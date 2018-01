Thực hư chuyện nghệ sĩ Trà My nhận cát sê mấy chục cây vàng khi đóng hài

Năm 2002, NSND Khải Hưng và Trà My gặp nhau trong buổi văn nghệ ở Phường Minh Khai - nơi cả 2 nghệ sĩ sinh sống nhưng lại chưa từng gặp nhau. Sau buổi gặp "định mệnh" đó, NSND Khải Hưng đã mời Trà My đóng các tiểu phẩm trong "Gặp nhau cuối tuần" và bén duyên với hài kịch từ ấy.

Trà My - Giang Còi- Quang Tèo trên sân khấu

Sau tiểu phẩm đóng chung với nghệ sĩ Giang Còi, Quang Tèo tại Gặp nhau cuối tuần, nhóm 3 nghệ sĩ như một đoàn kịch thu nhỏ. Họ đã 'chinh chiến' không biết bao nhiêu sân khấu, bao nhiêu miền quê. Rồi sau đó, cố nghệ sĩ Văn Hiệp cũng 'nhập hội' để nhóm hài 4 người phủ sóng hầu như khắp miền Bắc. "Còn nhớ vở Trưởng họ chán cơm, tôi với 'bố' Hiệp diễn hơn 1000 suất ở tất cả các sân khấu lớn nhỏ. Có những đợt hai bố con vào Tây Nguyên ăn dầm ở dề tới 3 tháng trong đó để diễn vở này", nghệ sĩ Trà My nhớ lại.

Kể về những kỷ niệm thời diễn chung, nghệ sĩ Trà My bảo Giang Còi và Quang Tèo tính nóng, có gì hay thẳng thắn chia sẻ ngay. "Chết cười, đoàn có 3 người, đôi lúc diễn trên sân khấu bị quên lời là khi về y như rằng dằn vặt nhau. Căng thẳng quá anh Giang còn tuyên bố không cãi nhau nữa để ngày mai triệu tập họp đoàn. Có 3 người ngồi cả trên xe còn bày đặt họp đoàn cơ. Có lần diễn ở Cao Bằng, chúng tôi vừa ra thì sân khấu sập. Đúng theo bản năng sinh tồn, anh Giang kéo tôi về phía một quán Karaoke, Thảo Vân và Quang Tèo mỗi người một nơi. Khi định hình lại thì khán giả về hết, sân khấu trống trơn. Lúc này, anh Giang mới trách anh Quang tại sao lúc đó không giúp đỡ tôi thoát ra bên ngoài mà chỉ lo mỗi thân mình. Anh Quang mới phân trần là lúc đó ông ấy bị chó đuổi cắn chạy tưởng chết. Thế là mấy anh em lại lăn ra cười".

Cho tới bây giờ, nghệ sĩ Trà My khi nhắc lại vẫn luôn cảm ơn NSND Khải Hưng và chương trình "Gặp nhau cuối tuần" đã giúp tên tuổi của chị được đến gần hơn với công chúng. "Tôi xuất thân là dân Cải Lương nhưng phải thú thực rằng, sân khấu của Gặp nhau cuối tuần đã đưa tên tuổi của tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác được gần hơn với khán giả, có cơ hội khám phá những khả năng khác của bản thân và được toả sáng", nghệ sĩ Trà My chia sẻ.

Tại thời điểm tên chị "phủ sóng" khắp nơi như vậy, Trà My nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn. Nhiều lời đồn rằng Trà My lúc đó "hốt bạc tỷ", cát sê hàng chục cây vàng. Các đồng nghiệp gặp Trà My đùa rằng cầm nhiều vàng quá nặng 'không lớn nổi'. Trà My chia sẻ rằng thực ra lúc đó chị nhiều show thật nhưng thu nhập cũng ổn chứ không tới mức đếm vàng 'không lớn được'.

Trà My thường xuyên đến bệnh viện hát, thăm hỏi các bệnh nhân ung thư

Cuối năm là dịp mà các nghệ sĩ thỏa sức lên sóng, thỏa sức chạy show, Trà My cũng vậy. Dù bất cứ lĩnh vực nào thì chị cũng luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Không riêng Trà My, các nghệ sĩ khác cũng vậy, cuối năm nguồn thu nhập cũng tăng đáng kể. "Cứ mỗi dịp tết đến xuân về thì anh chị em văn nghệ sĩ chúng tôi vô cùng vất vả. Với riêng bản thân tôi thấy thật vui và hạnh phúc vì được cống hiến, được phục vụ và được thu nhập nhiều hơn bởi có nhiều xuất diễn, nhiều lời mời. Cuối năm là dịp để các đơn vị tổng kết, tri ân... nên họ thường mời các nghệ sĩ về biểu diễn. Chúng tôi chạy show chóng mặt nhưng đếm tiền thì chưa chóng mặt lắm", Trà My hài hước chia sẻ.

Năm nay, chị được mời vào vai bà mối trong phim hài Tết "Họ Lý tên Thông". Vai bà mối không nhiều đất diễn lắm nhưng cũng rất ấn tượng. Chính bà mối này là người đã mai mối cho Lý Thông lấy con gái bà chủ nọ khi Thạch Sanh đang đi lính. Vốn dĩ tôi là người thích hài dân gian nên khi được đạo diễn Phạm Đông Hồng mời vào vai này, Trà My cảm thấy rất hứng thú.

Dù bận nhiều việc nhưng năm nào chị cũng dành thời gian để đi những chuyến thiện nguyện cùng mọi người như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hàng tuần cứ vào chiều thứ 6, nghệ sĩ Trà My lại đến bệnh viện ung bướu Hưng Việt để hát cho bệnh nhân ung thư nghe.

Trà My và con trai Trọng Phúc.

Tự nhận mình là người khó tính và nóng tính, việc gì chị cũng phải đúng và chỉn chu. Có những lúc áp lực trong công việc, khi về đến nhà, Trà My trút hết cơn giận lên đầu con trai duy nhất - Trọng Phúc. Nhưng chị bảo, cũng may mà Phúc hiểu được tính nóng của mẹ nên cũng nhịn và im lặng, rồi một lúc sau đâu lại vào đấy.

Cứ thế, cuộc sống của Trà My trôi qua trong bộn bề công việc nhưng bù lại, chị vẫn luôn có con và người thân bên cạnh để sẻ chia. "Dịp tết là dịp để tri ân với tất cả mọi người với những khán giả yêu thương, họ đã dành tình cảm cho tôi trong suốt những năm qua, bởi vậy tôi muốn dành những lời cám ơn trân trọng nhất đến với họ, gửi đến họ ngàn lời chúc tốt đẹp nhất cho cả gia đình và hy vọng họ luôn yêu thương mến mộ tất cả các nghệ sĩ trong đó có tôi", nghệ sĩ Trà My nói.

Theo VietNamNet