Thu Quỳnh khóc khi chia sẻ về thời điểm sinh con và biến cố hôn nhân

Thu Quỳnh kể về giai đoạn tuyệt vọng nhất cuộc đời Thu Quỳnh cho biết 5 ngày sau sinh cô không được gặp con. Bác sĩ thương và lo lắng cô trầm cảm nên chuyển nữ diễn viên sang phòng khác.

Trong chương trình Mẹ tuyệt vời nhất, Thu Quỳnh bật khóc khi chia sẻ về quá trình sinh con và biến cố hôn nhân. Con trai Thu Quỳnh cũng cùng mẹ tham gia chương trình và cho biết thích nhất Về nhà đi con trong những dự án phim của mẹ.

“Thời điểm sau sinh là ác mộng nhất cuộc đời tôi”, cô nói. Thu Quỳnh tâm sự thời gian sinh con và ly hôn là nỗi kinh hoàng trong cuộc đời cô. Trước đó, cô chưa từng trải qua khó khăn nào như vậy.

"27 năm tôi sống trong bình yên, êm đềm. Tuy nhiên, trước khi sinh tôi có linh cảm không lành. Tôi nghĩ một người không thể trải qua 27 năm êm đềm đến như vậy. Vào phòng sinh mổ, có thể do quá lo lắng hoặc phản ứng với thuốc, tôi bị loạn nhịp tim. Máy móc trong phòng kêu loạn hết lên. Bác sĩ, y tá chạy trong phòng, còn tôi nghe văng vẳng: 'Oxy mẹ, oxy con'", Thu Quỳnh kể.

Nữ diễn viên tiếp tục: "Lúc đó, em Be (PV: Tên con trai Thu Quỳnh) chưa ra khỏi bụng mẹ. Trong tôi có nhiều suy nghĩ, còn em Be bị ngạt. Tôi đã lo lắng khi ra ngoài, Be không khóc thì phải làm sao. Đến khoảnh khắc con òa khóc, tôi trào dâng mọi cảm xúc. Tuy nhiên, sau đó, bác sĩ bảo chúng tôi phải chuyển viện gấp vì Be bị ngạt. Cảm giác khi đó của tôi là không biết phải làm thế nào. Đến giờ tôi vẫn không thể quên cảm giác hôm đó".

Thu Quỳnh bật khóc khi nhớ lại giai đoạn sinh con.

“Tim tôi thắt lại. Trong phòng có 6 giường, các em bé đều ở với mẹ. Chỉ có tôi nằm không ngày hôm đó. Tôi phải nói với bố của Be sang với con, tôi chỉ cần con an toàn. Đó là thời điểm duy nhất trong cuộc đời, tôi cảm thấy tuyệt vọng đến thế”, Thu Quỳnh nghẹn ngào.

Nữ diễn viên Về nhà đi con chia sẻ những ngày sau sinh cô chịu cơn đau do vết sinh mổ, dạ con tê cứng, tuyến sữa căng nặng. Tuy nhiên, nỗi đau đó chưa là gì so với nỗi lo lắng khi 5 ngày cô không được gặp con.

“Người tôi cứng hết, tôi phải bám vào giường và hét ầm lên. Sau đêm ác mộng, kinh dị nhất cuộc đời, bác sĩ thương quá, sợ tôi bị trầm cảm nên chuyển sang phòng khác, không có trẻ con để tinh thần tôi ổn định hơn”, nữ diễn viên kể lại.

Theo Thu Quỳnh, thời điểm cô sinh con, chồng cũ Chí Nhân bắt đầu quay phim. Do đó, chỉ có bà ngoại luôn ở bên chăm sóc mẹ con cô.

“Ngày đầu tiên trước khi sinh Be, anh ấy khai máy phim mới. Sau đó, anh ấy đi quay và tối mới về để trông ban đêm. Những phụ nữ khác được kiêng khem, còn tôi lúc đó em Be là bệnh nhân nên tôi trở thành người nhà. Tôi sinh con giữa tháng 5 và không có nước nóng. Có ngày nóng, rực sữa, tôi cứ dội nước lạnh lên người. Lúc dội thì thích nhưng đêm về sốt rét”, cô chia sẻ.

“Một ngày rưỡi sau khi sinh, tôi cố đi lại và nặn sữa non. Giọt sữa đầu tiên rất cực nhọc và đau đớn mà chỉ được 5 cc. Lúc đó, tôi rất lo lắng. Em Be nằm viện 25 ngày. Thời gian đó, nếu không có bà ngoại lo toan mọi thứ, tôi không thể vượt qua được".

“Tôi đang thử mở lòng sau đổ vỡ hôn nhân”

Trước câu hỏi của MC Hồng Vân về việc có hay bị “say nắng” khi diễn cảnh tình cảm với đồng nghiệp nam, Thu Quỳnh trả lời: “Ngày xưa có, bố Be và tôi cũng quen nhau sau khi đi quay đó chứ. Bố Be và tôi cùng nhau làm phim trong 56 ngày. Một khoảng thời gian sau khi làm phim, chúng tôi yêu và lấy nhau”.

Trải qua đổ vỡ hôn nhân với nhiều ồn ào, Thu Quỳnh cho biết cô đang thử mở lòng. “Gần đây, tôi thử mở lòng. Có lẽ, tôi không nên đàn ông quá mà thử nhẹ nhàng, bánh bèo, nữ tính một chút. Tôi không có ý định sống một mình cả đời”, cô tâm sự.

Nói thêm về chuyện ly hôn sóng gió với chồng cũ Chí Nhân, nữ diễn viên 33 tuổi tâm sự: “Định mệnh quy định sóng gió đó phải đến. Tôi không nói sự thất bại trong cuộc sống khiến tôi trưởng thành để có sự nghiệp như bây giờ. Thay vào đó, nó khiến tôi vững vàng hơn”.

Nữ diễn viên cùng con trai tham gia chương trình.

“Lập gia đình, sinh em Be là khoảng thời gian tôi dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Tôi nghĩ mình không có duyên với nghề nữa nên phải dồn hết sức lực, lý trí, trái tim vào gia đình. Thế nhưng khi tôi đặt hết niềm tin vào thứ gọi là hạnh phúc gia đình, mọi thứ tan vỡ. Thất bại cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống khiến đứa ngạo mạn như tôi chợt nhận ra mình chẳng là gì, chỉ là con số 0 tròn trĩnh”, nữ diễn viên bộ bạch.

Đến đây, MC Hồng Vân đặt câu hỏi: “Lý do gì khiến con im lặng trong thời gian chồng cũ tạo áp lực như vậy?”. Thu Quỳnh đáp: “Tôi từng rơi vào trạng thái không muốn sống và trầm cảm trước khi ly hôn. Tôi từng đứng đi trên nóc nhà không có lan can hết đêm này đến đêm khác. Suốt 3 tuần, tôi rơi vào trạng thái đó. Đến một năm rưỡi trước, tôi mới thôi gồng mình, thôi che chở các mối quan hệ xung quanh".

Nữ diễn viên kể trong một lần đi quay, trời đổ mưa, xe bị xịt lốp, cô lao vào xe gào thét và khóc lóc. “Lúc đó là 6h, tôi không thể gọi ai hỗ trợ. Tôi hét như điên rồi khóc. Chính tôi cũng không hiểu tại sao vì một chuyện nhỏ như vậy, tôi gục ngã”. Sau đó, MC Hồng Vân đưa ra nhiều lời khuyên cho đàn em. Theo MC, hiện tại việc tìm người đàn ông mới yêu thương cả con trai Thu Quỳnh là điều rất quan trọng.

Thu Quỳnh đồng tình với quan điểm của đàn chị. Nói thêm về mối quan hệ với chồng cũ, diễn viên chia sẻ: “Với tôi, chưa bao giờ căng thẳng. Tôi nghĩ cuộc sống vui vẻ như vậy tội gì phải tức giận. Nếu tức giận, trước tiên là có lỗi với chính mình. Bố của Be rất hợp tác trong việc nuôi dạy con. Bây giờ, Be cũng 5 tuổi rồi nên tôi để con tự do lựa chọn. Tôi cũng trao đổi thẳng thắn với con về việc thích ở với bố hay mẹ. Khi đó, Be trả lời sẽ sống với mẹ và thỉnh thoảng đi chơi với bố".

Chia sẻ thêm về quan điểm trong tình yêu, nữ diễn viên cho biết: "Nếu tìm được một người để yêu, gửi gắm, với tôi, đó là người duy nhất. Kể cả khi có nhiều người theo đuổi, thậm chí có người công khai ‘đập chậu cướp hoa’ nhưng quan điểm của tôi là không. Tôi ác cảm với trường hợp lén lút, tay đôi, tay ba. Quan điểm của tôi là nếu không muốn người ta phản bội thì đừng phản bội người ta. Cái gì cũng có nhân quả. Do đó, tôi cố gắng sống đúng nhất có thể".

