khiến các nghệ sĩ luôn phải sống trong sự cạnh tranh và đánh đổi cuộc sống cá nhân để duy trì sự nổi tiếng.

11 tuổi, Sulli phải ăn ngủ tập luyện điên cuồng để thành "tài" trong mắt công ty quản lý và tất cả những ai đang mong chờ cô. Cô buộc phải trưởng thành trước tuổi và trở thành một Sulli hoàn hảo trong mắt công chúng.

Sulli tự tử ở tuổi 25

Trước khi bị phát hiện qua đời tại nhà riêng, Sulli từng có nhiều dấu hiệu bất thường như hay ngồi trong bóng tối, ngậm ngón tay... Cô từng tâm sự: "Nói thật thì nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc. Tôi bắt đầu làm quen với máy quay từ khi còn nhỏ, tôi phải nghe những lời chê trách nặng nề như cơm bữa. Tâm huyết dần bị phá nát thành từng mảnh đá vụn. Tôi được dạy cách giảm hết xúc cảm cá nhân xuống để khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng không muốn sống mạnh mẽ quá đâu, nhưng làm gì còn ai để tôi dựa vào nữa?".

Căn bệnh trầm cảm mà các ngôi sao của Hàn Quốc gặp phải cũng không phải là hiếm với showbiz Việt. Nhiều người từng nghĩ đến cái chết vì thấy cô đơn, bế tắc và cảm nhận cuộc sống xung quanh quá tiêu cực.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang cũng từng trải qua khủng hoảng nghiêm trọng vì trầm cảm

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang nhớ lại khoảng thời gian cô bị trầm cảm cách đây 6 năm với ký ức đáng sợ: "Suốt 20 ngày không ngủ 1 tiếng nào, thường xuyên nghĩ tới cái chết". Đó là khoảng thời gian cô vừa mới thực hiện xong phẫu thuật chuyển giới tại Thái Lan. Lẽ ra cô cảm nhận đó là hạnh phúc thì ngược lại, đã gặp nhiều tác động tiêu cực về tâm lý. Rất may, nhờ có chị gái luôn ở bên, Hương Giang đã có thể vượt qua khoảng thời gian đầy ám ảnh này.

Người mẫu Hoàng Thùy cũng từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng cô từng 2 lần rơi vào trạng thái trầm cảm vì gia cảnh quá khó khăn, bị bạn bè chế giễu. Cô từng có ý định tự tử vì lo lắng, sợ hãi trước ý nghĩ "nếu không đậu đại học thì không có con đường nào để thay đổi số phận". May mắn, cô được khuyên dự thi VietNam's Next Top Model.

Hoàng Thuỳ từng có suy nghĩ tự tử vì bế tắc

Những trải nghiệm mới, hi vọng mới trong quá trình dự thi đã mang lại cho Hoàng Thuỳ những năng lượng tích cực. Với giải thưởng Quán quân năm 2011, Hoàng Thuỳ thực sự như hồi sinh và lấy lại được trạng thái thăng bằng.

Gần đây nhất, Hương Tràm khiến công chúng lo lắng vì những tiết lộ mà nữ ca sĩ đã giấu kín nhiều năm qua. Rằng cô đã bị trầm cảm trong suốt 6 năm. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, Hương Tràm đã quyết định bỏ tất cả sự nghiệp để thoát ra khỏi tình trạng mà cô đang vật vã đối diện.

Hương Tràm tiết lộ về khoảng thời gian 6 năm sống trong stress, trầm cảm

Theo tiết lộ của Hương Tràm, cô bắt đầu khủng hoảng từ năm 17-18 tuổi nhưng thường bỏ qua. Cho đến khi cô dự thi The Remix thì tình trạng nặng lên. "Khi đó, hễ cứ ăn vào là tôi lại nôn, không vì lý do gì cả. Sau đó, tôi mới biết là do mình bị stress quá khiến dạ dày không thể nạp thức ăn", cô nói.

Nghiêm trọng nhất là thời điểm năm 2018, Hương Tràm có những biểu hiện thường xuyên bóc da tay đến rỉ máu. Việc bị đau khiến giọng ca xứ Nghệ cảm thấy thoải mái. Cùng với đó là liên tục rơi vào trạng thái stress, căng thẳng đến mất ngủ. Đa phần là thức trắng đêm, và chỉ có thể ngủ được sau 2-3 ngày "nhìn lên trần nhà".

Tình trạng kéo dài khiến nữ ca sĩ bắt buộc phải dùng đến thuốc ngủ nhưng cũng chỉ có tác dụng trong thời gian đầu. Khi đã "nhờn" thuốc, bệnh mất ngủ lại tiếp tục hành hạ cô. "Có nhiều đêm tôi không thể ngủ, rồi cứ thế lại khóc một mình", Hương Tràm nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng.

Cô liên tục làm bạn với thuốc ngủ

Mất ngủ triền miên khiến Hương Tràm trở nên kiệt sức, lại vẫn phải sống trong guồng quay của công việc biểu diễn nên nhiều lúc, cô cảm thấy như người sống dở chết dở. "Tôi không muốn gặp ai cả nhưng vẫn phải tiếp tục công việc, phải nở nụ cười dù trong lòng thật lòng chỉ muốn khóc", cô nói.

Nổi tiếng quá nhanh ở độ tuổi còn quá trẻ đã khiến Hương Tràm không đủ sức đối mặt với những sức ép công việc và thị phi. Cô không còn cảm thấy showbiz là màu hồng như những gì cô ao ước hướng đến.

Sau 6 năm vật vã, Hương Tràm nhận ra rằng căn bệnh của cô sẽ không có bác sĩ tâm lý nào chữa khỏi ngoài chính cô. Và cô đã có hành động sáng suốt là từ bỏ hào quang, sự nổi tiếng để sang Mỹ du học, cũng là để tìm lại cuộc sống yên bình mà nếu còn sống trong showbiz, cô sẽ khó mà có được một cách trọn vẹn.

Hương Tràm đã tìm lại được cảm giác bình yên khi sang Mỹ du học

Cho đến nay, Hương Tràm đã dần lấy lại được năng lượng tích cực. Cô ngủ được nhiều hơn không còn áp lực với guồng quay công việc. Thỉnh thoảng, cô vẫn đi diễn vào cuối tuần để khỏi nhớ nghề chứ không coi đó là công việc chính như trước đây.

Như ca sĩ Thái Trinh từng chia sẻ, để thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm phải dựa vào chính mình. Và cô đã kéo bản thân ra khỏi vũng lầy bằng việc tìm đến Yoga, thiền và nghe giảng về đạo Phật. "Đừng chủ quan với trầm cảm và những người đang chiến đấu với trầm cảm, vì điều tồi tệ nhất xảy ra là họ không tìm được một vòng tay dang rộng đón họ trở về", nữ ca sĩ nhắn nhủ.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang: Không nên xem thường trầm cảm Nếu được, xin hãy quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của những người xung quanh bạn; nếu là những người bạn yêu thương xin hãy lắng nghe tâm sự của họ và chia sẻ với họ thường xuyên hơn. Hãy mang lại cho những người xung quanh mình sự lạc quan và biết đâu bạn đang vô tình giúp được rất nhiều người! Và quan trọng hơn hết, dù bạn là người độc lập đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, đừng cố giấu một mình, hãy luôn chia sẻ với người khác, để chúng ta không phải chứng kiến thêm bất kì câu chuyện buồn nào trong cuộc sống.

Minh Nhật