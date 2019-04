Trà My Idol sinh con trai thứ hai cho chồng thiếu gia

Trên trang cá nhân, Trà My Idol thông báo tin mừng, tổ ấm của vợ chồng cô có thêm thành viên mới. "Sài Gòn chào đón mình bằng cơn mưa mát mẻ. Hello world, I'm Hayden", nữ ca viết. Cùng với dòng tâm sự này, Trà My đăng ảnh nằm trên giường ôm con thứ hai mới chào đời. Ông xã đại gia của Trà My ngồi bên cạnh vợ con mỉm cười hạnh phúc. Một người bạn thân tiết lộ, con thứ hai của vợ chồng Trà My Idol là một bé trai, được gọi thân mật bằng tên Jayden.

Tổ ấm của vợ chồng Trà My có thêm một bé trai.

Trà My lên xe hoa với thiếu gia Tô Văn Đức vào tháng 6/2014. Hôn lễ lãng mạn của cặp đôi gây chú ý bởi được bạn thân Tăng Thanh Hà tham gia trang trí cùng sự góp mặt của 1.000 khách mời. Từ ngày lập gia đình, cô tạm ngưng sự nghiệp nghệ thuật để vun vén cho tổ ấm và hỗ trợ ông xã kinh doanh. Cô sinh con đầu lòng Gia Hy vào tháng 11/2014. Cậu nhóc đến nay đã gần 5 tuổi, có gương mặt thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ.

Nữ ca sĩ khoe ảnh mang bầu lần hai.

Trước khi mang bầu lần thứ hai, Trà My từng ra một số sản phẩm âm nhạc, trong đó có hit Đừng ai nhắc về anh ấy và thi thoảng nhận lời biểu diễn. Ông xã thiếu gia hoàn toàn ủng hộ cho vợ quay trở lại sân khấu.

Con trai đầu lòng của Trà My có khuôn mặt đáng yêu.

Tra My từng tâm sự, từ khi lấy chồng, cô luôn đặt gia đình làm mối quan tâm hàng đầu. Cô tự nhận thấy mình không thể chạy theo guồng quay công việc một cách quyết liệt mà chọn cuộc sống nhẹ nhàng, không dính nhiều đến showbiz. Cô chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho con trai. Nói về việc ông xã giàu có, Trà My nói rằng, chồng cô chỉ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chứ không phải đại gia như mọi người nghĩ. Cô cũng cảm thấy mình may mắn khi có bố mẹ chồng dễ tính, tâm lý.

Theo Ngoisao.net