Tình tiết ghê rợn như phim: Cảnh sát chết bí ẩn khi đang điều tra vụ bê bối tình dục - nữ diễn viên “Vườn sao băng” tự sát vì bị cưỡng hiếp 100 lần

1 cái chết - 31 kẻ tình nghi và vụ án 10 năm chưa có lời giải

Cách đây 10 năm, vào ngày 7/3/2009, nữ diễn viên Jang Ja Yeon - người được biết đến sau vai diễn nhỏ trong bộ phim "Vườn sao băng" đã quyết định kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 29 sau những chuỗi ngày đau đớn.

Vụ việc của Jang Ja Yeon đã khiến làng giải trí xứ kim chi chấn động trong suốt thời gian dài. Nguyên nhân là do cái chết của Jang Ja Yeon đã vén màn những khoảng tối tăm dơ bẩn của showbiz Hàn mà trước đó người ta phủ lên nó tấm vải nhung đầy màu sắc để mê hoặc người khác.

Sau quá trình điều tra, cảnh sát cho rằng Jang Ja Yeon quyết kết liễu đời mình vì bị trầm cảm trong thời gian dài do không chịu nổi cú sốc bố mẹ cùng lúc qua đời năm 1999 trong vụ tai nạn giao thông cùng với áp lực công việc nặng nề của người nổi tiếng.

Thế nhưng, vụ việc gây chấn động khi cảnh sát bất ngờ tìm thấy một tập tài liệu dài 230 trang được cho là di thư Jang Ja Yeon để lại. 230 trang giấy đã kể lại nỗi đau đớn mà Jang Ja Yeon chịu đựng nhưng chẳng thể nào đong đếm nổi những giọt nước mắt đã rơi.

Trong tâm thư của mình, Jang Ja Yeon tiết lộ danh sách 31 nhân vật quyền lực trong ngành giải trí từ chủ tịch tờ báo lớn, nhà sản xuất, đạo diễn các đài truyền hình, giám đốc nhãn hiệu có tiếng… đã từng xâm hại và bắt ép cô quan hệ tình dục hơn 100 lần.

Theo thông tin được truyền thông điều tra, khởi đầu địa ngục của Jang Ja Yeon bắt đầu khi cô cùng ông Kim - một giám đốc công ty giải trí đi mua sắm đồ phục vụ cho công việc thì hắn đã lái xe đưa cô vào khách sạn và giở trò đồi bại. Jang Ja Yeon không ngờ rằng Kim đã biến mình thành món hàng xác thịt khi chờ cô là rất nhiều nhân vật có "máu mặt" trong làng giải trí.

Một trong những kẻ cưỡng hiếp Jang Ja Yeon ở khách sạn có một giám đốc truyền thông, hắn đã dùng điện thoại ghi lại cảnh "ân ái" của cô để uy hiếp cô không được hé môi cũng như ngoan ngoãn phục tùng nhu cầu bệnh hoạn của chúng.

Rồi từ đó, Jang Ja Yeon trở thành nô lệ tình dục cho những nhân vật thâu tóm làng giải trí này.

Những dòng chữ đầy ám ảnh của Jang Ja Yeon trong bức tâm thư khiến nhiều người không khỏi rùng mình vì sự ghê rợn và dơ bẩn mà cô phải chịu đựng: "Làm ơn hãy trả thù cho tôi. Tôi không có cách nào thoát khỏi chuyện này. Tất cả bọn họ đều là những con quỷ. Tôi đã buộc phải phục vụ hơn 100 lần.

Mỗi khi có quần áo mới, tôi lại phải tiếp một con quỷ khác. Không chỉ ở Kangnam mà tôi còn phải tiếp khách ở quán karaoke Suwon và rất nhiều căn phòng khác. Họ bắt tôi phục vụ tình dục trong cả ngày giỗ của bố mẹ tôi. Tôi lập danh sách này, hãy rửa nhục cho tôi. Ngay cả khi tôi chết đi, tôi cũng mang mối hận này xuống mồ".

Jang Ja Yeon ra đi với hi vọng được thoát khỏi những ngày tăm tối và đưa 31 kẻ bệnh hoạn kia ra ánh sáng.

Ngay lập tức, dưới sức ép của dư luận, chính phủ Hàn Quốc đã thành lập một đội điều tra gồm 40 cảnh sát và công tố viên đã cố gắng tìm ra chân tướng vụ án của Jang Ja Yeon. Nhưng rồi, vụ việc ấy cứ chìm dần vào quên lãng nguyên nhân là do: Không đủ dữ liệu điều tra; Chứng cứ không rõ ràng...

Kết luận cuối cùng chỉ có 2 kẻ là Kim và Yoo - được cho là "thế thân" của 31 nhân vật quyền lực kia bị kết án. Kim và Yoo chịu 2 năm tù giam, 160 giờ lao động công ích.

Trong suốt nhiều năm, những người bạn nghệ sĩ của Jang Ja Yeon liên tục đi tìm câu trả lời cho cái chết của bạn mình. Ngày 23/3/2018, lời kêu gọi "Làm ơn hãy phơi bày sự thật về cái chết oan khuất của Jang Ja Yeon" trên website của Nhà Xanh đã nhận được hơn 200 nghìn lượt đồng tình. Dưới sức ép của dư luận, vụ án của Jang Ja Yeon một lần nữa được lật lại.

Và 12 tháng trôi qua, những thông tin về vụ án của Jang Ja Yeon vẫn không có chút tăm hơi.

Ngày 13/3/2019, chính phủ Hàn tuyên bố vụ án của Jang Ja Yeon lại tiếp tục được tái điều tra. Thế nhưng, liệu có câu trả lời cho lần điều tra này hay không có lẽ lại tiếp tục là một dấu hỏi.

Cái chết đầy bí ẩn của nam cảnh sát điều tra vụ án của Jang Ja Yeon

Giữa những ngày showbiz Hàn ngập tràn scandal liên quan tới bê bối tình dục, mại dâm, phán tán clip nóng liên quan tới những idol hàng đầu, người ta bắt đầu lật lại những tình tiết bí ẩn xoay quanh vụ việc gần 10 năm trước đây. Cụ thể là cái chết bí ẩn của cảnh sát - điều tra viên Lee Yong Joon vào năm 2010.

Ngày 29/7/2010, ông Min khi đang câu cá tại hồ chứa nước tại Yeongdong, tỉnh Chungbuk, đã phát hiện một thi thể. Quá bàng hoàng về vụ việc, ông Min đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát và dựa trên thẻ cảnh sát trong túi nạn nhân để xác định danh tính thi thể là Lee Yong Joon - cảnh sát điều tra đang làm việc tại đơn vị Yeoksam, thuộc sở cảnh sát Gangnam.

Được biết, trước đó 2 ngày, cảnh sát Gangnam đã ra thông báo về vụ mất tích của cảnh sát Lee Yong Joon. Ở thời điểm cảnh sát Lee Young Joon qua đời anh đang chịu trách nhiệm điều tra vụ án bê bối cảnh sát thông đồng với ngành bán dâm tại Gangnam.

Cảnh sát Lee Young Joon

Điều đáng nói, vụ án mà Lee Young Joon đang điều tra lại có liên quan trực tiếp tới vụ án nữ diễn viên Jang Ja Yeon tự sát. Theo một số nguồn tin tiết lộ, thời điểm đó có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng máu mặt, những ông lớn trong ngành giải trí có liên quan tới những vụ mua bán dâm ở các club tại Gangnam.

Cái chết của anh được cảnh sát tuyên bố là do tự sát với nguyên nhân là "gặp phải nhiều khó khăn trong các mối quan hệ và có thể đã dẫn đến trầm cảm". Phía cảnh sát cũng hứa hẹn là sẽ điều tra vụ án này sâu hơn nhưng sau đó hồ sơ đã được khép lại.

Tuy nhiên, người ta nhận thấy, vụ tự tử của Lee Yong Joon có quá nhiều điểm khuất tất và vô lý. Lee Yong Joon vốn được biết đến là một cảnh sát vô cùng tài năng, trước khi chuyển về sở Gangnam, trong suốt 3 năm liền anh đều được tuyên dương với thành tích xuất sắc.

Hơn nữa, những người đồng nghiệp thân thiết với Lee Yong Joon đều biết rằng anh là một cảnh sát, điều tra viên cực kỳ tâm huyết và yêu nghề. Còn gia đình Lee Yong Joon xác định thời điểm trước khi anh qua đời đều không có bất kỳ vấn đề gì về tâm lý.

Hình ảnh chiếc xe nát đầu của Lee Yong Joon và hình họa mô phỏng.

Dựa theo những tài liệu thu thập được (bao gồm dữ liệu từ CCTV, điện thoại và nhân chứng), vào ngày 26/3/2010 (3 ngày trước khi qua đời), Lee Yong Joong đã làm tăng ca. Trong lúc đang xem xét tài liệu, Lee Yong Joon đã tới một đồn cảnh sát ở quận khác để sử dụng máy in cho tài liệu vụ án mà anh đang điều tra. Sau khi hết ca trực, Lee Yong Joon đã đi gặp một người bạn là anh Seo và cả hai cùng nhau đi uống rượu tới tối muộn. Do có rượu trong người nên Lee Yong Joon quyết định ngủ lại nhà anh Seo cho an toàn.

Sáng ngày 27, theo tiết lộ của anh Seo, Lee Yong Joon đã nhận được một cuộc gọi vào lúc sáng sớm, người này nói gì anh không rõ nhưng chỉ biết anh Lee trả lời rằng: "Tôi hiểu rồi, xin lỗi thủ trưởng vì đến muộn".

Sau đó, anh Lee Yong Joon rời đi và đến hiện trường của một vụ cướp mà anh phụ trách. Anh lái xe mang theo tài liệu trên đường xuống Busan. Trên đường rẽ vào Yeongdong, Lee Yong Joon đã gặp vụ tai nạn ô tô.

Khi trích xuất CCTV người ta thấy vụ tai nạn có khá nhiều điểm bất thường. Cụ thể, xe của cảnh sát Lee Yong Joon đã bị một chiếc xe tông từ phía sau khiến anh lao vào thanh chắn đường rồi tiếp tục bị một chiếc xe khác va chạm lần nữa trên con đường 4 làn đường rộng thênh thang.

May mắn rằng Lee Yong Joon đi với tốc độ vừa phải nên vụ va chạm chỉ khiến anh xây xát phần đầu. Sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát Lee đã gọi 119 nhờ xe cứu hộ để kéo xe còn bản thân được đưa tới bệnh viện gần Yeongdong ở Youngdong, Chungbuk. Trong lúc chờ đợi xe cứu hộ tới, cảnh sát Lee còn đốt hết 2 điếu thuốc.

Hình ảnh cuối cùng của Lee Yong Joon mà CCTV ghi lại được.

Tại phòng cấp cứu, cảnh sát Lee được lấy máu, chụp X-Quang, chụp CT. Khi đang được các bác sĩ chăm sóc ở phòng cấp cứu, Lee Yong Joon bất ngờ xin phép đi vệ sinh, anh thậm chí còn cầm theo cả ống truyền dịch. Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy anh, thời điểm 13h27 ngày 27/7.

Phía công ty bảo hiểm sau đó nhận được thông báo rằng bệnh nhân đã tự ý ra khỏi viện và nghi ngờ lái xe khi say rượu.

Vài giờ sau đó, thi thể của Lee Yong Joon được tìm thấy tại hồ nước ngọt ở Yeongdong. Một số người bạn cảnh sát từng nằm trong tổ điều tra đặc biệt của Lee Yong Joon đã tìm ra những điểm bất thường trong vụ án của anh nhưng đơn kiến nghị điều tra lại vẫn mãi không nhận được phản hồi.

Nơi tìm ra thi thể của điều tra viên Lee Yong Joon, cách bờ 2-3m, mực nước ngập tới lưng người trưởng thành và không hề có dòng chảy xiết.

Đầu tiên, nơi ông Min tìm thấy thi thể Lee Yong Joon chỉ cách bờ có 2-3m, nơi này có mực nước cao chỉ khoảng 1m50 nên chuyện một người cao 1m75 chết đuối ở khu vực này có phần vô lý. Một giả thuyết được đưa ra đó chính là anh đã tự tử ở vị trí khác và bị dòng nước đẩy tới đây. Nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị loại bỏ vì lý do hồ nước khá tĩnh, không có đập ngăn cách tạo sức ép.

Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định trong phổi cảnh sát Lee có sinh vật phù du. Điểm bất thường đó chính là sinh vật phù du này sống ở biển chứ không thể xuất hiện ở đầm nước ngọt. Kết quả xét nghiệm máu phát hiện thành phần của thuốc Diphenhydramine - thuốc trị cảm cúm gây buồn ngủ mạnh.

Được biết, theo quy định tại Hàn, thuốc này chỉ được dùng khi có bác sĩ kê đơn nhưng bác sĩ tại bệnh viện mà Lee đến sau khi bị tai nạn xe khẳng định không hề kê đơn thuốc này. Thời điểm đó, nồng độ cồn trong máu của cảnh sát Lee chưa tới 0,01 nên chuyện say rượu khi lái xe là hoàn toàn sai lầm.

Ngoài ra, trên cổ của anh Lee có một vết cứa rộng cùng xương trán, xương đỉnh đầu bị vỡ. Cảnh sát Gangnam cho rằng cảnh sát Lee tự làm đau chính mình bằng dây an toàn của xe ô tô còn vết thương là kết quả của vụ tai nạn giao thông trước đó.

Bất bình với kết luận của sở cảnh sát Gangnam, gia đình cảnh sát Lee đã tổ chức cuộc biểu tình đòi công bằng ngay trước đồn cảnh sát nhưng 10 năm qua, câu hỏi cảnh sát Lee tự sát hay bị sát hại vẫn là dấu hỏi. Cái chết của anh chỉ đơn thuần là tai nạn hay để che giấu những góc khuất đáng sợ nào đó mà thôi.

Theo Helino