Tinh thần lạc quan vượt qua bệnh ung thư của Anh Vũ - trò cưng siêu mẫu Thanh Hằng trong "Vietnam's Next Top 2015"

Tháng 2/2020, Hoàng Gia Anh Vũ khiến người hâm mộ sốc khi thông tin anh mắc bệnh nan y. Cụ thể, người mẫu Anh Vũ phát hiện mình bị ung thư tinh hoàn từ tháng 3/2019 và hiện vẫn đang tích cực chữa trị qua lại giữa Việt Nam & Trung Quốc. Tuy nhiên, do vấn đề dịch bệnh nên nam người mẫu chưa thể quay lại Trung Quốc để trị bệnh tiếp.

Trong suốt quá trình điều trị dù cơ thể mệt mỏi, phải vượt qua 6 lần hóa trị nhưng Anh Vũ luôn giữ vững tinh thần lạc quan khi chia sẻ những điều tích cực trên trang cá nhân. Bạn bè, đồng nghiệp và những thí sinh từng thi chung với anh cũng đã gửi lời động viên đến nam người mẫu.

Anh Vũ lạc quan khi điều trị tại Bệnh viên Ung bướu Hà Nội.





Siêu mẫu Thanh Hằng người được xem là thầy của Anh Vũ trong chương trình Vietnam's Next Top Model đã giang tay giúp đỡ chàng trai lúc khó khăn nhất. Theo mẹ của Anh Vũ chia sẻ, cô cũng hỗ trợ kinh phí cho gia đình khi hay tin anh bị bệnh. Về gia đình, dù kinh tế khó khăn nhưng gia đình vẫn cố gắng tích góp để lo cho Anh Vũ trong thời gian nằm viện.

Còn Hoa hậu H'hen Niê, người cùng thi với Anh Vũ trong chương trình "Vietnam's Next Top Model" cũng bày tỏ sự bàng hoàng khi biết người bạn gặp bạo bệnh. Cô tâm sự: "Thời gian ấy, Vũ đã sang Trung Quốc điều trị bệnh. Song bạn vẫn đi làm nếu có show, vì khi ấy tóc chưa rụng. Trước giờ, tôi hay đọc tin về bệnh của người lạ, nhưng nay lại xảy đến với người anh em cùng sống chung với mình trước đây. Mọi người trong mùa Next Top 2015 đều thương Vũ lắm".

Anh Vũ là trò cưng của siêu mẫu Thanh Hằng.





25 tuổi đứng trước cửa tử đã có lúc Anh Vũ suy nghĩ tiêu cực tuy nhiên sau đó, chàng trai trẻ đã gạt mọi thứ sang một bên để tập trung điều trị. Anh Vũ kiên trì theo phác đồ điều trị của bác sĩ và chia sẻ những điều tích cực trên trang cá nhân.

Trong suốt thời gian vừa qua để vượt qua những điều tồi tệ trong suy nghĩ, người mẫu sinh năm 1995 bắt đầu tập chơi piano, đọc sách, phụ giúp gia đình những công việc nhẹ nhàng... Anh Vũ còn trở lại tập gym, dù sức tập chỉ bằng một nửa so với trước đây. Về ăn uống, nam người mẫu cũng áp dụng chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt: kiêng đường, thịt đỏ, chỉ ăn hải sản... Nói về quyết tâm của mình, Anh Vũ tâm sự với Ngôi sao: "Ung thư cũng là một tế bào. Mình phải thật sự khỏe mạnh mới chiến thắng được nó, kéo dài cơ hội sống cho bản thân".

Sau 6 lần hóa trị, Anh Vũ đã ổn định sức khỏe. Nói về sức khỏe hiện tại của mình, anh chia sẻ với Zing: "Tôi chưa phải điều trị ngay, chỉ cần ở nhà theo dõi tình trạng bệnh và duy trì sức khỏe tốt nhất có thể. Tôi thấy mình may mắn lắm vì lần đầu đã chữa thành công, dù phát hiện bệnh thì đã bước đầu của giai đoạn 4 rồi".

Anh Vũ từng là bạn trai của diễn viên Thùy Anh.





Hiện tại, Anh Vũ cảm thấy ổn và thích nghi với cuộc sống. Anh quay lại và làm quen với công việc PT. Công việc này không quá sức với Anh Vũ, ngược lại giúp anh cảm thấy phấn chấn, vực mình đứng dậy sau biến cố. Anh Vũ cho hay: "Lúc tôi đi chữa bệnh, vẫn còn nhiều buổi dạy phải nợ với khách hàng. Suốt thời gian qua, không một khách nào đòi tiền lại cả. Giờ tôi muốn dạy tiếp, nếu không sẽ thấy có lỗi lắm. Thấy tôi trở lại, mọi người ai cũng mừng".

Mọi thứ mới chỉ bắt đầu với chàng trai trẻ 25 tuổi và Anh Vũ luôn lạc quan để vượt qua tất cả. Với những người đang mắc bệnh hiểm nghèo, Anh Vũ nhắn gửi: "Đừng từ bỏ bất cứ cơ hội nào. Vì tôi đã bước đến giai đoạn bốn và di căn, tôi vẫn có thể ngăn cản tế bào ung thư và kéo dài sự sống. Thế nên những người chỉ ở giai đoạn đầu chắc chắn còn nhiều hy vọng hơn. Cuộc sống là quý giá lắm, hãy trân trọng từng phút giây. Tôi không biết mình khỏe đến bao giờ nhưng trước mắt cứ sống và sống thật tốt".

Vóc dáng khi đi thi Vietnam's Nextop Model của Anh Vũ.





Anh Vũ được biết đến thông qua cuộc thi "Vietnam's Next Top Model 2015" và được nhận định là người mẫu nam có ngoại hình đẹp nhất trong số những chàng trai năm đó. Nam người mẫu sinh năm 1995 được siêu mẫu Thanh Hằng hết mực yêu thương, tuy nhiên anh vẫn phải dừng chân ở Top 11. Năm 2018, Anh Vũ đã đăng ký tham gia The Face, tuy nhiên do thiếu một chút may mắn nên chưa có được thành tích cao.

Đỗ Quyên (th)