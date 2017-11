Thu Minh: 'Xin lỗi, tôi chưa thể gọi Chi Pu là ca sĩ'

Nhận lời trả lời phỏng vấn với chúng tôi, Thu Minh có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm "ngọc - đất sét" liên quan đến việc các hot boy, hot girl đi hát. Cụ thể hơn, nữ ca sĩ còn nhận định về con đường ca hát gây nhiều tranh cãi của Chi Pu.

- Chị khẳng định: “Muốn mài thì phải là viên ngọc mới mài được, chứ là viên đất sét có mài ngàn đời cũng không sáng nổi". Đây có phải là lời khuyên thẳng thắn dành cho Chi Pu hay không?

- Đó là phát ngôn trong lúc tôi cao hứng trong buổi khi livestream trò chuyện cùng fan, với tâm thế thoải mái và không mục đích gì. Tuy nhiên, nội dung buổi trò chuyện lại được cắt khúc từng đoạn rồi ghép lại.

Nếu có thời gian, các bạn hãy xem lại buổi livestream đó từ đầu đến cuối để thấy Chi Pu và câu nói của tôi chẳng liên quan gì đến nhau cả. Trước Chi Pu, có rất nhiều hot boy, hot girl đi hát cơ mà.

Xin hỏi ngược lại, liệu phía Chi Pu thấy những vấn đề này đã có phản hồi gì hay chưa? Nếu giữ im lặng, tôi nghĩ đó là động thái rất đáng khen, văn minh và điềm tĩnh.

- Vậy chị đã nghe bài hát mới của Chi Pu chưa và nhận xét gì về giọng hát của cô ấy?

- Thú thật, nếu nghe nhạc thì tôi không chọn hot girl để nghe. Tôi sẽ nghe dòng diva. Còn nói để dành sự quan tâm cho một vấn đề gì đang hot trên mạng, tôi sẽ để tâm đến những điều tích cực thay cho những tranh cãi không rõ đúng sai và mang tính phán xét người khác.

Tôi không có ý định nói về một trường hợp cụ thể. Đó là lý do tôi không hiểu sao câu nói đó lại khiến nhiều người dựa vào để "tấn công" Chi Pu như vậy.

- Trong lúc xem clip, chị không chú ý vào giọng hát. Nói chị không ấn tượng về cách hát của cô ấy thì liệu có đúng?

- Đã gọi là xem clip, thì hình ảnh là thứ đập vào mắt đầu tiên. Tôi thấy đây là clip được đầu tư công phu, thể hiện sự cố gắng rất lớn của Chi Pu. Nếu cho điểm trung bình cộng ở tất cả phương diện, tôi cho MV này được số điểm khá ổn so với các sản phẩm của ca sĩ trẻ hiện tại. Thậm chí cao điểm hơn tất cả MV của tôi từng làm.

Còn nếu muốn phân tích rõ ràng, chuyên sâu vào giọng hát thì tôi cũng cần phải biết cô bé này có ý định đầu tư vào giọng hát hay không? Hoặc nếu Chi Pu muốn dừng ở mức độ làm thần tượng giải trí vừa có thể hát vừa nhảy, hình tượng xinh xắn, đẹp đẽ thì cô bé này có đủ lượng fan để vỗ tay khi cô ấy đứng trên sân khấu.

- Chi Pu từng tuyên bố “từ nay hãy gọi tôi là ca sĩ”. Còn với quan điểm riêng của chị, với giọng hát này đã đủ để được gọi là ca sĩ chưa?

- Tôi là ca sĩ trưởng thành từ thập niên 1990-2000, chịu nhiều ảnh hưởng từ những tượng đài của nền âm nhạc Việt Nam, những con người giàu cảm xúc, tài năng và sự sáng tạo nên giữ vững quan điểm: “Muốn được gọi là ca sĩ thì giọng hát phải là yếu tố ưu tiên hàng đầu”.

Thẳng thắn mà nói khi xem clip Chi Pu, tôi rất thích cô gái này, đặc biệt là nụ cười sáng sân khấu. Nhưng với giọng hát này, tôi xin lỗi chưa thể gọi em là ca sĩ theo quan điểm của thế hệ tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng mong mọi người hãy cởi mở hơn trong cách nhìn. Thời đi “nghe” ca nhạc đã qua rồi. Hiện tại, người ta đi “xem” ca nhạc. Rõ ràng ca sĩ trẻ bây giờ khi bước lên sân khấu, giọng hát của họ chưa phải là điều làm thỏa mãn khán giả.

Nhưng bù lại, họ có rất nhiều thứ khác như thần thái, trang phục, vũ đạo, vũ đoàn. Thị hiếu khán giả cũng rất đa dạng. Nếu khán giả xem thấy vui, thì đó đã là sự thành công.

Xét cho cùng nghệ thuật bao giờ cũng có hai trường phái thực lực, chính quy và giải trí nhẹ nhàng. Đừng xem thường bất cứ trường phái nào cả vì như vậy thị trường âm nhạc sẽ rất buồn tẻ.

- Thực tế, vẫn có không ít ca sĩ thuộc trường phái thực lực cảm thấy không vui, không phục thành công của các nghệ sĩ giải trí. Chị nghĩ sao về điều này?

- Mỗi trường phái đều có khán giả riêng. Có thể những ca sĩ đó không có độ hào nhoáng bên ngoài hay lượng fan cổ vũ đông đảo như các ca sĩ trẻ, nhưng tôi tin họ cũng có những người yêu mến riêng.

Những người ngày thường đã chín chắn, có sự điềm đạm nên không thể tụ tập la hét hay chiến đấu trên mạng vì thần tượng. Tuy nhiên, họ rất “mạnh” về tài lực.

- Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm, Chi Pu cho biết "tại Việt Nam, chỉ cần cầm mic lên thì đã được gọi là ca sĩ". Chị đồng tình hay không?

- Tôi nghĩ không nên mổ xẻ quá sâu vào điều này. Nếu khán giả đã có những phản đối mạnh mẽ như thế chứng tỏ đó là quan điểm sai. Tôi không đồng tình với câu nói này, không phải ai cầm mic lên cũng được gọi là ca sĩ.

- Tiếp tục liên quan đến phát ngôn ngọc và đất sét mới đây của chị, vậy theo chị Chi Pu thuộc dạng là “ngọc” hay “đất sét”?

- Ngọc hay kim cương cũng có nhiều nước, phụ thuộc vào chất lượng, giá trị của nó. Nói ở đây, những viên ngọc thuộc nước đẳng cấp nhất là những Thanh Lam, những Mỹ Linh, Hà Trần... Họ sở hữu giọng hát nội lực căng tràn, lộng lẫy và cảm xúc, có thể làm chủ nốt nhạc, chơi với chúng, biến hoá và sáng tạo trên từng nhịp phách.

Hoặc những Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... cất giọng lên là những âm sắc đặc biệt thiên phú, có một không hai. Do đã mang trên mình viên kim cương đẹp nhất nên họ chẳng cần thêm phần trang trí, phụ họa.

Còn những trường hợp khác, họ cũng là kim cương đấy nhưng chưa hoàn hảo nên phải “phụ họa” để tỏa sáng. Chi Pu là trường hợp như vậy. Cô ấy là nghệ sĩ trình diễn ở mức độ thần tượng giải trí.

Nói về giọng hát, nghe qua clip thì cô gái này không hát chênh, phô, nhịp phách đúng. Tuy nhiên, phòng thu hiện nay có kỹ thuật quá tốt, nếu muốn đánh giá thì phải nghe cô ấy hát live.

- Nếu qua tay HLV Thu Minh rèn giũa, chị có thể đưa giọng hát của Chi Pu lên một tầm mới, hay nói cách khác là trở thành một viên kim cương có giá trị hơn không?

- Tôi không phải là thầy phù thủy, biến không thể thành có thể được. Tôi chỉ có thể giúp một ca sĩ từ góc độc nào đó trở nên khá hơn. Nhưng nếu Chi Pu có nền tảng trong việc cảm nhận được nhịp, phách, bắt tông không chênh phô, quãng vừa đủ để hát những ca khúc mang tính chất giải trí đơn thuần thì nếu qua rèn luyện, giọng hát cô bé này có thể sẽ khá hơn.

- Ví dụ Chi Pu ngỏ lời nhờ chị dạy thanh nhạc, chị có nhận lời?

- Tôi luôn yêu quý những nghệ sĩ trẻ có tài và có đức, biết đối nhân xử thế. Nếu họ còn biết cố gắng thì tôi không thể từ chối giúp đỡ. Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi dạy “free” hơi nhiều mà các hot girl thì toàn mang đồ hiệu, túi xịn nên nếu có dạy, tôi sẽ lấy học phí. (cười) Học phí đó sẽ đóng góp vào quỹ từ thiện với tên gọi “Quỹ hot girl”.

- Chi Pu còn tiết lộ nói cô ấy học hát, học nhảy trong 3 năm để trở thành ca sĩ. Ba năm có đủ để một cô hot girl làm ca sĩ không thưa chị?

- Tôi nghĩ là không dễ. Ca hát là loại hình nghệ thuật cần đến khả năng thiên phú. Mỗi người khi sinh ra được trời cho một cấu tạo vòm họng, dây thanh đới, khẩu âm khác nhau.

Ví dụ như ở độ rung, chúng ta chỉ được học độ rung căn bản nhưng nếu người đó có cấu tạo cơ thể đặc biệt, họ sẽ tạo ra được độ rung đặc trưng mà không ai có thể dễ dàng bắt chước.

Một người giọng trầm không bao giờ có chuyện học hành 20 năm mà trở thành giọng cao, giọng trung luyện, cùng lắm là lên được 2, 3 nốt. Còn người giọng ca như tôi cũng không tài nào “è cổ” ra để được trầm như chị Thanh Lam.

Ngoài ra, vượt khỏi khuôn khổ giải trí thông thường, nếu muốn có sự sáng tạo trong nghề đòi hỏi nhạy cảm của người nghệ sĩ. Nói nôm na, vì sao có người chỉ là thợ vẽ còn người lại là Picaso. Do đó, không phải chuyện gì cứ đi học cũng được.

Biết hát và hát hay là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là khán giả. Khán giả muốn gọi ai là ca sĩ thì người ấy là ca sĩ.

- Từng 2 lần ngồi ghế HLV The Voice, huấn luyện nhiều giọng ca trẻ, chị nghĩ gì khi các học trò của mình dù có năng lực như vẫn chới với trong nghề, không nổi tiếng bằng các hot girl đi hát?

- Tôi có chút trăn trở, nhưng thị trường âm nhạc là vòng xoay cũng như xu hướng thời trang vậy. Tôi vẫn nói với các học trò rằng khi khán giả chán nghe những gì quá nghiêm túc, cao siêu, nghe là phải suy nghĩ thì họ sẽ tìm đến những món ăn chơi, vui. Nhưng đến khi họ ngán những món ăn đơn giản thì lại trở về. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi tin nghệ thuật có hai trường phái thì khán giả cũng vậy. Chẳng hạn các nghệ sĩ hát nhạc đỏ, họ không có những fan tuổi teen kêu la ầm trời nhưng các anh chị ấy cũng có khán giả riêng.

- Quan điểm của chị như thế nào về câu nói của Thanh Lam: “Ca sĩ miền Nam không được học hành mà chỉ nổi nhờ truyền thông”?

- Nếu người nào không quen biết chị Lam và chỉ đọc dòng tít vỏn vẹn vài chữ như vậy chắc chắn sẽ rất giận. Nhưng tôi là người nhiều lần tiếp xúc với chị nên nhìn nhận câu nói đó một cách rộng hơn và mang nhiều tâm tư của một người luôn tôn thờ âm nhạc.

Ngoài ra, đó còn là tâm tư của người đàn chị mong muốn những người em của mình đi theo trường phái âm nhạc thực lực và sáng tạo. Chỉ đơn giản vậy thôi, còn lại tôi không suy nghĩ gì nhiều.

- Sau đó, Thanh Lam cũng tiết lộ chị gọi điện thoại chia sẻ sau khi cô ấy bị khán giả phản đối. Chị đã tâm sự, an ủi đàn chị như thế nào?

- Tôi là người rất tin vào cảm giác của mình sau khi tiếp xúc với người khác. Do đó, khi nghe một câu chuyện nào đó, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện thẳng để nói chứ không mang viết ý kiến cá nhân lên mạng để thiên hạ mổ xẻ. Còn nếu không quen Thanh Lam nhưng nếu sau này có dịp gặp và cảm nhận họ xứng đáng để chia sẻ, tôi sẽ chủ động nói trực tiếp.

Với một đàn chị, bậc tiền bối như chị Thanh Lam, tôi là đàn em xin không vội phán xét. Thay vào đó, tôi tin vào đẳng cấp và đạo đức làm nghề của chị thể hiện trong bao nhiêu năm qua nhiều hơn một cái tít trên mạng. Quả thật khi trò chuyện trực tiếp, chúng tôi không có gì để bàn cãi được, chỉ là chia sẻ và những lời khuyên hãy giữ bình tĩnh.

- Về nhận định “Giá như Thu Minh mềm mại thì tốt hơn. Bạn ấy bị căng thẳng bởi thương mại quá”, chị lên tiếng cảm ơn đàn chị đã góp lời nhưng không nói là đồng tình hay không. Vậy cụ thể, phản hồi của chị thế nào?

- Tôi luôn tiếp thu những lời góp ý chân thành và văn minh, ý kiến của chị Lam là như vậy. Tuy nhiên, nếu chị muốn thật sự hiểu con đường mà tôi chọn, có lẽ hai chị em cần ngồi lại với nhau để trò chuyện nhiều hơn.

- Là một ca sĩ thuộc dòng đẳng cấp nhưng lại bị đàn chị nhận xét là thương mại có cảm giác quá ê chề không?

- Tôi chẳng tổn thương hay tự ái gì cả. Chị Lam nói có ý đúng, nhưng chỉ đúng một vế. Nói thẳng, Thu Minh ở thời điểm này đứng ở sân khấu nào cũng không bị lép vế với mọi người. Ở chương trình thuộc trường phái sáng tạo, thực lực, tôi vẫn tự tin. Còn ở trên sân khấu giải trí, phục vụ khán giả hưng phấn, thoải mái, tôi vẫn có thể làm được.

- Khán giả mong chờ một màn song ca giữa chị và Hương Tràm như chung kết The Voice, chị có lời hứa hẹn nào không?

- Sự nghiệp âm nhạc của tôi kỳ lạ lắm, cái gì nói trước lại bước không quan nên tôi không quen nói trước điều gì cả. Cái gì nó tới thì sẽ tới.

- Có nghĩa chị vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi của Tràm, dù cô ấy chia sẻ đã nhắn 3 tin dài cho chị bày tỏ sự hối hận?

- Tất cả mọi thứ trên thế gian này nếu xuất phát từ sự chân thành thì tôi sẵn sàng đón nhận. Cửa nhà Thu Minh trước giờ đã và luôn mở cho tất cả trái tim chân thành.

- Sau những ồn ào, sóng gió, hiện tại, cuộc sống của chị thế nào?

- Tôi thích một ca khúc tiếng Anh trong đó có câu “What doesn’t’ kill me make me stronger” - Điều gì không giết được tôi sẽ khiến tôi mạnh mẽ hơn. Thời gian qua, tôi cũng đi hát, chăm con, dành thời gian cho gia đình như trước giờ vẫn vậy.

Còn về quan điểm sống, tôi có vài thay đổi khiến mình cảm thấy có sự đằm lại, không dễ bị kích động, luôn luôn nhìn nhận sự việc một cách bình tĩnh cũng như cẩn trọng.

Còn trước đây tôi vô tư, nghĩ mình sống thế nào thì cứ chia sẻ như thế, thậm chí có những phút hứng thú tiết lộ cuộc sống riêng tư hạnh phúc. Nhưng vô tình, sự vô tư này lại khiến nhiều người cho rằng tôi khoe khoang. Từ đó, tôi nghĩ mình nên có sự khép kín.

Co mình lại không có nghĩa là tôi sợ sệt và nhìn mọi thứ ở khía cạnh tiêu cực. Mọi người hay nhắc đến chữ “ném đá”. Tôi nghĩ thay vì nhìn vào viên đá, hãy nhìn xa hơn vì sao họ lại ném viên đá đó. Do đó, nếu không muốn bị ném đá thì đừng cho họ bất cứ lý do nào để làm điều đó.

Còn trên sân khấu, tôi vẫn bản năng, mạnh mẽ, tràn nội lực và đầy năng lượng.

- Lâu rồi không thấy Thu Minh nhắc đến chuyện gia đình, hình ảnh chị được ông xã đưa đón đi diễn cũng không xuất hiện trên mặt báo nữa. Chị ngại điều gì chăng?

- Tôi xin giữ lại tất cả những gì liên quan đến cuộc sống riêng tư. Tôi chỉ có thể nói rằng mỗi nụ cười, thần thái tươi tắn của người phụ nữ chỉ có thể đến từ nền tảng của gia đình. Bạn cứ nhìn vào tôi và cảm nhận điều đó.

